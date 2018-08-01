Acronis инвестирует $50 миллионов в только что поглощенного партнера

Acronis поглотила T-Soft, своего давнего партнера, занимающегося разработкой, тестированием программного обеспечения и дистрибуцией продукции Acronis в Болгарии.

Поглощение T-Soft

Российский Acronis, эксперт в области киберзащиты и гибридных облачных хранилищ объявил о приобретении болгарской компании T-Soft, специализирующейся на разработке программного обеспечения, и о расширении исследовательской (R&D) деятельности в Европе. В результате поглощения T-Soft сменит свое название на Acronis Bulgaria. О сделке CNews сообщила компания Acronis.

Acronis планирует расширить штат исследовательского центра в Болгарии до 300 инженеров, инвестировав $50 млн в течение ближайших трех лет, чтобы создать ключевой центр исследований и разработок в Европе, который будет полностью ориентирован на разработки в области киберзащиты. Новые технологии, разработанные в Софии, позволят улучшить решения Acronis, обеспечивающие защиту данных, приложений и систем.

Стратегия развития компании

Acronis Bulgaria продолжит разработку технологий синхронизации и обмена файлами Acronis, значительный вклад в развитие кoторых команда T-Soft внесла в предыдущие годы. Кроме того, в Болгарии планируется создать группы веб-разработки и контроля качества Acronis.

Компания планирует активно сотрудничать с местными университетами и другими учебными заведениями, чтобы способствовать повышению качества подготовки ИТ-кадров.

«Acronis нужно больше инженеров для разработки новых технологий, чтобы удовлетворить растущую потребность в средствах киберзащиты», – отметил Сергей Белоусов, основатель и генеральный директор Acronis. – В рамках нашей стратегии роста мы наращиваем свое присутствие в Европе, и расширение исследовательского центра в Болгарии стало для нас логичным шагом».

Чем занимается Acronis Bulgaria

Acronis Bulgaria (ранее – T-Soft) – сервисная компания, работающая в сфере разработки и тестирования программного обеспечения. Компания была основана в 2005 г. в городе София, и с тех пор предоставляет услуги по ручному и автоматизированному тестированию ПО. C 2012 г. в качестве партнера Acronis предоставляла услуги по разработке программного обеспечения. В апреле 2014 г. компания приобрела статус авторизованного дистрибьютора продукции Acronis на территории Болгарии.

T-Soft после поглощения Acronis сменила название на Acronis Bulgaria

В своей деятельности компания применяет современные методики и лучшие практики разработки и тестирования программного обеспечения, в том числе Agile и Scrum. Тестирование в соответствии с философией Agile подразумевает использование итеративных методов и базируется на отзывах конечного пользователя.

Проведение функционального тестирования позволяет убедиться в том, что программный продукт работает так, как это было заложено в него разработчиком. В процессе специалисты стараются охватить весь диапазон вероятных и маловероятных, но все же возможных, сценариев.

Множество ошибок и недостатков обнаруживается в процессе многократного выполнения повторяющихся операций при работе с программным продуктом. Автоматическое тестирование, применяемое в Acronis Bulgaria, позволяет при помощи заранее разработанных сценариев выявить недостатки в коде без вмешательства человека.

Нередко случается так, что программный продукт, в особенности с веб-интерфейсом, функционирует, как задумано, но при этом не имеет коммерческого успеха. Задача тестирования эргономичности (Usability testing) – определить, удобен ли продукт для конечного потребителя.

Даже если готовый продукт работает, как запланировано, и обладает удобным для пользователя интерфейсом, но при определенных условиях становится недоступным, или время ответной реакции на действие пользователя достигает некоторого предела, клиент вполне может отказаться от такого продукта. Поэтому тестирование производительности – один из профильных видов деятельности Acronis Bulgaria – совершенно необходимо любой программе, особенно в современных условиях высокой конкуренции.

В рамках проведения бета-тестирования процесс распространения продукта, сбора и анализа отзывов об опыте его использования достаточно трудозатратен, а его организация является нетеривиальной задачей. Бета-тестирование также относится к сфере компетенций Acronis Bulgaria.

В качестве естественного дополнения к уже имеющимся ноу-хау, найденным в процессе тестирования, в портфель сервисов компании были также добавлены услуги разработки ПО, технической поддержки и подготовки технической документации.

Факты об Acronis

Acronis занимается разработкой решений для управления системами хранения данных (СХД), резервного копирования, работой с жесткими дисками и прочего системного программного обеспечения.

Флагманская продуктовая линейка Acronis Backup представляет собой инструменты корпоративного уровня для создания резервных копий важных данных и их аварийного восстановления.

Acronis True Image – другое решение компании для резервного копирования информации, нацеленное на домашних пользователей.

Продукты Acronis переведены на 14 языков, а над их разработкой и продвижением работает свыше 1 тыс. сотрудников в 18 странах мира. Партнерская сеть Acronis насчитывает 50 тыс. компаний в 145 странах.

По данным компании, ее решениям доверяет более 5 млн пользователей и 500 тыс. предприятий, в том числе 79 из 100 значимых мировых брендов.

Среди крупных клиентов Acronis можно назвать British Telecom, Chevron Texaco, Shell Oil, Volkswagen. Выручка компании по итогам 2008 г. составила более $120 млн.

В мае 2018 г. Acronis объявила об устойчивом росте своего облачного бизнеса, в виду того, что спрос на предлагаемые ей услуги облачного хранения, резервного копирования и аварийного восстановления данных по-прежнему превосходит ожидания. Количество защищенных устройств по сравнению с 2017 г. увеличилось на 200%, а количество защищенных корпоративных клиентов – на 151%, объем использования облачного хранилища компании Acronis для хранения данных клиентов в настоящий момент составляет 39 ПБ.

