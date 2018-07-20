В России изменили правила валютного контроля, чтобы сотовым операторам легче жилось

Госдума одобрила изменения в законодательстве о валютном контроле, которые позволяют российским телекоммуникационным компаниям осуществлять взаимозачет с иностранными операторами по договорам об оказании услуг международной электросвязи и международного роуминга.

Депутаты разрешили телекоммуникационным компаниям производить взаимозачет при операциях с иностранными контрагентами

Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении закон, упрощающий телекоммуникационным операторам взаиморасчеты с иностранными контрагентами в валюте. Документ был разработан тремя сенаторами и четырьмя депутатами, включая члена Совета Федерации Людмилы Боковой и председателя комитета по финансовым рынкам Госдумы Анатолия Аксакова.

Документ представляет из себя поправки в Закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Он расширяет перечень исключений, при которых компании-резиденты не обязаны перечислять на свои счета в российских банках выручу в рублях или иностранной валюте, полученную от зарубежных контрагентов.

Согласно принятому закону, указанная выше обязанность будет отсутствовать при проведении зачета требований по обязательствам, вытекающим из договоров об оказании услуг международной электросвязи, включая услуги международного роуминга.

Речь идет о взаимоотношениях между резидентами и нерезидентами, являющимися операторами связи, в том числе если расчеты между ними осуществляются с участием специализированных расчетных организаций.

Почему телекоммуникационным компаниям следует разрешить делать взаимозачет

Авторы документа в пояснительной записке к нему указывают, что сейчас Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» обязывает репатриировать средств, причитающиеся резидентам по условия внешнеторговых договоров. В ряде случаев данная норма понимается как фактический запрет на зачеты взаимных требований резидентов и нерезидентов по внешнеторговым контрактам, если такая возможность зачета прямо не предусмотрена законом.

Сотовым операторам разрешили валютный взаимозачет за международный роуминг

Такой подход подтверждается и судебной практикой. В то же время отсутствие прямой нормы о возможности телекоммуникационных компаний осуществлять зачет встречных требований с нерезидентами по договорам на оказание услуг международной электросвязи, включая международный роуминг, создает препятствия для работы таких компаний, говорится в пояснительной записке.

В то же время Регламент международной электросвязи, ратифицированный Россией, предусматривает возможность проведения зачета во взаиморасчетах организаций электросвязи. При этом международные договора, заключенные Россией, должны превалировать над национальным законодательством.

Предлагаемые изменения, по мнению их авторов, позволят устранить правовую неопределенность регулирования расчетов за услуги международной электросвязи и сблизить российское законодательство с нормами Регламента международной электросвязи, считают авторы принятого закона.

Почему при взаимозачетах используются специализированные организации

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что зачет встречных требований по договорам международной электросвязи между резидентами и нерезидентами осуществляется, в том числе, через специализированные расчетные организации (клиринговые дома).

К числу функций таких организаций относится обеспечение взаиморасчетов за услуги международного роуминга и услуги международного пропуска трафика, формирование и обмен счетами между партнерами, корректировка ранее выставленных счетов, получение и отправка платежей. Такого рода организации являются членами международной Ассоциации GSM и их использование регламентом Международного союза электросвязи.

Авторы документа добавляются, что российские операторы связи в отдельных случаях сталкиваются с задержкой платежей от иностранных операторов связи. В связи с этим возможность проведения зачета встречных требований будет способствовать защите интересов участников российского телекоммуникационного рынка и повышению финансовой дисциплины. Также практика взамиозачетов с участием специализированных организаций уже применятся в других отраслях, например, в транспортной.

Сколько денег российские операторы переводят за границу и сколько получают из-за рубежа

В пояснительной записке к документу отмечается еще одно обстоятельство. Сложившаяся практика применения услуг электросвязи ведет к дисбалансу между российскими и иностранными операторами связи. Российские сотовые операторы платят иностранным контрагентам больше, чем получают от низ, так как количество абонентов-роумеров, выезжающих из России, и объем потребляемых ими услуг больше, чем число приезжающих в Россию абонентов-роумеров.

Так, иностранные сотовые операторы платят российским операторам по договорам роуминга порядка 14 млрд руб. в год, тогда как российские операторы по договорам роуминга платят своим иностранным партнерами 18,7 млрд руб. в год. Аналогичным образом в сфере взаиморасчетов за передаваемый трафик иностранные операторы платят российским компаниям 25,6 млрд руб. ежегодно, тогда как российские операторы платят иностранным 60 млрд руб. ежегодно.