Huawei впервые в истории обогнала Apple по продажам смартфонов

В пятерке лидеров мировых продаж смартфонов опять рокировка: Huawei впервые за всю историю сместила Apple на третье место. Весь рынок смартфонов, по данным IDC, при этом сократился за II кв. 2018 г. на 1,8%.

Продажи снижаются, лидеры меняются местами

Согласно предварительным данным ежеквартального отчета Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker компании International Data Corporation (IDC), за II кв. 2018 г. во всем мире было продано 342,0 млн смартфонов, что меньше на 1,8% нежели 348,2 млн смартфонов, поставленных на рынок за аналогичный период 2017 г.

Аналитики IDC отмечают, что снижение объемов глобальных продаж смартфонов наблюдается уже третий квартал подряд, при этом за всю историю наблюдений в этом сегменте зафиксировано только четыре квартала с отрицательной динамикой. По мнению аналитиков IDC, снижение продаж является результатом перенасыщения ряда региональных рынков с большим проникновением мобильных устройств, хотя часть из них все еще имеет определенный потенциал для возврата к суммарному росту.

Другим значительным событием прошедшего квартала является выход Huawei на второе место по штучным объемам поставок смартфонов. Компании Apple, занимавшая первую или вторую строчку рейтинга со II кв. 2010 г., впервые за все это время сократила свою рыночную долю до третьей позиции в списке.

Продажи хороши у всех лидеров, но динамика разная

Парадоксально, но несмотря на снижение доли рынка, Apple за прошедший квартал показала хоть и небольшой, но прирост продаж iPhone – в 0,7%: с 41,0 млн смартфонов во II кв. 2017 г. (доля рынка 11,8%) до 41,3 млн (12,1%).

Новая линейка iPhone пользуется большим спросом покупателей, а флагман iPhone X остается хитом продаж на многих рынках. По мнению аналитиков IDC, Apple имеет все шансы увеличить свою рыночную долю после запуска трех новых моделей iPhone поколения 2018 года.

Huawei, в свою очередь, показала взрывной и значительно более динамичный двузначный прирост продаж – на 40,9% год к году, что и позволило китайской компании выйти на вторую строчку рейтинга. В итоге, во II кв. 2018 г. Huawei продала 54,2 млн, увеличив свою рыночную долю до 15,8%.

Huawei также остается лидером на своем «домашнем» рынке – в Китае, с рекордной долей в 27,0%. Успеху компании в некоторой степени способствует успешный запуск новых флагманских моделей Huawei P20/P20 Pro в ценовом сегменте $600-$800. На перспективу у Huawei также положительные прогнозы роста за счет ряда новых технологий, включая «GPU Turbo», а также стабильному наращиванию продаж под брендом Honor.

Производитель Поставки за II кв. 2018 г., млн штук Рыночная доля за II кв. 2018 г. Поставки за II кв. 2017 г., млн штук Рыночная доля за II кв. 2017 г. Изменение год к году 1. Samsung 71,5 20,90% 79,8 22,90% -10,40% 2. Huawei 54,2 15,80% 38,5 11,00% 40,90% 3. Apple 41,3 12,10% 41 11,80% 0,70% 4. Xiaomi 31,9 9,30% 21,4 6,20% 48,80% 5. OPPO 29,4 8,60% 28 8,00% 5,10% Остальные 113,7 33,20% 139,5 40,10% -18,50% Всего 342 100,00% 348,2 100,00% -1,80%

Пятерка лидеров глобальных продаж смартфонов за II кв. 2018 г. по данным IDC

Корейская Samsung по-прежнему остается недосягаемым «царем горы» с квартальными продажами в объеме 72,5 млн смартфонов, хотя она единственная из лидирующей пятерки показала отрицательную динамику продаж: -10,4% в количественном выражении год к году, и снижение рыночной доли до 20,9% по сравнению с 22,9% во II кв. 2017 г.

В Samsung объясняют ослабление позиций усилившейся конкуренцией на рынке премиальных решений и общим ослаблением глобального рынка. В Samsung также ожидают оживления продаж в ближайшие недели после официального запуска Galaxy Note 9, анонс которого намечен на 9 августа.

Занимающие в рейтинге четвертое и пятое места Xiaomi и Oppo обе продемонстрировали положительную динамику продаж, однако у Xiaomi темпы на порядок большие и самые рекордные среди всего списка топ5: 48,8% год к году (у Oppo только 5,1%), рост с 21,4 млн смартфонов во II кв. 2017 г. до 31,9 млн во II кв. 2018 г.

Аналитики IDC также отмечают, что Xiaomi за последние несколько кварталов обогнала Samsung и вышла на первую позицию рейтинга продаж смартфонов в Индии, и сейчас стремительно сокращает разрыв с Samsung в Индонезии – главным образом, за счет локализации производства и быстрому наращиванию в стране числа фирменных магазинов Mi, а также благодаря спросу в период мусульманского праздника Рамадан.

IDC: глобальные продажи смартфонов во II кв. 2018 г.

Компания Oppo, в свою очередь, столкнулась со снижением продаж на таких ключевых для себя рынках, как Индия и часть Юго-Западной Азии. Аналитики IDC связывают это с отказом компании от традиционной агрессивной маркетинговой политики.

Тем не менее, Oppo все еще в плюсе – прирост 5,1% год к году, и продолжает экспансию на новые для нее рынки – такие как Ближний Восток и Африка. Недавний запуск продаж нового флагмана Find X с рядом новых функций также может повлиять на положительную динамику продаж Oppo в будущем.