Для россиян готовят цифровые водительские удостоверения, трудовые договора и визы

Федеральный проект «Цифровое госуправление» предполагает ряд революционных предложений по упрощению взаимодействия граждан с государством. Паспорта будут содержать биометрию и электронную подпись, водительские права, трудовые книжки и въездные визы станут цифровыми, а запрет на выезд из страны можно будет снять в режиме онлайн.

Каким будет цифровое государственное управление в России

В распоряжении CNews оказались материалы федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ), который должен стать новым разделом программы «Цифровая экономика». Документ подготовлен Аналитическим центром при Правительстве, на базе которого функционирует проектный офис программы «Цифровая экономика».

85 цифровых государственных сервисов с привязкой с жизненным ситуациям

ЦПУ содержит раздел, направленный на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

Первое направление данного раздела - цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов. В этой части до конца 2019 г. будет создано машиночитаемое описание процесса оказания массовых социально-значимых госуслуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в электронном виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций. Для этого будут разработаны технологические схемы предоставления массовых государственных услуг и сервисов.

До конца 2020 г. будет обеспечена типизация государственных и муниципальных услуг. Также будет оптимизирована деятельность МФЦ (многофункциональные центры предоставления госуслуг), в том числе посредством перехода к цифровому безбумажному взаимодействию с государственными органами и организациями.

Госуслуги, которые будут оказываться в цифровом виде согласно федеральному проекту «Цифровое госуправление»

