«Залетным» айтишникам хотят разрешить платить в России 13% налогов вместо 30%

В рабочей группе при АНО «Цифровая экономика» одобрили законопроект, по которому ИТ-специалисты, которые проводят в России хотя бы 90 дней в год, могут получить статус налогового резидента. Изменения вводятся с целью сделать страну более привлекательной для путешествующих айтишников, которые по новым правилам смогут платить налог на доходы по ставке в 13%.

Новый законопроект

Российское законодательство планируют скорректировать таким образом, чтобы страна стала более привлекательной для специалистов в сфере ИТ. В частности, тем специалистам, которые часто меняют свое географическое местонахождение, дадут возможность получить статус налоговых резидентов России. Для этого специалист должен проводить в России более 90 календарных дней в год.

Соответствующие изменения содержатся в законопроекте, одобренном экспертами рабочей группы по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика», как следует из сообщения организации. Законопроект был подготовлен тематической группой «Специальные правовые режимы» центра компетенций программы «Цифровая экономика». Следующим шагом станет направление документа в правительство.

Чтобы получить статус налогового резидента, специалист должен будет всего лишь подать заявление в Федеральную налоговую службу. Заявление можно будет написать в свободной форме и подать, даже находясь за границей.

Авторы законопроекта считают, что новой возможностью захотят воспользоваться в первую очередь специалисты и менеджеры по ИТ, которые большую часть времени проводят за рубежом, однако периодически бывают в России. В пояснительной записке отмечается, что налогообложение компании зачастую в большей степени зависит от того, где географически находится ее менеджмент, а не где она зарегистрирована.

«В ближайшее время в дополнение к одобренному на рабочей группе документу будет разработаны и другие меры для налогового стимулирования высококвалифицированных ИТ-специалистов, которые будут иметь более узконаправленный характер», — сообщил руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика», вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС Руслан Ибрагимов.

Зачем становиться налоговым резидентом

Налогоплательщик в России может иметь статус налогового резидента или нерезидента, от чего зависит процентная ставка налога на доходы: согласно статье 224 Налогового кодекса России резиденты-физлица платят 13%, нерезиденты — 30%.

13% — это одна из самых низких налоговых ставок в мире. Для сравнения: в Швеции ставка составляет 57%, в Германии — 45%. Авторы законопроекта полагают, что ставка в 13% сделает российское резидентство привлекательным для ИТ-специалистов.

С начала 2007 г. статус резидента могут получить лица, которые находятся на территории России в течение 183 дней за период в 12 непрерывных месяцев. Эта норма закреплена в статье 207 Налогового кодекса.

До 2007 г. чтобы стать резидентом нужно было находиться в стране в течение 183 дней в календарном году, то есть от 1 января до 31 декабря, с чем был связан ряд неудобства при определении реального статуса лица.

Что такое «Цифровая экономика»

О переходе страны на цифровую экономику в конце 2016 г. объявил Президент России Владимир Путин. В послании к Федеральному Собранию глава государства предположил, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны. Вскоре была создана рабочая группа Экономического совета при президенте России по направлению «Цифровая экономика».

Путешествующие айтишники смогут получить статус налоговых резидентов России

Уже в апреле 2017 г. Минкомсвязи представило предварительную версию программы. В ней говорилось о создании системы цифровой демократии и покрытии всех магистралей страны сотовой связью с возможностью беспроводной передачи данных. Проект предусматривал дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, создание цифровой медицины, а также покупку иностранных компаний для проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ.

О цифровой экономике Владимир Путин говорил и на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он заявил, что государству удастся сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян. Программа была представлена российскому лидеру в начале июля 2017 г. Утверждение программы произошло в конце июля 2017 г.

В ноябре 2017 г. стало известно, что для создания в России условий построения цифровой экономики планируется осуществить корректировку нормативной базы. Будут введены электронные судебные договора, электронные исковые заявления в суд, а нормативная база будет переведена в машиночитаемый вид для исполнения искусственными интеллектом административных процедур и смарт-контрактов.

Состав участников

В сентябре 2017 г. генеральным директором автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» стал Евгений Ковнир, который до недавнего времени работал в должности замдиректора направления «Молодые профессионалы» в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), а еще раньше был директором департамента развития отрасли ИТ в Минкомсвязи.

По выписке из ЕГРЮЛ можно судить об окончательном составе учредителей. Ими выступили Ростелеком, «Мегафон», «Росатом», Сбербанк, АСИ, «Ростех», «Яндекс», «Открытая мобильная платформа», «1С», «Мэил.ру», МТС, Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий, «ВЭБ инновации, «Рамблер», «Почта России», «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

Бюджет программы

В конце 2017 г. Минкомсвязи раскрыло необходимый объем финансирования программы «Цифровая экономика» — 520 млрд руб. Предполагалось, что из них 150 млрд руб. будет выделено из бюджета, еще около 300 млрд руб. предоставят компании, участвующие в программе.

В апреле 2018 г. на реализацию госпрограммы «Цифровая экономика» были выделены первые средства в размере 3,04 млрд руб. Они пошли на мероприятия, которые в Правительстве посчитали первоочередными. Среди них определение принципов построения сетей 5G, изучение возможностей замыкания интернет-трафика внутри Рунета и модернизация системы критериев для определения ПО и ИТ-оборудования российского происхождения.