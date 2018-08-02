Компания «друга Путина» готова к выпуску 10-килограммовых ноутбуков на «Эльбрусах»

Ноутбук на низком старте

Как стало известно CNews, санкт-петербургский научно-производственный центр «Аквамарин» вышел на финальную стадию испытаний своего защищенного ноутбука на процессорах «Эльбрус 1С+» и окончательно определился со всеми его техническими параметрами. Осенью будет объявлена стоимость серийного изделия и стартует его массовое производство.

Напомним, внебюджетную разработку этого ноутбука «Аквамарин» ведет с начала 2017 г. полностью за собственный счет. Он ориентирован на работу в сложных условиях окружающей среды, на использование дорожными, военными, правоохранительными и пожарными службами в полевых условиях. На базе этого носимого ПК возможна организация автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора мобильных диспетчерских пунктов, штабов быстрого развертывания. Он также может использоваться в качестве рабочей ЭВМ ремонтных бригад и для организации передвижных рабочих мест в составе информационных систем мобильного базирования.

Ноутбук выпускается с операционной системой «Эльбрус» и совместим с ОС «Базальт», защищенной операционной системой реального времени «Нейтрино Э», а с 2019 г. — ОС Astra Linux. В нем установлено два отечественных твердотельных накопителя — компаний «Имотек» из Санкт-Петербурга и GS Nanotech из Калининграда. Они отделят друг от друга ОС и данные пользователя.

Главные новые свойства

Часть характеристик ноутбука в «Аквамарине» описали CNews еще в октябре 2017 г. Сейчас в компании отмечают ряд изменений. В частности на изделие был установлен экран диагональю 15,6 дюймов с разрешением 1920 х 1080 точек повышенной яркости — для работы в условиях солнечной засветки.

«Аквамарин» готов к выпуску своего защищенного ноутбука на «Эльбрусах»

Также в организации заявляют, что в ходе разработки облегченной конструкции сплавного корпуса уменьшили первоначальный вес ноутбука в два раза. Теперь он составляет 10 кг. Данный корпус позволяет работать с техникой под дождем, в условиях повышенной запыленности и влажности, при вибрации и ударах. «Работоспособность ноутбука подтверждена в диапазоне температур от -20°С до +55°С, — заверяют в компании. — Ударостойкость и прочность корпуса позволяют выдержать механический удар одиночного действия 50g и синусоидальную вибрацию 2g в диапазоне частот от 1 до 60 Гц».

При этом время автономной работы увеличилось с двух до трех часов. Питание осуществляется от двух сменных батарей. В «Аквамарине» разработали алгоритм, обеспечивающий поочередный расход энергии и так называемый горячий подхват.

«Решены вопросы теплоотведения, которые остро стояли для “Эльбрус 1С+”, еще и в формате пассивной системы охлаждения, — отмечают в компании. — Также не стоит забывать, что на данный момент, ноутбук в форм-факторе 15"6 для "Эльбруса-1С+" — рекордно компактное решение, которое готово к выходу на рынок». Размеры составляют 404×310×90 мм.

Несколько фактов об НПЦ «Аквамарин»

Как следует из базы ЕГРЮЛ, ЗАО «НПЦ "Аквамарин"» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге 9 ноября 2001 г., хотя сама организация на своем сайте пишет, что ведет деятельность с 2003 г.

Основным соучредителем компании заявлено ЗАО «А.Б.Р.Траст» (доля в уставном капитале на уровне 5,42 млн руб, при суммарной доле других учредителей порядка 4 млн руб.) — 100-процентная «дочка» акционерного банка «Россия», который с марта 2014 г. находится под санкциями США по причине того, что его совладельцем (почти на 40%) выступает Юрий Ковальчук, которого как на Западе, так и в России называют «близким другом» Президента России Владимира Путина. В частности, РБК его называет «одним из наиболее близких к Владимиру Путину бизнесменов».

Другими соучредителями «Аквамарина» заявлены НПО «Симметрон» и ФГУП «Центральный НИИ "Гранит"». Гендиректором организации с апреля 2018 г. обозначен Андрей Давидчук. До этого им с 2004 г. был прописан Марк Левин.

Предприятие позиционирует себя в качестве серийного изготовителя составных частей бортовых, наземных и корабельных систем управления ракетным оружием, радиолокационных комплексов надводных кораблей и подводных лодок, мобильных цифровых диагностических комплексов полевого исполнения и контрольно-проверочной аппаратуры.

В базе «Контур.фокус» есть пометка, что в «Аквамарине» трудится 265 человек. Последний раз организация раскрывала о себе финансовую информацию по итогам 2009 г. Тогда ее выручка составила 489 млн руб. По данным «Контур.фокуса», за компанией числится 81 госконтракт на общую сумму в 1,6 млрд руб. Среди основных заказчиков — специализированные заводы и НИИ.