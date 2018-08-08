«Яндекс.Драйв» купил мобильного заправщика. Теперь он не обслуживает других клиентов

«Яндекс.Драйв» выкупил стартап «Топливо в бак», который организовывает мобильную доставку топлива для каршерингов и частных лиц. В связи с этим стартап прекратит обслуживание каких-либо клиентов кроме «Яндекс.Драйва», таксопарк которого насчитывает 2 тыс. авто.

Покупка «Топливо в бак»

Каршеринг «Яндекс.Драйв» приобрел стартап «Топливо в бак», который занимается мобильной доставкой топлива, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение участников сделки. Сумму сделки участники не раскрывают. «Яндекс.Драйв» поясняет, что с помощью этого приобретения намерен решить проблему заправки своих автомобилей.

В результате сделки «Топливо в бак» станет частью «Яндекс.Драйва» и будет обслуживать только его автопарк, в состав которого сейчас входит около 2 тыс. автомобилей. До этого стартап заправлял через мобильное приложение автомобили не только различных каршерингов, но и частных автовладельцев. Как сообщает сервис, он обслуживал около 3 тыс. индивидуальных водителей и 30 корпоративных клиентов, включая «Яндекс.Драйв». Частным водителям доставка бензина обходилась в 200-300 руб.

«Топливо в бак» был создан в марте 2017 г. Алиной Ковалевич и Борисом Жидовленковым. По итогам первого квартала 2018 г. выручка сервиса составила 22,1 млн руб., что позволило ему завершить квартал с нулевым результатом.

В России существует еще один сервис мобильной заправки — Pump, который также работает и с физлицами, и с корпоративными клиентами. Представитель Pump подтвердил Reuters, что отказ «Топливо в бак» предоставлять услуги заправки частным водителям сделает Pump монополистом на этом рынке.

Что такое «Яндекс.Драйв»

В феврале 2018 г. «Яндекс» запустил в Москве каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв». Сервис дает возможность пользователям арендовать на определенный срок автомобиль, водителем при этом выступает сам пользователь. Сервис доступен для лиц в возрасте от 21 года, имеющих стаж вождения не менее двух лет.

«Яндекс.Драйва» появилась собственная мобильная заправка

Как и во всех каршеринговых сервисах, процесс получения и возврата автомобиля в «Яндекс.Драйве» автоматизирован и не требует личного контакта клиента с сотрудником компании. Поиск и аренда авто осуществляется через мобильное приложение. Приложение также показывает пользователю, где находится ближайшая машина и прокладывает к ней маршрут. Чтобы сэкономить время в начале поездки, клиент может удаленно включить заблаговременный прогрев двигателя.

Антон Рязанов, руководитель «Яндекс.Драйва», характеризует приложение как «простое и понятное», отмечая легкую регистрацию. Приложение есть в AppStore и Google Play, зарегистрироваться в нем можно с декабря 2017 г. Поездки в «Яндекс.Драйве» можно совершать как по Москве, так и по области.

Автопарк «Яндекс.Драйва» на момент основания насчитывал 750 транспортных средств моделей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. Автомобили нового сервиса оснащены мультимедийной платформой «Яндекс.Авто», к которой подключены «Навигатор» и «Яндекс.Музыка», всеми этими службами пользователь может пользоваться во время поездки.