Наименование государственной услуги/сервиса Предоставляющий орган/организация Жизненная ситуация 1 Государственная регистрация рождения Органы ЗАГС, МФЦ Рождение ребенка 2 Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ МВД России Рождение ребенка, Смена места жительства, приобретение жилого помещения 3 Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние срок беременности ИОГВ в сфере социальной защиты населения Рождение ребенка 4 Назначение пособия по беременности и родам ИОГВ в сфере социальной защиты населения Рождение ребенка 5 назанчение единовременного пособия при рождении ребенка ИОГВ в сфере социальной защиты населения Рождение ребенка 6 Назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком ИОГВ в сфере социальной защиты населения Рождение ребенка 7 Назанчение единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную слежбу по призыву ИОГВ в сфере социальной защиты населения Рождение ребенка 8 Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву ИОГВ в сфере социальной защиты населения Рождение ребенка 9 Преим заявление, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образование (детские сады) ОМСУ Рождение ребенка, Смена места жительства, приобретение жилого помещения 10 Прием от граждан анкет с целью регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства ПФР Рождение ребенка 11 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образование в общеобразовательных учреждениях ИОГВ, ОМСУ в сфере образования Рождение ребенка 12 Выдача государственного серфтиката на материнский (семейный) капитал ПФР Рождение ребенка, индивидуальное жилищное строительство, приобретение жилого помещения 13 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ПФР Рождение ребенка, индивидуальное жилищное строительство, приобретение жилого помещения 14 Бесплатное обеспечение в соответсвии с установленными нормативами школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательной организации ИОГВ в сфере социальной защиты населения Рождение ребенка 15 Бесплатное предоставление в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуального жилищного строительства ИОГВ в сфере социальной защиты населения Рождение ребенка 16 Обеспечение бесплатного проезда на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрполитен и автобус городских линий (кроме такс)), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных организаций ИОГВ в сфере социальной защиты населения Рождение ребенка 17 Прием заявления о предоставлении многодетной семье скидки в размере не менее 30% установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электрической энергией, а многодетным семьям, проживающим в домах, не имеющих централнього отопления - также скидки в размере не менее 30% стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на данной территориии ИОГВ в сфере социальной защиты населения Рождение ребенка 18 Назначение социальных пособий в соответствии с законодательством субъектом РФ (правовыми актами органов местного самоуправления) ИОГВ, ОМСУ в сфере социальной защиты населения Рождение ребенка 19 Постановление многодетным семьям иных мер социальной поддержки ИОГВ в сфере социальной защиты населения Рождение ребенка 20 Предоставление земелнього участка для индивидуального жилищного строительства ИОГВ, ОМСУ в сфере земельных отношений Индивидуальное жилищное строительство 21 Государственная регистрация права на недвижимое имущество и сделок с ним Росреестр Индивидуальное жилищное строительство, переимена имени, приобретение жилого помещения 22 Выдача градостроительного плана земельного участка ИОГВ, ОМСУ в сфере земельных отношений Индивидуальное жилищное строительство 23 Выдача разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства ОМСУ в сфере строительства Индивидуальное жилищное строительства 24 Продление срока действия разрешения на стоительство объекта индивидуального жилищного строительство ОМСУ в сфере строительства Индивидуальное жилищное строительства 25 Внесение изменений в разрешение на строительство объекта индивидуального жилищного строительства ОМСУ в сфере строительства Индивидуальное жилищное строительство 26 Выдача разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию ОМСУ в сфере строительства Индивидуальное жилищное строительство 27 Присвоение адреса объекта недвижимости ОМСУ в сфере строительства Индивидуальное жилищное строительство 28 Государственный кадастровый учет недвижимого имущества Росреестр, Федеральная кадастровая палата Индивидуальное жилищное строительство, приобретение жилого помещения, смена места жительства 29 Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала) ОМСУ в сфере строительства Индивидуальное жилищное строительство 30 Приобретение молодым семья социальных выплат на приобретение (строительства) жилья Минстрой, ИОГВ, ОМСУ в сфере строительства Индивидуальное жилищным строительство 31 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индидиаульных предпринимателей и крестьянских (фермеских) хозяйств ФНС России Открытие своего дела 32 Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сбораз, законодательстве РФ о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц ФНС России Открытие совего дела 33 Выдача разрешений (дубликатов разрешений) на осуществление деятельности по переовзке пассажиров и юагажа легковым такси на территории субъекта РФ ИОГВ в сфере транспорта Открытие совего дела 34 Лицензирование деятелньости по осуществлению розничной продажи алкогольной продукции ИОГВ в сфере предприниательства Открытие своего дела 35 Лицензирование деятельности по осуществлению заготокви, переработки и реализации лома черных и цветных метталов ИОГВ в сфере предпримательства Открытие своего дела 36 Выдача лицензии на осуществление частной охранной деятельности МВД России Открытие своего дела 37 Лицензирование медицинской деятельности медицинских и иных организаций (за исключением подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям академиям наук, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи), индивидуальных предпринимателей региональные ИОГВ Открытие совего дела 38 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкци и аннулирование таких разрешений региональные ИОГВ Открытие своего дела 39 Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных (временных, мобильных) объектов ОМСУ в сфере земельных отношений Открытие своего дела 40 Выдача и замена ппаспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ МВД России Утрата документво, перемена имени 41 оформление и выдача паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ МВД России Утрата документво, перемена имени 42 Оформление и выдача паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами РФ, содрежащего электронные носители информации, и учет таких паспортов МВД России Утрата документов, перемена имени 43 Прием от граждан анкет с целью регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений с целью регистрации обязательного пенсионного страхования ПФР Утрата документов, перемена имени 44 Выдача водительских удостоверений при замене, утрате (похищении) и международных удостоверений МВД России Утрата документов, перемена имени 45 Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния (в случае утрыта ранее выданных документов) Органы ЗАГС Утрата документов, перемена имени 46 Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно законам "Об индивидуальном (песронифицрованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования) и "Об инвестиовании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ" ПФР Выход на пенсию при страрости 47 Перевод накопительной части пенсии ПФР Выход на пенсию при страрости 48 Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг ПФР Выход на пенсию при страрости 49 Прием заявление обустановлении страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению ПФР Выход на пенсию при страрости 50 Прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работкиво организаций угольной промышленности ПФР Выход на пенсию при страрости 51 Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживаюшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним ПФР Выход на пенсию при страрости 52 Установление федеральной социальной доплаты к пенсии ПФР Выход на пенсию при страрости 53 Прием заявлений о доставке пенсии ПФР Выход на пенсию при страрости 54 Прием заявлений об изменений номера счета в кредитной организации ПФР Выход на пенсию при страрости 55 Прием заявления о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг ПФР Выход на пенсию при страрости 56 Предоставление пенсионерам иных мер социальной поддержки в соответствии с законодательством субъектов РФ и првовыми актами органов местного самоуправления ИОГВ, ОМСУ Выход на пенсию при страрости 57 Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) дела ПФР Смена места жительства 58 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях расположенных на территории субъекта РФ (муниципального образования) ИОГВ, ОМСУ в сфере образования Смена места жительства 59 Государственная регистрация перемены имени Органы ЗАГС Перемена имени 60 Государственная регистрация смерти Органы ЗАГС, МФЦ Утрата близкого человека 61 Выплата социального пособия на погребение в умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти ПФР Утрата близкого человека 62 Выплата социального пособия на погребение умерших граждан, если умерший был зарегистрирован в качестве страхователя на день смерти либо зарегистрирован в качестве страхователя один из родителей (иной законный представитель) или иной член семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего ФСС Утрата близкого человека 63 Выплата социального пособия на погребение умерших граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению154 дней беременности ИОГВ в сфере социальной защиты населения Утрата близкого человека 64 Прием заявления о выплате пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой белезни и других заблований, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследсвие чернобыльской катастрофы ИОГВ в сфере социальной защиты населения Утрата близкого человека 65 Прием заявлений о возмещении затрат, связанных с погребением умерших реабилитированных лиц ИОГВ в сфере социальной защиты населения Утрата близкого человека 66 Прием заявлений о возмещении расходов на сооружение надгробия на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Собза, Героя РФ и полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы ИОГВ в сфере социальной зашиты населения Утрата близкого человека 67 Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним Росреестр Приобретение жилого помещения 68 Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на которых расположены объекты недвижимости, в аренду, безмозмедное срочное пользование или постоянное (бессрочное) пользование Росимущество Приобретение жилого помещения 69 Продажа (приватизация) земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости Росимущество Приобретение жилого помещения 70 Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства, затрагивающего осуществление имущественных прав подопечного ИОГВ в сфере опеки и попечительства Приобретение жилого помещения 71 Прием заявления о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья Минстрой, ИОГВ. ОМСУ в сфере строительства Приобретение жилого помещения 72 Проверка и оплата налоговых начислений ФНС России Массовые сервис 73 Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков ( вчасти предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну) ФНС России Массовые сервисы 74 Справка 2-НДФЛ, Подача деклараций 3-НДФЛ ФНС России Массовые сервисы 75 ИНН (присвоить/узнать) ФНС России Массовые сервисы 76 Налоговый вычет ФНС России Массовые сервисы 77 Возврат налоговых переплат ФНС России Массовые сервисы 78 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица ФССП России Массовые сервисы 79 Выдача справок о наличии (отсутсии) судимости и (или) факта уголовного прелседования либо о прекращении уголовного преследования МВД России Массовые сервисы 80 Оформление охотничьего билета региональные ИОГВ Массовые сервисы 81 Лицензия на оружие МВД России Массовые сервисы 82 Государственная регистрация брака ЗАГС Массовые сервисы 83 Государственная регистрации развода ЗАГС Массовые сервисы 84 Постановка на учет транспортного средства МВД России Массовые сервисы 85 Цифровая трудовая книжка Минтруд России Массовые сервисы

