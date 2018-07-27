Власти заставят предустанавливать на смартфоны российское ПО: браузеры, почтовые клиенты, плееры

ФАС предложила обязать производителей устанавливать на смартфонах отечественный софт. Проект соответствующего закона разработают к апрелю 2019 года. Опрошенные эксперты дали инициативе негативную оценку.

ФАС хочет избавиться от «неудаляемых» приложений

В России могут принять закон, обязывающий производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на них российские аналоги приложений: браузеров, почтовых клиентов, аудиоплееров и других приложений. Проект соответствующего закона должен быть разработан к апрелю 2019 г.

Инициатива принадлежит Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) и является частью «дорожной карты» по развитию конкуренции на 2018 – 2020 гг. Документ также обязывает производителей обеспечивать возможности удалять предварительно установленные приложения.

Проект «дорожной карты» был подготовлен в апреле 2018 г. из-за поступивших в ФАС жалоб о приложениях на мобильных устройствах, которые «устанавливаются автоматически и без возможности удаления».

Производителей смартфонов обяжут устанавливать на устройства отечественный софт перед продажей

По задумке ФАС, принятие закона позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями.

По данным «Коммерсанта», главным исполнителем подготовки федерального закона могут назначить Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а соисполнителями — ФАС и Роспотребнадзор. Комментариев от Министерства цифрового развития и Роспотребнадзора изданию получить не удалось.

Мнение экспертов

Опрошенные «Коммерсантом» персоны, имеющие непосредственное отношение к индустрии ПО и цифровой электроники, считают подобные меры протекционистскими и неспособными оказать позитивное влияние на опыт потребителя.

Валентин Макаров, президент ассоциации «Руссофт» отметил, что государство хочет помочь российским разработчикам, но «с общемировой точки зрения такие меры не ведут к развитию конкуренции». По его мнению, новые требования к оборудованию приведут и к новым затратам со стороны компаний.

«От архитектуры микропроцессора зависит его совместимость с программным обеспечением, и если использовать российское ПО, нужны и наши процессоры», – отметил Макаров.

Антон Гуськов, представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, подчеркнул, что конкуренция между приложениями должна регулироваться самим рынком.

«Кроме того, нет понимания, каким образом мировые вендоры оборудования будут исполнять требования по предустановке приложений для локального российского рынка», – сказал Гуськов.

Дмитрий Кравченко, гендиректор Acer в России, высказался против навязывания программных продуктов.

«Безальтернативная замена импортного продукта на отечественный не имеет очевидной выгоды для российских потребителей. А предустановка платных продуктов, дублирующих функциональность, вероятно, увеличит конечную стоимость ПК или смартфона», – отметил Кравченко.

По данным аналитической компании App Annie, разработанные в России мобильные приложения по итогам 2017 г. заняли 11 мест в ТОП-20 по числу загрузок. Среди них оказались: приложение мобильный клиент социальной сети «Вконтакте», мобильный банк Сбербанка «Сбербанк онлайн», торговые площадки «Юла», Avito и Joom; «Яндекс.Браузер», клиент социальной сети «Одноклассники», поиск «Яндекса», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Навигатор» и «Мой МТС».