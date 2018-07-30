Путин отменил плату за электронную регистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей

Владимир Путин подписал указ, которым предприниматели и юрлица освобождаются при регистрации в электронном виде от уплаты госпошлин.

Отмена пошлин за регистрацию

Регистрация индивидуальных предпринимателей и юрлиц при подаче документов в электронном виде теперь станет осуществляться бесплатно. Закон, предусматривающий обнуление соответствующей госпошлины, подписал Президент России Владимир Путин.

Документ датирован 29 июля 2018 г. Вступление закона в силу запланировано на 1 января 2019 г. При этом в отдельной ремарке все же дополнительно говорится, что закон не начнет действовать ранее, чем через месяц после его официального опубликования.

Законопроект об отмене рассматриваемых пошлин ранее был утвержден Госдумой, принявшей его в окончательном чтении в середине июля 2018 г.

Сколько платили раньше

Отметим, что до вступления новых поправок, то есть на данный момент, за регистрацию юридического лица необходимо заплатить пошлину в размере 4 тыс. руб. Регистрация индивидуального предпринимателя обходится несколько дешевле — в 800 руб.

К чему должно привести новшество

На сайте Госдумы в момент принятия законопроекта сообщалось, что обнуление пошлин, по мнению авторов инциативы, будет способствовать увеличению количества организаций и граждан, обращающихся за регистрацией в электронной форме, сокращению издержек юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с открытием и работой малого и среднего бизнеса, а также приведет к вовлечению большего количества граждан в предпринимательскую деятельность.

Путин отменил пошлины на электронную регистрацию ИП и юрлиц

«Также это позволит сократить расходы уполномоченных госорганов на процесс регистрации, в частности, на прием заявителей и обработку заявлений, — добавляли в Госдуме. — Положения законопроекта соответствуют положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации».

Для регистрации юрлиц и ИП необходимо направить в Федеральную налоговую службу комплект документов, включающий заявление, решение о создании юрлица (в виде протокола решения собрания учредителей), учредительные документы. В России в электронном виде их можно подать через МФЦ, а также с помощью портала госуслуг, выполняя пошаговые инструкции.