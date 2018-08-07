Россияне создали конструктор магазинов в виртуальной реальности

Команда российских разработчиков создает децентрализованное виртуальное пространство на базе блокчейна, участники которого смогут открывать виртуальные демонстрационные залы и точки продаж. Этап предпродажи токенов досрочно завершен по достижении необходимой суммы в $1 млн.

Блокчейн-платформа для виртуальной реальности

Как стало известно CNews, российский стартап Viarium разработал виртуальную блокчейн-платформу, благодаря которой компании и частные лица смогут создавать и развивать площадки в виртуальной реальности для демонстрации своих товаров и продажи их по всему миру. Полноценны запуск сервиса запланирован на октябрь-декабрь 2018 г.

Пользователи получат готовый набор инструментов для создания и развития собственного виртуального мира или для аренды площадей под виртуальные демонстрационные залы.

Разработчики считают, что платформа Viarium позволит собственникам малого бизнеса и компаниям, работающим на арт-рынке, в сферах застройки, образования, туризма, развлечения и во множестве других областей оптимизировать затраты на аренду демонстрационных залов, логистику и зарплаты сотрудникам за счет использования виртуальных демонстрационных залов, не ограниченных рамками реального мира.

Доступ будет осуществляться через браузерную версию платформы или с помощью очков виртуальной реальности. Потребность в браузерной версии торговой площадки в компании считают временным явлением и в перспективе планируют от нее отказаться. В Viarium уверены, что в ближайшем будущем популярность устройств виртуальной реальности резко возрастет из-за их существенного удешевления.

Пока же этого не произошло, на первых этапах развития команда проекта будет открывать «точки входа» в виртуальный мир – физические шоурумы в торговых центрах по всему миру, оборудованные аппаратурой для виртуальной реальности. Эти «точки входа» позволят бизнесу с минимумом затрат продемонстрировать любой товар, создав виртуальный торговый центр или целый виртуальный город площадью в сотни тысяч квадратных метров: посетитель надевает гарнитуру виртуальной реальности и попадает в квартиру строящегося дома, изучает интерьер яхты или получает возможность поездить на автомобиле своей мечты. Для этого собственнику бизнеса необходимо приобрести «землю» на платформе, что, по оценке авторов проекта, будет стоить значительно дешевле, чем оплата аренды аналогичного физического пространства.

Viarium собирается открыть серию пунктов подключения к виртуальной реальности в торговых центрах по всему миру

Для оплаты товаров, выставленных на продажу, или услуг плаформы можно будет использовать внутренние токены или традиционные валюты.

Ряд преимуществ для участников платформы обеспечивается и за счет того, что Viarium работает на базе блокчейн-технологий: надежный учет истории владения виртуальными предметами и прав на объекты; гарантированная защита авторских прав; прозрачные и честные голосования по вопросам развития виртуальных миров; безопасные и быстрые сделки с помощью смарт-контрактов.

Как пояснили CNews в компании, на начальном этапе Viarium будет функционировать на блокчейне Ethereum, популярной открытой платформе для создания децентрализованных онлайн-сервисов, придуманной Виталием Бутериным.

В дальнейшем команда планирует осуществить переход на иную блокчейн-платформу, более приспособленную для решения задач Viarium. На данный момент в компании таковой считают EOS.IO, запущенную в июне 2018 г., и которая так же поддерживает смарт-контракты, но, к примеру, обеспечивает полностью бесплатные транзакции.

Об итогах предпродажи токенов и предстоящем ICO

Viarium запустила предпродажу своих токенов VRX (стандарт ERC20) 16 июля 2018 г. Первоначально процедуру планировалось завершить 9 сентября 2018 г. Цена токена составила $0,05. На этапе предварительной продажи инвесторам были предложены бонусы до 50% в токенах.

Минимальную сумму средств, которая была необходима создателям для реализации проекта (т. н. Soft Cap), в размере $1 млн собрали досрочно, поэтому было принято решение завершить pre-ICO раньше запланированного.

На 24 сентября 2018 г. назначен старт основного этапа продажи токенов (ICO), который продлится ровно месяц. За это время планируется собрать от $1 млн до $5 млн.

Объем эмиссии токенов ограничен 250 млн VRX, а на продажу выставят 130 млн VRX.

Конференция в виртуальной реальности при поддержке HTC

По завершении этапа предпродажи разработчики платформы намерены сосредоточить свои силы на предстоящей международной виртуальной конференции. Ее организаторами выступает сама команда Viarium совместно с «Блокчейн коммуной» при поддержке HTC, разработчика решений в сфере виртуальной реальности.

Особенность мероприятия заключается в том, что вся конференция пройдет в виртуальной реальности. Участников и спикеров обеспечат очками HTC Focus, которые позволят перенестись в виртуальное пространство и увидеть презентации проектов.

Точная дата мероприятия пока не разглашается организаторами. В настоящий момент известно, что оно пройдет в Москве в начале осени 2018 г. После проведения мероприятия команда объявит о старте основного этапа продажи токенов.

Как утверждают в Viarium, проект заручился поддержкой международных экспертов в области технологий виртуальной реальности. Недавно стало известно, что Мэтт Коулман (Matt Coleman), глава инноваций Magnify World (занимается организацией мероприятий в области технологий виртуальной и дополненной реальности), присоединился к команде в качестве советника.

Некоторые подробности о команде Viarium

Платформу Viarium разрабатывает команда, имеющая практический опыт в сфере технологий виртуальной реальности и создавшая ряд коммерческих проектов: «Виртуальный риэлтор» для одного из крупнейших российских банков, магазин для известного онлайн-ритейлера, галерею современного искусства.

Возглавляет команду Алексей Машкеев – «евангелист» виртуальной реальности и эксперт в 3D-визуализации с более чем 10-летним стажем и опытом запуска компаний в строительном бизнесе, интерьерном дизайне и ИТ. CTO проекта – Игорь Разин, специалист по виртуальной реальности, разработке многопользовательского взаимодействия и созданию сцен на платформе Unity, автор одного из первых в мире многопользовательских «квестов». Сергей Симановский – блокчейн-консультант Viarium, работающий в блокчейн-проектах более шести лет и имеющий опыт успешных ICO, бывший руководитель проекта Golos.Fund.