Российский аспирант стал пятикратным чемпионом мира по программированию

Чемпионом Google Code Jam в 2018 г. стал белорус Геннадий Короткевич, который учится в аспирантуре Университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Таким образом, он оказался первым участником в истории турнира, который победил в нем пять раз подряд.

Пятикратный чемпион

23-летний программист из Белоруссии Геннадий Короткевич пятый раз подряд стал победителем международного состязания по программированию Google Code Jam, сообщил белорусский новостной портал TUT.BY. Таким образом, Короткевич стал первым пятикратным чемпионом этого турнира.

Короткевичу и другим участникам было предложено решить пять задач, на это было отведено четыре часа. Задачи были разделены по уровню на простые и сложные. В этом году участники работали исключительно на компьютерах под управлением Linux, хотя на предыдущих Google Code Jam могли сами выбирать из нескольких ОС.

В этом году Google Code Jam прошел 9-10 августа в Торонто, участие в нем приняло более 60 тыс. человек. Чемпионат проводится ежегодно с 2003 г., привлекая десятки тысяч участников, и считается одним из самых массовых турниров по спортивному программированию в мире. Google использует его для поиска потенциальных сотрудников.

Что принесло победу

Короткевич поясняет, что победу ему принесло решение задачи под названием Two-Tiling, с которой справилось относительно немного участников, и за которую давалось небольшое количество баллов. Программист отмечает, что потратил на решение задачи довольно много времени — полтора часа из четырех.

«Условие простое, похоже на головоломку: есть две детали полимино, как в тетрисе, но необязательно из четырех клеток, и нужно нарисовать фигуру, которую можно замостить одновременно как одной деталью, так и другой», — пояснил чемпион в беседе с TUT.BY.

Пятикратный победитель Google Code Jam Геннадий Короткевич

Выступление Короткевича было оценено в 104 балла, что принесло ему главный денежный приз соревнований — $15 тыс.

Кто такой Геннадий Короткевич

Геннадий Короткевич — один из самых титулованных спортсменов в области программирования в мире. Родился в 1994 г. в Гомеле, в семье программистов — преподавателей кафедры математических проблем управления Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины. Программировать начал с восьми лет — после того, как его отец написал для него детскую игру, по которой можно было учиться писать коды. В 2006 г. в возрасте 11 лет впервые принял участие в Международной олимпиаде по информатике, заняв второе место. Впоследствии побеждал на олимпиаде с 2007 г. по 2012 г.

В 2018 г. закончил обучение на кафедре компьютерных технологий Факультета информационных технологий и программирования в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО). Несмотря на открытые перед ним широкое возможности трудоустройства, Короткевич решил продолжить обучение в аспирантуре ИТМО, куда и поступил, сдав один из экзаменов удаленно прямо из Торонто.

Основные достижения

В 2014 г. Короткевич стал первым в истории обладателем «Большого шлема» в спортивном программировании, то есть выиграл все пять важнейших личных соревнований в этой сфере — TopCoder Open, Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, Russian Code Cup и «Яндекс.Алгоритм».

В составе команды ИТМО Короткевич стал чемпионом мира по программированию среди университетских команд ACM ICPC в 2013 г. и 2015 г. Также является бессменным победителем Google Code Jam с 2014 г., победителем 2014 г. и 2015 г. в Facebook Hacker Cup, чемпионом ZeptoCodeRush 2015 г.

В 2012 г. стал третьим на турнире VK Cup, а в 2015 г. занял в этом же соревновании первое место. В 2016 г. вновь стал первым на указанном турнире в команде ИТМО с Адамом Бардашевичем. В соревновании «Яндекс.Алгоритм» занимал первые места в 2010 г., 2013-2015 гг. и 2017 г., в турнире Russian Code Cup, который проводит Mail.Ru, победил в 2014 г. и 2016 г., стал вторым в 2013 г. и 2015 г.