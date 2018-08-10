«АльфаСтрахование» наняла ИТ-директора из «Дикси»

«АльфаСтрахование» сменила ИТ-директора, чтобы сделать более интенсивным свой «переход на цифровые рельсы». Новый директор руководил ИТ-блоком розничной сети «Дикси», до этого 13 лет проработал в группе компаний «Мегаполис».

Назначение Муравьева

ИТ-директором «АльфаСтрахования» стал Владимир Муравьев, который сменил в этой должности Андрея Педоренко. На своем посту новый директор будет совершенствовать ИТ-процессы, развивать и модернизировать ИТ-инфраструктуру компании, запускать новые цифровые сервисы и заниматься их поддержкой.

По просьбе CNews в «АльфаСтраховании» пояснили, что в компании намерены не просто заняться совершенствованием ИТ-процессов для повышения надежности систем, но и начать быстрее развивать эти системы за счет внедрения новых решений. «Мы все больше трансформируем наши взаимоотношения с клиентами, партнерами и сотрудниками, переводя их на цифровые рельсы, и рассчитываем, что Владимир заметно усилит это направление», — сообщает компания.

Сам Владимир Муравьев отмечает, что на сегодняшний день клиенты выбирают страховую компанию не только по ее надежности и репутации, но и по характеру цифровых сервисов, исходя из их качества, разнообразия, удобства и скорости работы. «Своей основной задачей в «АльфаСтрахование» я вижу создание технологических и организационных условий для разработки новых digital-продуктов и сервисов, а также для сокращения времени их запуска и вывода на рынок к конечным пользователям», — сообщил он.

Почему сменили ИТ-директора

Как сообщил Владимир Скворцов, генеральный директор «АльфаСтрахования», прежний ИТ-директор Андрей Педоренко проработал в компании более 18 лет. Скворцов отмечает его большой вклад в построение ИТ-платформы компании, которая в настоящий момент дает возможность обслуживать более 10 млн клиентов в режиме реального времени.

Новый ИТ-директор «АльфаСтрахования» Владимир Муравьев

Однако в связи с растущей важностью ИТ в работе компании и необходимостью превратить их в конкурентное преимущество, перед «АльфаСтрахованием» встал вопрос наращивания профессиональных компетенций в этой сфере, для чего потребовалось привлечь с рынка специалистов высокой квалификации, поясняет Скворцов. «Уверен, Владимиру с его богатым опытом руководства крупными ИТ-подразделениями удастся придать дополнительный импульс развитию информационных технологий в «АльфаСтрахование», — отметил Скворцов.

Кто такой Владимир Муравьев

До прихода в «АльфаСтрахование» Муравьев руководил ИТ-блоком розничной сети «Дикси», до этого 13 лет проработал в группе компаний «Мегаполис». Работать в ИТ в он начал в 1993 г., созданием и развитием комплексных ИТ-систем в крупных компаниях занимается в общей сложности 25 лет.

Муравьев является выпускником Московского инженерно-физического института (МИФИ), также имеет дополнительное экономическое образование по специальности «Финансы и кредит».

Что такое «АльфаСтрахование»

«АльфаСтрахование» — одна из крупнейших страховых компаний в России, основанная в 1992 г. По итогам 2017 г. чистая прибыль компании составила 5,42 млрд руб., продемонстрировав годовой рост на 79%. Объем страховых премий достиг 126,293 млрд руб., показав рост на 37%. Выплаты выросли на 10% и составили 34,7 млрд руб.

До 2001 г. компания называлась «Восточно-Европейское страховое агентство» («ВЕСтА»), однако была переименована после приобретения нынешней материнской компанией «Альфа-групп».