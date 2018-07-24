Знаменитый магазин «Плеер.ру» под следствием ФСБ и налоговой

Обыски в офисе «Плеер.ру»

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная служба безопасности (ФСБ) проводят «следственные мероприятия» в отношении известного интернет-магазина электроники «Плеер.ру». Силовики заняты изъятием сопроводительных документов на товар и электронику в московском офисе ритейлера. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По неподтвержденным данным, арестован главный бухгалтер компании.

На момент начала обысков – в понедельник 23 июля 2018 г. – на официальном сайте магазина отмечалось, что его деятельность временно приостановлена. О причинах этого администрация магазина не сообщила.

«Уважаемые клиенты, в данный момент магазин не работает, просим оставлять свой контактный телефон здесь. Как только магазин заработает, мы вам перезвоним. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – говорилось в сообщении.

На момент выхода публикации сайт магазина функционирует в обычном режиме.

Предъявляемые обвинения

Как выяснилось позднее, ФНС и ФСБ в результате проведения следственных мероприятий обнаружили документы, подтверждающие факт налоговых нарушений в «Плеер.ру».

«В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года. Полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались», – сообщается на сайте ФНС.

Переход на онлайн-кассы начался с пилотного проекта в 2014 г. К 1 июля 2017 г. на новый порядок передачи расчетов о сделках должны были перейти, в том числе и интернет-продавцы.

Сторонняя критика «Плеер.ру»

Дмитрий Алексеев, основатель, совладелец и генеральный директор интернет-магазина DNS, 6 июля 2018 г. на своей личной странице в социальной сети Facebook обвинил «Плеер.ру» в нарушении законодательства России, высказав предположение, что низкая цена на определенные наименования (ниже закупочных цен DNS) в интернет-магазине связана с реализацией контрабандного товара. Кроме того, Алексеев отметил частую смену ритейлером юридических лиц с периодичностью около раза в год, что дало ему основания заподозрить компанию в уклонении от уплаты налогов. В качестве доказательства бизнесмен привел фотографию чека, полученного в результате собственноручно совершенной «тестовой закупки».

Фотография чека, опубликованная Дмитрием Алексеевым в Facebook

Стало ли заявление Алексеева основанием для проверки «Плеер.ру» в настоящее время неизвестно.

Основателем «Плеер.ру» является Алексей Конышев, который подтвердил данный факт в интервью журналу Forbes в 2013 г.

На официальном сайте магазина в разделе регистрационных данных указано, что услуги предоставляет ООО «Алеко Т». По данным выписки из ЕГРЮЛ, организация создана в апреле 2017 г. В качестве единственного владельца значится Татьяна Конышева. С июня 2017 г. генеральный директор организации менялся дважды.



В прошлом «Плеер.ру» подвергался критике и со стороны Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В 2014 г. организация заявила о несоответствии магазина «стандартам обслуживания потребителя АКИТ», хотя ритейлер и не являлся членом данной ассоциации. В 2016 г. «Плеер.ру» вел переговоры о вступлении в ассоциацию, но официальное заявление так и не подал.