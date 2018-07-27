В России закрылся ИТ-журнал PC Magazine

Российская версия журнала PC Magazine прекращает свое существование. Журнал был основан в США в начале 80-х, в Россию пришел в 1991 г. В ноябре 2017 г. скончался главный редактор российского издания, которому так и не смогли найти замену.

Конец PC Magazine

Журнал PC Magazine, посвященный компьютерной и мобильной технике, прекращает выпускать российскую версию. Об этом сообщил коллектив издания на официальной странице журнала в Facebook. Причиной стало то, что издательский дом «СК Пресс», который выпускает PC Magazine в России, решил отказаться от лицензионного соглашения с американским издателем Ziff Davis International.

«Вот и все...

Уважаемые наши подписчики!

С глубоким сожалением вынуждены информировать вас, что акционеры ИД «СК Пресс» приняли решение закрыть проект PC Magazine/Russian Edition и отказаться от лицензионного соглашения с Ziff Davis International.

Коллектив редакции PC Magazine/RE, возможно, попытается продолжить общение со своей аудиторией на других площадках, однако никакого конкретного решения пока не принято. Спасибо за то, что были с нами», — такую публикацию разместила редакция журнала в Facebook.

Журнал российский и американский

PC Magazine, известный также как PC Mag, был основан как американский журнал о компьютерной технике в 1982 г. Первый выпуск охватывал февраль-март указанного года. Основателем выступил Дэвид Баннел (David Bunnell), впоследствии покинувший проект и основавший также журнал PC World.

В 1994 г. PC Magazine начал издаваться в электронном виде, бумажный вариант продолжал выходить в США по январь 2009 г. Сегодня собственные версии PC Magazine существуют в Австралии, Великобритании, Греции, Индии, Португалии, Франции, в странах Латинской Америки и Ближнего Востока.

Обложка последнего номера российского PC Magazine

Российский PC Magazine был основан в 1991 г. Его бумажная версия выходила раз в месяц наряду с электронной вплоть до сегодняшнего дня. Последний номер журнала охватывает период за апрель-май 2018 г.

Когда PC Magazine упразднил в США бумажный вариант, главный редактор российского журнала Олег Лебедев пояснил, что это вызвано переориентацией американского издания преимущественно на потребителя, и что российская версия не будет прекращать выходить на бумаге, так как она больше ориентирована на сегмент среднего и малого бизнеса: системных администраторов, разработчиков, руководителей ИТ-отделов, которые подбирают оборудование для закупки. У этих материалов более долгая жизнь, чем, например, у обзоров гаджетов, написанных для потребителя, пояснял Лебедев.

Помимо этого среди причин сохранения бумажной версии он назвал устойчивое количество подписчиков и популярность подписки на бумажные журналы в регионах России.

Олег Лебедев был главным редактором российского PC Magazine с 2006 г. Он скончался в ноябре 2017 г. на 45 году жизни. Лебедев начал работать в российском PC Magazine в 1998 г. и до того, как возглавить издание, занимал должности руководителя службы новостей и заместителя главного редактора. На сайте журнала он до сих пор указан как главный редактор.

Закрытие других ИТ-изданий

Это не первый случай за последние годы, когда в России закрываются местные версии международных ИТ-журналов. В июне 2015 г. прекратил существование российский Computer Bild, который публиковался в нашей стране с 2006 г. Издание выходило с периодичностью один раз в две недели.

Computer Bild предлагал своим читателям новости компьютерной индустрии, статьи и советы для интересующихся интернетом, аудио-, видео-, фототехникой. Концепция издания базировалась на практических рекомендациях по выбору программ и оргтехники, основанных на результатах тестов собственных лабораторий журнала в России и Германии. К бумажным выпускам издания прилагался DVD с книгой, видеоуроками и подборкой ПО.

В мире первый выпуск Computer Bild увидел свет в Германии в 1996 г. После этого с конца 1990-х до середины 2000-х г.г. локальные версии издания появились также во Франции, Испании, Польше, Чехии, Италии, Литве, Румынии, России (в 2006 г.) и Болгарии. Как пояснили в пресс-службе издательского дома «Бурда», «решение было принято по соглашению с лицензиаром Axel Springer в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране, которая привела к падению спроса на издание».

Бумажная ИТ-пресса в последние годы переживает в России не лучшие времена. Еще во время кризиса 2008-2009 г. из профильных изданий закрылись «Компьютерра», «Домашний компьютер», C't Magazine, Mobi, Byte, «IT Спец», PC Gamer, Play, SYNC и «Планета Интернет». Позже прекратили свое бумажное существование F5, Т3, UPgrade, UPgrade Special, «PC игры», Hard'n'Soft, CIO, «Железо», «Страна игр», «Компьютер пресс» (просуществовал 24 года) и др.