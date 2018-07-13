Глобальный рынок ПК вырос впервые за 6 лет

Специалисты аналитических компаний Gartner и IDC подвели итоги II квартала 2018 года на глобальном рынке персональных компьютеров. Впервые с 2012 года рынок продемонстрировал небольшой рост, основным драйвером которого стал корпоративный сектор.

Рынок продемонстрировал рост впервые с 2012 года

Аналитики Gartner и IDC зафиксировали рост поставок персональных компьютеров на мировом рынке по итогам II квартала 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.

Позитивная динамика на глобальном рынке ПК наметилась впервые за последние шесть лет. По данным IDC, за отчетный период производители выпустили в общей сложности 62,3 млн устройств, что на 2,7% больше, чем годом ранее. Gartner оценил мировые поставки десктопов, ноутбуков и рабочих станций несколько скромнее – 62,1 млн единиц техники, что на 1,4% превышает прошлогодние показатели.

Такая существенная разница в оценке показателей роста объясняется различием методик подсчета, применяемых компаниями. В то время как IDC включает в выборку «хромбуки» (Chromebooks) и исключает из нее планшеты-трансформеры под управлением Windows (Microsoft Surface Pro, например), Gartner, напротив, считает подобные планшеты персональными компьютерами, игнорируя данные по поставкам «хромбуков» и планшетов с отличными от Windows операционными системами на борту.

Большая пятерка

По оценке IDC, пятерка крупнейших игроков на рынке ПК, среди которых Acer, Apple, Dell, HP и Lenovo, укрепила свои позиции, заняв 78% глобального рынка и суммарно увеличив отгрузки техники на 7%.

Измнение доли рынка крупнейших производителей ПК со II кв. 2017 г. по II кв. 2018 г. по данным IDC

Лидерские позиции за собой сохранила HP, которой удалось увеличить поставки продукции до 14,9 млн штук, что на 7,6% превышает результаты прошлого года.

Lenovo продемонстрировала более высокие темпы роста, поставив 13,8 млн компьютеров – на 11,3% больше, чем ранее.

Тройку замкнула Dell с показателем в 11,3 млн отгруженных единиц техники, обозначив 9% рост поставок.

Наиболее скромными оказались результаты Acer и Apple. Первая завершила квартал с ростом в 1,3%, а вторая продемонстрировала околонулевой показатель в 0,1%.

Корпоративный сектор – основной драйвер роста

Возникновению позитивной динамики на глобальном рынке ПК поставщики во многом обязаны корпоративному сектору и циклу обновления оборудования, пик которого пришелся на отчетный период.

«Рост поставок персональных компьютеров во II квартале 2018 г. обусловлен увеличением спроса со стороны корпоративного сектора при его одновременном снижении в потребительском секторе, – отметил Микако Китагава (Mikako Kitagawa), главный аналитик Gartner. В корпоративном секторе спрос на ПК ослабнет в ближайшие два года, когда миграция корпоративных клиентов на ПК с Windows 10 будет по большей части завершена».

Специалисты IDC придерживаются аналогичной точки зрения.

«Хотя традиционные компьютеры, пожалуй, не подходят для решения абсолютно любых задач, рынок по-прежнему показывает стабильность, поскольку опыт работы с ПК развивается и улучшается, – отметил Джей Чоу (Jay Chou), менеджер по исследованиям IDC. – Даже некоторые виды десктопов демонстрируют рост на фоне циклов обновления оборудования в компаниях».

Начало шестилетнего спада

Падение продаж на глобальном рынке началось в III квартале 2012 г. В качестве причин спада аналитики называли значительный рост популярности планшетных компьютеров, а также развитие технологий виртуализации, облачных сервисов и изменение подходов к проектированию, доставке и использованию ПО, при которых конечному пользователю становятся ненужными дорогостоящие мощные персональные компьютеры.

За III квартал 2012 г. поставщики отгрузили 81,6 млн единиц техники. Это на 6,7 млн штук меньше, чем годом ранее. Продажи оборудования производителей, в основном ориентированных на массовый рынок, значительно упали. Например, Asus записала себе в пассив падение продаж на 34,1%, а Acer – на 34,5%.

Ближе к концу квартала рынку несколько помогли корпоративные закупки, связанные с обновлением оборудования и миграцией на Windows 8.1. Так, HP смогла увеличить продажи на 0,4%, а Dell и Lenovo – на 0,3% и 2,2% соответственно. Тем не менее, на ситуацию в целом это оказало незначительное влияние.