Источник: CNews Analytics

К этой же дате планируется, что государственные услуги и сервисы будут предоставляться на единой цифровой платформе через МФЦ и иные организации. Также будет обеспечена возможность омниканального предоставления цифровых госуслуг и сервисов госорганами и организациями, в том числе при помощи удаленной биометрической идентификации.

До конца 2021 г. будет обеспечена цифровизация госуслуг и сервисов посредством вовлечения коммерческих организаций. До конца 2022 г. будет обеспечено предоставление госуслуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу. Также будет внедрена «реестровая модель» предоставления государственных услуг и сервисов.

ЦГУ содержит перечень из 85 государственных услуг, предоставление которых должно осуществляться в цифровом виде в соответствие с сопоставленными им жизненными ситуациями (см таблицу).

Например, при рождении ребенка будет осуществляться государственная регистрация рождения, назначение пособий по беременности, родам и уходу за ребенком, выдача сертификата на материнский капитлал, регистарция в системе обязательного пенсионного страхования, предоставление информации о бесплатном дошкольном и начальном образовании.

При утрате близкого человека будет предоставляться услуга о выплате пособия по погребению. При индивидуальном жилищном строительстве будут решаться вопросы предоставления земельного участка и выдача градостроительного плана на него, государственной регистрации прав на недвижимость, выдача разрешений на ввод построенных объектов в эксплуатацию, государственный кадастровый учет и присвоение адреса объекту недвижимости.

До конца 2023 г. будет обеспечено предоставление массовых социально-значимых государственных (муниципальных) услуг и сервисов в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций.

