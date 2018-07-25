Инвестор «Яндекса» и «1С» вложился в российско-белорусского разработчика Itransition

Фонд Baring Vostok, инвестор «Яндекса» и «1С», приобрел долю в белорусском разработчике Itransition. На полученные средства разработчик планирует развивать направление услуг и расширять центры разработки, в том числе в Санкт-Петербурге и Рязани.

Baring Vostok вложился в Itransition

Инвестиционный фонд Baring Vostok приобрел миноритарный пакет акций белорусского разработчика ПО и поставщика ИТ-услуг Itransition. Сотрудничество с фондом даст возможность Itransition укрепить сервисное направление и усилить присутствие на рынках США и стран Евросоюза, которые рассматриваются компанией как ключевые, а также привлечь на работу новые квалифицированные кадры.

По условиям сделки представители Baring Vostok получат кресла в совете директоров Itransition, после чего этот совет утвердит новую стратегию развития белорусского разработчика. Основатель Itransition Сергей Гвардейцев займет пост председателя совета директоров, его слово останется определяющим в вопросах дальнейшего развития бизнеса.

У Itransition есть два центра разработки в России — в Санкт-Петербурге и Рязани. После заключения сделки компания планирует расширять свои российские и белорусские центры.

По словам старшего партнера Baring Vostok Елены Ивашенцевой, в результате сделки обеим сторонам станет доступен более масштабный спектр ИТ-услуг, в целом же от сотрудничества выиграют все направления Itransition. Ивашенцева отмечает, что рынок заказных разработок быстро растет, что позволяет говорить о перспективах роста для белорусского разработчика.

Чем занимается Itransition

Itransition начала свое существование в 1998 г., в качестве подразделения холдинга «БелХард», созданного директором по разработке Сергеем Гвардейцевым. Изначально подразделение насчитывало 10 специалистов по Java. В 2005 г. оно стало самостоятельной компанией и одним из первых резидентов Парка высоких технологий.

Фонд Baring Vostok вложился в разработчика ПО Itransition

В 2006 г. на основе Itransition был сформирован холдинг, объединивший несколько компаний. В 2013 г. подразделение Itransition по тестированию программных продуктов было выделено в самостоятельную компанию A1QA. В настоящий момент Itransition работает с клиентами из 30 стран мира. Центры разработки находятся в Минске, Гродно, Могилеве, Полоцке, Бресте. У Itransition есть офисы в США, Великобритании и России. Штат компании насчитывает около 2 тыс. ИТ-специалистов.

В 2015 г. Itransition вошла в список самых динамично развивающихся компаний Северной Америки Deloitte Technology Fast 500 от компании Deloitte. В 2013-2015 гг. Itransition входила в список крупнейших российских ИКТ-компаний рейтингового агентства «Эксперт РА».

Деятельность Baring Vostok

Наименование Baring относится к группе фондов прямых инвестиций с общим капиталом свыше $19 млрд. Baring Vostok осуществляет прямые инвестиции в России и странах СНГ. Общий объем инвестиций с 1994 г. составил более $2,8 млрд. Средства были вложенного 80 проектов, в том числе в такие как «СТС Медиа», «Голден Телеком», «Яндекс», «Озон», «Гэллери Групп», ЦФТ, «Энфорта», «ЭР-Телеком», «1С», «Баррен Энерджи», Volga Gas, «Жаикмунай», «Новомет», Каспи Банк, Восточный банк, «Европлан», ЕМС и другие. В настоящий момент привлеченный капитал фондов достигает $3,7 млрд.

Примечательно, что Barings присутствует на российском рынке с 18 века. Сначала компания инвестировала в предприятия российских купцов, а с 1817 г. стала работать в качестве международного банка для правительства Российской империи. Сотрудничество было прервано в 1917 г., на российский рынок Barings вернулась только в 1994 г., создав фонд First NIS Regional Fund с капиталом $160 млн. С тех пор группа успела запустить в России несколько фондов, четвертый из них стал рекордным для Центральной и Восточной Европы — его капитал составил $1,05 млрд.

Если говорить об ИКТ-отрасли, то в октябре 2011 г. в СМИ распространилась информация, что Baring Vostok Private Equity Fund IV инвестировал в группу компаний 1С. В июне 2017 г. Baring Vostok и «Яндекс» вложили $5 млн в сервис для вызова врачей на дом Doc+, в которой за год до этого инвестировали $5,5 млн.