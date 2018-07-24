Asus, Philips, Pioneer пойманы на завышении цен и шантаже ритейлеров

Производители Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer оштрафованы за то, что диктовали розничным интернет-магазинам минимально допустимые цены на свою продукцию, угрожая прекращением поставок в случае неповиновения. Pioneer также препятствовала онлайн-продажам через границу, чтобы в каждой стране сохранялась своя цена.

Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer оштрафованы

Европейская комиссия оштрафовала производителей потребительской электроники Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer за то, что они фиксировали минимальные розничные цены на свою продукцию в интернет-магазинах в нарушение норм честной конкуренции Евросоюза. Общая сумма штрафов превысила 111 млн евро, сообщает комиссия на своем сайте.

Сумма штрафа составила для Asus 63,5 млн евро, для Denon & Marantz — 7,7 млн евро, для Philips — 29,8 млн евро и для Pioneer — 10,2 млн евро. Поскольку все четыре компании признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием, изначальная сумма штрафа была уменьшена на 40% для Asus, Denon & Marantz и Philips и на 50% — для Pioneer.

Сущность соглашения

Минимальная планка, ниже которой ритейлеры не имели права опускать цены, была установлена для таких продуктов как кухонная бытовая техника, ноутбуки и аудиоаппаратура с высокой точностью воспроизведения звука. Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer заключали подобные соглашения с теми онлайн-магазинами, которые предлагали продукцию по низким ценам. В случае неповиновения они угрожали ритейлерам прекращением поставок.

Еврокомиссия отмечает, что многие интернет-магазины, включая самые крупные, используют алгоритмы, которые автоматически корректируют цены в соответствии с предложениями конкурентов. Поэтому договоренность Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer о минимальной цене с некоторыми ритейлерами имела гораздо более широкое влияние на цены на эти товары в интернете вообще.

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Более того, производители использовали сложные инструменты мониторинга, которые позволяли им эффективно отслеживать цены на указанные продукты и оперативно реагировать на их понижение.

Какая техника была вовлечена

Тайваньский производитель Asus установил минимальные цены для компьютерного «железа» и электроники, в том числе для ноутбуков и мониторов, сообщает Еврокомиссия. Компания заключала такие соглашения с немецкими и французскими ритейлерами в период с 2011 г. по 2014 г.

Компания Denon & Marantz со штаб-квартирой в Японии задала минимальную ценовую планку для аудио- и видеопродукции типа наушников и микрофонов, которая продавалась под брендами Denon, Marantz и Boston Acoustics в Германии и Нидерландах с 2011 г. по 2015 г.

Philips, штаб-квартира которой расположена в Нидерландах, установила минимальные цены на потребительскую электронику, в том числе кухонную технику, кофемашины, пылесосы, домашние кинотеатры и видеосистемы, электрические зубные щетки, фены и триммеры. Договоренности заключались с французскими ритейлерами с конца 2011 г. по 2013 г.

Схема Pioneer

Pioneer, которая также базируется в Японии, задала минимальные цены для домашних кинотеатров, динамиков для iPod, наборов динамиков и высокоточных аудиосистем.

Кроме того, производитель ограничил возможности ритейлеров совершать перекрестные продажи через границу, чтобы поддерживать в каждой стране Евросоюза разные минимальные цены. Для этого Pioneer блокировала заказы ритейлеров, которые продавали указанную продукцию за границу.

Компания реализовала эту схему с начала 2011 г. до конца 2013 г. в 12 странах: Германии, Франции, Италии, Великобритании, Испании, Португалии, Швеции, Финляндии, Дании, Бельгии, Нидерландах и Норвегии.