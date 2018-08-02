Поставщик электроники для ВМФ России: До банкротства нас довели санкции

В оборонном микроэлектронном предприятии «Карат» объяснили санкциями свои долги перед ФНС, которая через суд пытается обанкротить организацию. В то же время проблемы организации глубже. Банкротами персонально стали, хотя пока и оспаривают это, некоторые совладельцы «Карата», а судебные разбирательства говорят о затяжном конфликте акционеров предприятия.

Банкротство из-за санкций

Как выяснил CNews, причиной финансовых проблем санкт-петербургского производителя электроники для армии и флота НПО «Карат», которые спровоцировали ФНС на запуск процедуры его банкротства, стали известные антироссийские санкции, затронувшие предприятие.

«Введение антироссийских санкций привело к переносу сроков по большинству контрактов, сделало невозможным закупку ряда комплектующих иностранного производства, вследствие чего возникли кассовые разрывы по оплате поставленной продукции, что привело к образованию задолженности по оплате налогов и сборов в бюджет», — сообщили CNews в пресс-службе организации.

С 27 июля 2018 г. в Арбитражном суде Санкт-Петербурга находится исковое заявление Межрайонной инспекции ФНС № 19 по Санкт-Петербургу о признании «Карата» банкротом на основании задолженности в 91,2 млн руб. Дата ближайшего заседания суда пока не определена.

В «Карате» говорят, что на данный момент организация изготавливает продукцию более чем по 40 договорам. «Портфель заказов с предприятиями Минобороны позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы развития предприятия — его своевременное исполнение позволит погасить текущую налоговую задолженность, — рассуждают должники. — Принимая во внимание стратегическую значимость НПО “Карат” выражаем уверенность в досудебном урегулировании налоговых претензий ФНС с предоставлением возможности рассрочки по уплате налогов в ближайшей перспективе».

Долги есть у совладельцев «Карата» персонально. Они уже банкроты

По данным «Контур.фокус», одним из акционеров «Карата» является бессменный гендиректор и генеральный конструктор предприятия Леонид Московченко. Еще одним акционером — Артем Леонидович Московченко, первый заместитель гендиректора и генконструктора.

ФНС через суд пытается обанкротить военное электронное предприятие «Карат»

Анализ базы данных решений арбитражных судов показывает, что 5 июня 2017 г. Банк ВТБ подал в отношении Леонида Московченко иск о признании его банкротом, указав сумму задолженности в 26,9 млн руб. 16 марта 2018 г. суд этот иск удовлетворил, постановив вести в отношении Леонида Московченко процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев до 13 сентября 2018 г.

Однако необходимо отметить, что разбирательство еще не завершено — 30 марта 2018 г. Леонид Московченко подал апелляционную жалобу, ближайшее заседание суда по рассмотрению которой назначено на 3 сентября 2018 г.

Что касается Артема Московченко, то в отношении него Банк ВТБ 5 июня 2017 г. также подал иск о банкротстве, указав сумму долга в 500 тыс. руб. Этот иск в ноябре также был удовлетворен. После этого Артем Московченко уже успел проиграть апелляцию и кассацию, однако в производстве находится рассмотрение еще одной его жалобы. Ближайшие подвижки в деле могут произойти 8 августа 2018 г.

Затяжной конфликт акционеров

Необходимо отметить, что по данным «Контур.фокус», Леониду Московченко сейчас принадлежит 13,9% акций «Карата», Артему Московченко — 11%, а оставшиеся 75,1% акций записано на некое ООО «Магнат», зарегистрированное в Москве. По ряду судебных документов можно сделать вывод, что по отдельным проектам «Карат» является поставщиком «Магната».

При этом до апреля 2016 г. Леониду Московченко принадлежало 52%, а Артему Московченко 48%, то есть они были единоличными владельцами «Карата».

В настоящий момент в судопроизводстве находится несколько дел, позволяющих судить о напряженной ситуации относительно владения предприятием. В частности Леонид Московченко с ноября 2017 г. пытается добиться расторжения договора купли-продажи акций между ним и «Магнатом». Аналогичный иск к «Магнату» рассматривается и от Артема Московченко. В свою очередь «Магнат» с мая 2017 г. судится с «Каратом» на тему признания недействительными неких решений внеочередных общих собраний акционеров (дело не завершено, суть упомянутых решений не ясна).

Кроме того, «Карат» судится с «Магнатом» о признании недействительным соглашения о новации долга по «договору поставки в заемное обязательство». А Артем Московченко судится и с «Магнатом», и с «Каратом», и с третьими компаниями о признании недействительными неких сделок.

Некоторые факты о «Карате»

По собственным данным «Карата», он с момента основания в 1991 г. разрабатывает и производит сложные наукоемкие приборы и системы для авиационных, морских и наземных «носителей».

Среди основных направлений в конструкторских разработках «Карата» заявлены гиростабилизация различных оптико-электронных блоков, антенн РЛС, телевизионных антенн и др., а также системы наведения и автосопровождения, оптические и лазерные системы, электроника, программные комплексы, алгоритмы и устройства интеллектуальной обработки изображений.

«На сегодняшний день объединение производит приборы и системы различного базирования для стабилизации, наблюдения, автосопровождения, распознавания и целеуказания; комплексы обеспечения спутникового и стационарного телевещания для морских судов и др.», — говорится на сайте компании.