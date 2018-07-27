Крупнейший семейный бизнес Германии отказался от ПО SAP, на которое потратил 7 лет и 500 млн евро

Крупнейший немецкий дискаунтер Lidl отказался от системы SAP по причине затратности и негладкой работы. На развитие системы было потрачено семь лет и 500 млн евро. В Lidl намерены вернуться к собственному решению, которое использовали до этого.

«Elwis умер»

Немецкая сеть супермаркетов Lidl намерена отказаться от использования системы планирования ресурсов предприятия (ERP) Elwis, которую развивала совместно с разработчиком ПО SAP на протяжении семи лет. Общую сумму вложений в систему эксперты, опрошенные изданием Lebensmittelzeitung, оценивают в 500 млн евро. Вместо Elwis дискаунтер намерен разрабатывать и использовать свою старую внутреннюю систему Wawi, которую должно было заменить решение SAP. Lebensmittelzeitung пишет, что для SAP это «болезненная потеря престижа».

Разработка Elwis началась в 2011 г. Ожидания от внедрения были большими, руководство Lidl называло это «самым большим процессом трансформации в истории компании». Elwis должна была облегчить управление основными данными и обеспечить анализ ключевых показателей и прогнозирование в реальном времени. И вот теперь «Elwis умер», подводит итог ситуации издание Heise.

Причины отказа от Elwis

В письме, которое гендиректор Lidl Йеспер Хойер (Jesper Hojer) и глава правления Мартин Гольке (Martin Golücke) разослали сотрудникам компании, поясняется, что анализ возможного сокращения расходов говорит в пользу дальнейшего использования Wawi. Письмо имеется в распоряжении издания Heilbronner Stimme. Отказ от Elwis в нем объясняется тем, что «изначально определенные стратегические цели не могли быть достигнуты разумными усилиями».

Издание BR отмечает, что Elwis до сих пор не начала «работать гладко». Ресурс также пишет, что система изначально внедрялась преимущественно в сравнительно небольших подразделениях Lidl в Австрии, Северной Ирландии и США, но для стран с большим оборотом она не подходит.

Lidl сообщила прессе, что это было «решение не против SAP, но во благо собственной системы». В других сферах сеть хотела бы сохранить сотрудничество с SAP. Представитель SAP, который подтвердил окончание проекта Elwis, тоже отметил, что это не помешает сотрудничеству с Lidl по другим направлениям.

Что такое Lidl

Сеть магазинов Lidl начал формировать в 1930 г. Йозеф Шварц (Josef Schwarz). Сейчас сеть принадлежит его сыну Дитеру Шварцу (Dieter Schwarz) и насчитывает 10 тыс. магазинов в Европе и США. С 1977 г. компания работает на рынке дискаунтеров. Сети магазинов Lidl есть во всех странах Евросоюза кроме Латвии и Эстонии.

Сеть супермаркетов Lidl отказалась от решения SAP стоимостью 500 млн евро

В мае Schwarz Gruppe, материнская компания Lidl, отчиталась о получении дискаунтером выручки в размере 74,6 млрд евро по итогам 2017-2018 финансового года. Годовой рост выручки составил 8,8%. В состав Schwarz Gruppe, самого крупного семейного бизнеса в Германии и четвертого по величине ритейлера в мире, входит также сеть магазинов Kaufland.

Чем занимается SAP

SAP – это немецкая компания-разработчик корпоративного ПО с главным офисом в Вальдорфе. Была основана в 1973 г. пятью бывшими сотрудниками IBM. Название является аббревиатурой словосочетания Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung («системы, приложения и продукты в обработке данных»).

Прежде всего SAP известна как разработчик систем для управления предприятием и управления данными. Основным продуктом компании является система управления предприятием SAP ERP, выпущенная на рынок в 1998 г. под названием SAP R/3. Система состоит из модулей, у каждого своя сфера применения – финансы, логистика, продажи, персонал и т. д.

SAP ERP является частью набора ПО для бизнеса под названием SAP Business Suite. Помимо нее в набор входят система для организации работы с клиентами (CRM), система для управления производственным циклом (PLM), ПО для работы с ресурсами, закупками и поставками (SCM), а также для организации работы с поставщиками (SRM).

В сфере управления данными самыми известными продуктами SAP являются SAP Business Intelligence, SAP Master Data Management и SAP Identity Management. Первый предназначен для сбора, хранения, обработки данных и формирования отчетности, второй – для работы с данными предприятия, третий – для хранения и распределения данных пользователей.