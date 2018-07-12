Рынок ИТ-услуг в России немного подрос в рублях и рванул вверх в долларах

В 2017 г. российский рынок ИТ-услуг показал годовой рост в долларах на 20,7%, а в рублях — на 5,1%. Причина такой разницы — укрепление рубля к доллару. До этого рынок несколько лет падал в долларах и рос в рублях.

Итоги года

По итогам 2017 г. объем российского рынка ИТ-услуг составил $5,16 млрд. Годовой рост рынка в долларах составил 20,7%, а в рублях — 5,1%. Разница в темпах роста в зависимости от валюты объясняется повышением курса рубля по отношению к доллару. К таким выводам пришла исследовательская компания IDC, которая опубликовала первую часть ежегодного исследования российского рынка ИТ-услуг Russia IT Services Market 2018-2022 Forecast and 2017 Analysis.

Напомним, в 2016 г. и ранее наблюдалась иная картина — рынок рос в рублях и сокращался в долларах. В 2016 г. его объем составил $4,27 млрд, что в долларах было на 5,3% меньше, чем в предыдущем году. Одновременно был зафиксирован рост рынка в рублях на 3,6%. По итогам 2015 г. было зарегистрировано падение рынка в долларах на 34%, в результате чего его объем составил $4,52 млрд. При этом в рублях был отмечен рост на 4,7%.

Среди распространенных на рынке тенденций IDC отмечает осторожность, с которой заказчики принимают решения о запуске новых проектов. Эта вдумчивость выработалась во время господства менее стабильных экономических условий, но сейчас, в период относительной стабилизации, никуда не исчезла. Наиболее популярными являются проекты, которые гарантируют сокращение издержек и повышение производительности.

Самые динамичные сегменты

Первое место по темпам роста занимает на рынке сегмент хостинга, обслуживания и администрирования ПО. Рост курса рубля привел к увеличению продаж аппаратуры и ПО, что в свою очередь привело к повышению спроса на услуги по поддержке и сопровождению. Растет доля облачной модели в использовании приложений, поскольку такая схема позволяет заказчику точнее прогнозировать расходы и повышает эффективность работы.

На рынки ИТ-услуг набирают популярность облачные решения

Чрезвычайно динамично в 2017 г. развивался сегмент услуг консалтинга и кастомизации ПО. Разработка ПО на заказ становится более популярной в связи с развитием мобильных технологий, систем аналитики, интернета вещей и искусственного интеллекта. Эти же факторы повышают спрос на услуги по обеспечению информационной безопасности, отмечает IDC.

Цифровая трансформация

Аналитики IDC обращают внимание на то, что несмотря на широкое употребление термина «цифровая трансформация» в течение довольно продолжительного времени, реальное осознание необходимости «цифровизации» бизнеса сформировалось у заказчиков и поставщиков ИТ-услуг лишь недавно. Цифровая трансформация и госпрограмма развития цифровой экономики будут главными факторами развития рынка ИТ-услуг в следующие годы. На этом пути рынок столкнется с дефицитом ИТ-кадров, несмотря на меры, которые обещает принять в этом отношении государство.

Старший аналитик IDC Василий Агапов отмечает, что в связи с цифровой трансформацией ИТ-компетенции и сервисы приобретают все большую значимость для всех участников рынка. С одной стороны, для поставщиков ИТ-услуг такая тенденция благоприятна, с другой – она ведет к усилению конкуренции с инсорсинговыми компаниями и внутренними ИТ-департаментами.