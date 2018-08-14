Новые MacBook можно удаленно взломать при первой загрузке

Ноутбуки на базе macOS в корпоративных сетях можно взламывать с помощью системы управления мобильными устройствами (MDM). Задача не самая простая в реализации, однако, как утверждают эксперты, обнаружившие уязвимость, вполне реализуемая для хакеров, работающих на правительства.

При первом же подключении

Два эксперта по безопасности — Джесс Эндал (Jesse Endahl) из компании Fleetsmith и Макс Беланже (Max Bélanger),сотрудник Dropbox, продемонстрировали на конференции Black Hat, как можно скомпрометировать новые ноутбуки Apple MacBook в корпоративных средах при первой их загрузке и первом подключении к локальной сети.

Эксперты использовали MDM-протокол Apple с целью извлечения манифеста и подмены запрошенного жертвой приложения на вредоносное.MDM позволяет корпоративным администраторам удаленно управлять устройствами на базе macOS и iOS, в том числе устанавливать и удалять приложения, блокировать устройства или осуществлять сброс их установок до заводских.

Каждый раз, когда к корпоративной сети добавляется новое устройство, оно получает «профиль настроек». Эта операция производится автоматически с помощью программы Device Enrollment Program (DEP).

Компьютеры на базе macOS автоматически подключаются к MDM-серверу при первой загрузке или после сброса настроек. Профиль DEP, который пересылается на устройство, формируется на MDM-сервере автоматически и включает информацию, относящуюся к установке ПО (URL-адрес сервера, сертификаты и т. д.).

MDM-системы можно использовать для взлома ноутбуков на базе macOS

Используя команду InstallApplication, администраторы могут устанавливать специализированные приложения. Эта команда использует URL-манифест, в ответ на который поступает XML-файл, содержащий всю информацию, необходимую для установки приложения.

Все дело в человеке посередине

Эксперты продемонстрировали, что с помощью MitM-атаки этим манифестом можно манипулировать и, соответственно, подменять устанавливаемые приложения. Произвести такую атаку непросто, отмечают эксперты, однако вполне реально — по крайней мере, для высокопрофессиональных злоумышленников, в том числе, работающих на спецслужбы.

Компания Apple получила информацию в апреле 2018 г. и в начале мая подтвердила справедливость выводов Эндала и Беланже. В обновлении macOS 10.13.6 этот «баг» был исправлен: MDM-система Apple теперь снабжена командой InstallEnterpriseApplication, которая позволяет поставщикам MDM-решений предоставлять специальные сертификаты для привязки запроса к ManifestURL. Тем самым возможность подмены приложений снимается.

«Ноутбуки на базе macOS представляют повышенный интерес для всевозможных злоумышленников, поскольку вероятнее всего в корпоративной среде ими будут пользоваться работники руководящего звена, через которых проходит ключевая информация, — считает Олег Галушкин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Поэтому даже если исполнение такой атаки рядовым хакерам малодоступно, недооценивать степень угрозы от нее не стоит».