До конца 2024 г. будет обеспечена возможность цифровой обратной связи с гражданами и организациями и ее контроля в отношении массовых госуслуг, функций и сервисов, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Также будет обеспечено информирование и популяризация цифровых госуслуг, функций и сервисов.

Независимая фиксация контрольно-надзорной деятельности

Другое направление соответствующего раздела - обеспечение цифровой трансформации контрольно-надзорной деятельности. В этой части до конца 2019 г. будет создана независимая от органов власти система фиксации фактов и событий в контрольной и надзорной деятельности, в том числе учет данных об ущербе охраняемых законом ценностям, для целей реализации риск-ориентированного подхода. Кроме того, будет обеспечено развитие технологического обеспечения деятельности инспекторского состава.

До конца 2020 г. органы контроля (надзора) будут осуществлять деятельность в рамках риск-ориентированного подхода, основанного на объективных данных о деятельности проверяемых лиц и относящихся к ним объектов, собираемых преимущественно дистанционно, и доступных инспектору-аналитику в режиме одного окна («цифровой инспектор»).

Также будет создана государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей и инструменты анализа объективных данных о поднадзорных объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, используемых для реализации динамической оценки рисков в видах госуправления.

Кроме того, к указанной дате будет обеспечена оценка эффективности деятельности органов контроля (надзора), их сотрудников и подразделений на основании первичных данных о зафиксированном ущербе охраняемым законом ценностям и первичных данных о деятельности системы независимой фиксации фактов и событий. Также будет создана система оценки и мотивации кадрового состава контроля, основанная на данных оценки эффективности деятельности.

До конца 2021 г. заработает система постоянного пересмотра и актуализации требований нормативных правовых актов в области контроля и надзора на основе единого реестра требований, администрируемого государственным органом, независимым от органов контроля и надзора.

В результате принимаемых мер до конца 2024 г. количество видов государственного и муниципального контроля будет сокращено в два раза, также будет определен перечень социально значимых видов контроля.

Автоматизированная поддержка принятия решений чиновниками

Третье направление - цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы. В этой части до конца 2019 г. начнет функционировать центр компетенций по реализации задач федерального проекта «Цифровое государственное управление» .

Также будет обеспечена координация реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации государственного и муниципального управления в федеральных органах исполнительной власти и субъектов федерации.

До конца 2020 г. начнется массовая подготовка сотрудников органов власти и органов местного самоуправления цифровым навыкам и технологиями. До конца 2021 г. будет обеспечен ведомственный (СЭД) и межведомственный (МЭДО) электронный документооборот с применением электронной подписи.

К этому же сроку будет обеспечен доступ к инфраструктуре цифрового государства с использованием отечественной мобильной ОС. Также заработает центр хранения электронных документов с соответствующей инфраструктурой (организация, обеспечивающая постоянное хранение электронных документов государственных органов и организаций).

До конца 2022 г. будут обеспечены условия для автоматизированной поддержки принятия решений и обеспечен с использованием современных технологий цифровой характер нормотворческого процесса. К указанному сроку органы государственной власти будут оснащены типовым автоматизированным рабочим местом госслужащего и будет обеспечено надежное хранение кадровых документов в электронном виде.

Планируется повысить качество кадрового учета госслужащих, позволяющего, в том числе, оперативно передавать данные между госорганами, и защищенность данных. Будет обеспечено формирование единого информационного ресурса о кадровом составе госслужбы и налажен прозрачный кадровый учет государственных служащих и сотрудников подведомственных органам государственной власти учреждений.

До конца 2024 г. будет проведена централизация и оптимизация работы с кадровыми документами вместе с упрощением, ускорением и унификацией кадровых процедур. Предлагаемые меры позволят исключить затраты на создание, эксплуатацию и развитие кадровых информационных систем государственными органами, снизить нагрузки на ведомственные вычислительные мощности и снизить затраты на персонал сопровождения кадровых процессов в госорганах.

ГосWeb

Другой раздел ЦГУ состоит в создании цифровой экосистемы в области правовой информатизации России, в котором правовые нормативные акты органов власти в цифровом виде будут являться основополагающими в различных сферах жизнедеятельности общества, граждан и организаций, обеспечивая эффективное взаимодействия (включая международное) юридических и физических лиц с государством на разных уровнях.

