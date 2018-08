Google займется цензурой интернета в Китае

Dura lex, sed lex

По данным издания The Intercept, компания Google работает над специальной версией своей поисковой системы для Китая, в которой изначально интегрированы средства для цензуры – такие как «черный список» сайтов и поисковых фраз с упоминанием прав человека, демократии, религий и гражданских протестов.

Работы над проектом с рабочим названием Dragonfly («Стрекоза»), разрабатываемом с весны прошлого года, получили дополнительное ускорение после личной встречи главы Google Сундара Пичаи (Sundar Pichai) с неназванным высокопоставленным китайским чиновником в декабре 2017 г., сообщил The Intercept со ссылкой на данные внутренних документов Google и источников, знакомых с ситуацией.

Помимо этого, по данным портала The Information, Google специально для Китая также разрабатывает приложение – новостной агрегатор, который полностью будет соответствовать внутренним требованиям цензуры в стране. Эту информацию порталу The Information подтвердили три источника, близко знакомые с проектом.

«Стрекоза» по ту сторону «Великого китайского фаерволла»

Запуск новых интернет-проектов является радикальным изменением политики Google в отношении Китая, которая на протяжении десятилетий оставалась нетерпимой к любым проявлениям цензуры, отмечают в The Information. В результате этого сервисы и приложения Google в Китае были недоступны почти десятилетие.

Интересно также отметить, что в связи с установленной законом требований цензуры, Google уже имела опыт поддержки своей поисковой системы с цензурой в Китае в период между 2006 и 2010 гг. Поддержка была свернута после серьезной критики компании в США за следование политике правительства Китая.

Сергей Брин (Sergey Brin), один из основателей Google в 2010 г., после сворачивания поискового бизнеса в Китае, в ответ на обвинения в «усилении тоталитаризма» заявил, что решение о сворачивании поисковой платформы в Китае должно помочь интернету «быть более открытым».

В настоящее время поисковик Google полностью блокируется «Великим китайским фаерволлом» (Great Firewall). Китайское правительство последовательно блокирует распространение в стране информации о политических оппонентах, вопросах секса, антикоммунизма, диссидентах и событиях 1989 г. на площади Тяньаньмэнь. Правительство блокирует популярные соцсети Instagram, Facebook и Twitter, а также ряд новостных ресурсов США, таких как The New York Times и The Wall Street Journal.

Google готовит для Китая платформу со встроенной цензурой

Программисты и инженеры Google, работающие над цензурным поисковиком Dragonfly, также создадут Android-приложения с кодовыми названиями Maotai и Longfei. По данным The Intercept, приложения уже были продемонстрированы представителям китайского правительства. Запуск финальных версий приложений ожидается в ближайшие шесть – девять месяцев, в зависимости от скорости их одобрения со стороны китайских регуляторов.

По данным The Intercept, во внутренних документах с маркировкой «Google confidential» отмечено, что версия поисковой системы Google для Китая будет автоматически идентифицировать и фильтровать сайты, блокирующиеся государственным файрволлом Great Firewall. При попытке пользователя совершить поиск по цензурным запросам, список заблокированных сайтов будет автоматически удаляться с первой страницы поисковой выдачи. Внизу страницы появится предупреждение о том, что «некоторые данные могли быть изъяты из результатов поиска в связи с установленными законом требованиями».

Поисковые приложения, по данным закрытого документа, также будут поддерживать «черный список блокируемых запросов», выдавая сообщения об «отсутствии результатов» по цензурируемым словам и фразам.

Топ10 глобальных сайтов, заблокированных в Китае

Система цензуры, по данным The Intercept, будет иметь сквозной характер для всей платформы Google, включая поиск изображений, автоматическую проверку орфографии и сопутствующие функции поиска.

Как сообщили источники The Intercept, информация о работе над проектом Dragonfly внутри Google ограничена доступом лишь нескольких сотен сотрудников.

Пока что нет точных данных о том, когда Google планирует представить в Китае версию поисковика с цензурой для настольных ПК. По данным источников, сейчас компания сконцентрировала силы на запуске Android-приложений.

В The Intercept отмечают, что, по данным секретного документа Google, компания разрабатывает поисковые приложения в рамках «совместного предприятия» с неназванным партнером с китайской стороны.

«Дружественный к правительству» новостной агрегатор Google

По данным The Information, в качестве новостного агрегатора с цензурой для Китая Google планирует использовать клон чрезвычайно популярного в стране приложения Toutiao от китайского стартапа ByteDance, которым на сегодняшний день пользуется порядка 700 млн мобильных пользователей.

По аналогии с Toutiao, новостной агрегатов Google будет использовать для отбора новостной ленты технологии искусственного интеллекта и специальные алгоритмы – в отличие от «живых» редакторов в популярных медиа. Таким образом в компании планируют оптимально подстроиться под требования китайской цензуры.

По данным The Information, новостное приложение Google может появиться даже раньше запуска поискового приложения.

В последний год Google резко нарастил свое присутствие в Китае. Так, компания в рамках инвестиционного раунда в китайские компании (включая сделку на $550 млн с JD.com) уже открыла в Пекине лабораторию AI Lab, а также объявила о расширении сотрудничества с Tencent.

Официальная реакция Google на вопросы портала TechCrunch относительно сотрудничества компании с властями Китая на предмет поддержки средств цензуры ограничилась следующим заявлением: «Мы предлагаем в Китае ряд своих мобильных приложений, таких как Google Translate и Files Go, помогаем китайским разработчикам и делаем значительные инвестиции в китайские компании вроде JD.com. Однако мы не комментируем слухи о наших планах на будущее».