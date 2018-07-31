Разработчики всем миром создали ПК на «Байкалах» с российским ПО за 79 тыс. рублей

«Т-платформы» объединились с «Новыми облачными технологиями», «Русбитехом», «Инфотексом», «Криптопро» и «Фениксом», чтобы выпустить защищенный АРМ на процессорах «Байкал».

Коллективно созданный АРМ

Группа известных российских разработчиков ПО и вычислительной техники выпустила автоматизированное рабочее место (АРМ), которое призвано обеспечить высокий уровень информбезопасности. Представленное решение ориентировано на использование как в госструктурах, так и в коммерческих компаниях, предъявляющих высокие требования к уровню цифровой защиты. Заявление об этом сделала суперкомпьютерная компания «Т-платформы».

Партнерство объединило эту организацию, создателей пакета «Мой офис» — «Новые облачные технологии», авторов Astra Linux — «Русбитех», специализирующиеся на безопасности компании «Инфотекс» и «Криптопро», а также разработчика специализированных информсистем «Феникс».

Изначальный состав группы обещано постоянно расширять за счет новых участников, чьи программные продукты дополнят имеющуюся комплектацию рабочего места. В ближайшее время таким продуктом может стать браузер «Спутник».

Множество российских разработчиков объединило усилия по созданию защищенного ПК

Максимальная стоимость этого АРМа не превысит на рынке 79 тыс. руб., обещают его создатели. «Цена варьируется в зависимости от объема заказа и потребностей конкретного заказчика», — добавляют они.

На момент выхода материала в пресс-службе «Т-платформ» не ответили CNews на вопрос, кто станет заниматься продажей АРМов, и как компании планируют делить деньги.

Аппаратная часть

Аппаратная часть решения представляет собой терминальное устройство «Т-платформ» — «Таволга терминал 2BT1» в форм-факторе Mini ITX. Оно создано на базе отечественного процессора «Байкал-Т1», разработанного дочерней компанией «Т-платформ» — «Байкал электроникс».

«Таволга» позиционируется как устройство, которое обеспечивает высокий уровень безопасности, отличается простотой установки, подключения и позволяет формировать решения для оснащения рабочих мест, обеспечивая широкие возможности работы с периферийными устройствами. В состав комплекта также входит монитор, клавиатура и мышь.

Установленное ПО

В пакет предустановленного программного обеспечения АРМ включены продукты вышеупомянутых российских разработчиков. Среди них — защищенная ОС Astra Linux Special Edition. В «Т-платформах» описывают ее как единственную операционную систему, которая прошла сертификацию по безопасности ФСТЭК, Министерства обороны и ФСБ, что является подтверждением возможности использования ее для информации ограниченного доступа.

На компьютер установлен пакет «Мой офис стандартный». В его состав входит набор программ для работы с текстовыми документами и электронными таблицами, демонстрации презентаций. «Мой офис» сертифицирован ФСТЭК, входит в реестр отечественного ПО при Минкомсвязи.

Вклад «Инфотекса» составляет конструктор защищенных сетей ViPNet Client, который предохраняет от внешних и внутренних сетевых атак за счет фильтрации трафика, а также обеспечивает защищенную работу с корпоративными данными через зашифрованный канал, в том числе для удаленных пользователей.

Криптографическая защита обеспечивается решением «Криптопровайдер криптопро CSP». «АРМ может работать по защищенным каналам со специализированными решениями компании “Феникс” для автоматизированных информационных систем (АИС) государственных услуг, в частности для офисов “Мои документы” (МФЦ)», — добавляют в «Т-платформах».