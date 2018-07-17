По всей Европе начались забастовки в Amazon

Работники складов Amazon бастуют в Испании, Германии и Польше, жалуясь, что компания обогащается за счет их здоровья. Темп работы на складах постоянно ускоряется, работники боятся отлучиться в туалет, часто получают травмы, жалуются на проблемы с психическим здоровьем. Забастовка приурочена к скидочному дню Prime Day, когда количество заказов увеличивается.

Забастовка в Германии

Тысячи сотрудников Amazon в Германии, которые работают на складах компании, вышли сегодня на забастовку, требуя улучшения условий труда, передает Reuters. Однодневная акция происходит одновременно в шести локациях Amazon в Германии.

Забастовку организовал профсоюз работников сферы обслуживания Verdi, который требует от компании заключить с сотрудниками трудовые контракты, гарантирующие здоровые условия труда в центрах исполнения заказов.

«Посыл ясен — онлайн-гигант становится богаче, экономя деньги на здоровье своих работников», — заявила Стефани Нутценбергер (Stefanie Nutzenberger), директор Verdi по сегменту ритейла.

Напомним, что сегодня глава Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) стал самым богатым человеком в современной истории с состоянием свыше $150 млрд. Он побил рекорд основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates), состояние которого в 1999 г., в разгар бума на доткомы, в пересчете на сегодняшнюю стоимость доллара составило бы $149 млрд.

Забастовки по всей Европе

Германия стала третьей страной Европы, где в настоящий момент бастуют сотрудники Amazon. Вчера на такую же акцию вышли 1,8 тыс. работников компании в Испании. Забастовка проводится по инициативе профсоюза Comisiones Obreras, требования у испанцев те же, что и у немцев.

На забастовку вышло около 96% персонала Amazon в Сан-Фернандо, где у компании есть складские помещения, утверждает профсоюз. Это самый крупный склад Amazon в Испании, он находится недалеко от Мадрида. Забастовка продлится 16, 17 и 18 июля 2018 г. Сама Amazon настаивает, что к мероприятию присоединилось меньшее количество работников.

Глава Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории

Одновременно забастовку проводят сотрудники Amazon в Польше. Они вышли на работу, но выполняют свои обязанности по букве контракта, исключительно в официально установленных нормах, что приводит к очередям и опозданиям. Подобные мероприятия получили название «забастовки по-итальянски».

Проблема Prime Day

Забастовки в Германии и Испании совпали со скидочным днем Amazon Prime Day, который начался также сегодня. В течение Prime Day ожидается наплыв заказов, поскольку у покупателей есть возможность по выгодной цене приобрести умные колонки для дома, видеокарты, умные телевизоры, модемы, печи и многое другое.

Prime Day, который компания проводит с 2015 г., длится 36 часов. Он является второй по величине распродажей Amazon, уступая только Cyber Monday. В этом году Prime Day должен принести компании около $3,4 млрд, в прошлом году он принес $2,4. Однако в этом году Prime Day столкнулся с еще одной проблемой — 45-минутным сбоем в работе сайта и приложения Amazon вскоре после старта продаж.

Германия является вторым по величине рынком Amazon после США. Как следует из отчета компании за 2017 г., продажи в Германии по итогам года составили $17 млрд, то есть 9,5% от глобальных продаж, продемонстрировав при этом годовой рост на 20%.

Реакция компании

Сама компания сообщает, что на забастовку должна выйти лишь небольшая часть из 12 тыс. ее сотрудников в Германии, и что это не должно никак повлиять на доставку заказов в Prime Day.

Amazon также заявила, что с первого дня платит своим сотрудникам конкурентоспособную заработную плату и предоставляет обширный соцпакет. Постоянные сотрудники получают от $14,31 в час после двух лет работы.

Складские рабочие Amazon бастуют в Испании

«Мы верим, что работа в центрах исполнения заказов Amazon — это превосходная работа, которая предоставляет чудесное место для получения навыков для начала и дальнейшего развития карьеры», — сообщила компания Reuters.

Условия труда на складах Amazon

Это не первый случай, когда работники складов Amazon в Европе выходят на забастовку. В ноябре 2017 г. сотрудники компании в Италии и Германии уже бастовали, жалуясь на то, что находится под «сильным понуждением успевать больше и больше за меньшее время». Работа на таких складах связана с изнурительными физическими нагрузками и необходимостью переносить экстремальные температуры, напоминает в связи с этим Los Angeles Times.

В марте сотрудники компании в Испании также бастовали, поскольку на складах часто случаются травмы, а Amazon решила не оплачивать на 100% перерывы в работе по болезни, предлагая вместо этого 75%. Также компания намеревалось на 20% снизить ставку за ночные смены.

Нутценбергер отмечает, что в результате предыдущих забастовок был достигнут некоторый прогресс — компания улучшила вентиляцию и освещение на некоторых складах. Также наблюдался небольшой рост зарплат и попытки позаботиться о здоровье сотрудников — например, с помощью инициативы «Фруктовый день».

Однако профсоюзы добиваются, чтобы в дополнение к этому Amazon начала предоставлять складским работникам информацию о возможных опасностях на местах их работы и о способах предотвращения этих рисков, организовывала спортивные мероприятия, привлекла внешних экспертов для консультаций сотрудников на тему здоровья и ввела более продолжительные перерывы в течение рабочего дня.

Исследование платформы по защите прав рабочих Organise, опубликованное в апреле, показало, что трое из четверых работников складов Amazon избегают пользоваться уборной, чтобы не превысить установленный лимит. Более половины работников сообщили о проблемах с психическим здоровьем после поступления на работу. 80% принявших участие в исследовании сотрудников сообщили, что не стали бы пытаться устроиться в Amazon снова.