Первое направление данного раздела - создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ. С этой целью до конца 2020 г. будет обеспечена работа платформы идентификации и пространства доверия, включая биометрическую идентификацию и облачную квалифицированную электронную подпись. Также будут созданы платформа обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией, и механизм для коммерциализации инфраструктуры электронного правительства.

До конца 2021 г. будут внедрены сквозные идентификаторы гражданина и юридического лица, в привязке к ведомственным идентификаторам, и обеспечена возможность направлять юридически значимую информацию о заявителе с его согласия третьим лицам.

К этому же сроку будут созданы цифровые профили гражданина и юридического лиц, государственная платформа проектной деятельности и единая экосистема сервисов и мер государственной поддержки предпринимателей и инструментов регионального развития.

До конца 2022 г. будет сформирована национальная система управления данными и создано единое пространство доверия электронной подписи Цифровой платформы электронного правительства. Также заработают единая служба поддержки, мониторинга и контроля для госорганов и единая платформа предоставления и единая платформа предоставления государственных и муниципальных услуг, сервисов и функций в цифровом виде (ГосWeb).

До конца 2024 г. запланировано начать эксплуатацию цифровых платформ электронного правительства.

Цифровые паспорта, визы и трудовые договора

Другое направление соответствующего раздела - цифровая трансформация массовых сервисов. До конца 2019 г. будет обеспечена цифровая регистрация юридического лица и индивидуального предпринимателя, открытие банковского счета, получение иных сервисов и мер поддержки для начала и ведения предпринимательской деятельности.

До конца 2020 г. будет обеспечена возможность заключения цифрового трудового договора, ведения цифровой трудовой книжки и иных документов в рамках трудовых отношений. К этому же сроку будет обеспечена выдача удостоверений личности гражданина нового образца (паспортов), содержащего биометрические данные и квалифицированную электронную подпись.

Для иностранцев будет обеспечена выдача цифровых виз для въезда в Россию, электронного разрешения на въезд в Россию и электронного разрешения на работу. Для россиян будет обеспечена цифровая регистрация по месту жительства и месту пребывания и возможность оплаты задолженности на границе и снятие в режиме онлайн ограничений на въезд.

До конца 2021 г. будет обеспечена возможность использования электронных сервисов при решении задач повышения занятости (поиск работы и подбор персонала) на основе единой цифровой платформы – «Цифровая служба занятости». А до конца 2022 г. будет обеспечено создание единого окна подачи всей отчетности, связанной с ведением предпринимательской деятельности, в государственные органы и иные организации.

К этому же сроку появится возможность получения цифрового водительского удостоверения без физического носителя в проактивном режиме без необходимости предоставления документов и информации, содержащейся в иных базах данных.

Проактивная деятельность по предотвращению преступлений

Третье направление соответствующего раздела - цифровая трансформация органов и организаций прокуратуры России. С этой целью до конца 2019 г. будет создан постоянно действующий орган, обеспечивающий трансформацию и перевод в цифровой вид рабочих процессов органов прокуратуры.

К августу 2020 г. будет создана катастрофоустойчивая и защищенная инфраструктура органов прокуратуры. До конца 2020 г. будут созданы электронные сервисы для граждан, обеспечивающие прозрачное взаимодействие с органами прокуратуры.

К апрелю 2021 г. органы прокуратуры при осуществлении надзорной деятельности будут применять риск-ориентированный подход. До конца 2022 г. будет завершен переход от работы с бумажными документами к работе с данными и электронными документами, а также получению необходимых данных в электронном виде при помощи межведомственных запросов.

Благодаря предлагаемым мерам к началу 2023 г. будет сокращен нагрузка на сотрудников прокуратуры путем автоматизации выполнения рутинных действий и применения в рабочих процессах систем помощи в принятии решений. А в 2024 г. начнется ввестись проактивная деятельность по предупреждению преступлений и мер прокурорского реагирования.

Внедрение цифровых технологий в ЕАЭС

ЦГУ предполагает также разработку и внедрение национального механизма осуществления согласованной политик государств – членов Евразийского экономического союза 9ЕАЭС) при реализации планов в области развития цифровой экономики.

С этой целью в начале 2020 г. будет создана система поддержки реализации инициатив и проектов по внедрению цифровых технологий и платформ на пространстве ЕАЭС. До конца 2021 г. будет сформирована единая цифровая среда доверия на пространстве ЕАЭС. До конца 2024 г. состоится преобразование институциональных и организационных механизмов взаимодействия России и Евразийской экономической комиссии в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС.