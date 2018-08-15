На «Цифровую экономику» потратят свыше 1 трлн руб. за 5 лет

Куратор цифровизации российской экономики Максим Акимов сообщил, что на госпрограмму «Цифровая экономика» из бюджета будет выделено порядка 1 трлн руб. за пять лет.

Уточнение расходов

На реализацию госпрограммы «Цифровая экономика» в течение ближайших пяти лет может потребоваться чуть более 1 трлн руб. Таким образом, приводимые недавно в СМИ оценки расходов на уровне 3,4 трлн руб. можно считать завышенными. Об этом во время рабочей поездки в Мурманскую область рассказал заместитель председателя Правительства России Максим Акимов, ответственный за цифровизацию экономики страны.

«Думаю, что речь идет о сумме более 1 трлн руб. с учетом того, что этот сезон (2018 г.) уже проходим в рамках действующего бюджета, на ближайшие пять лет», — цитирует слова чиновника ТАСС. — В правительстве идут и будут проходить в течение бюджетного цикла дискуссии. Мы в ближайшее время определимся и точную сумму предъявим».

По словам Акимова, основное расходование этих средств будет акцентироваться на направлениях «Информационная инфраструктура», «Кадры и образование», а также на новом направлении, связанном с цифровым государственным управлением.

Максим Акимов оценил расходы на «Цифровую экономику» в течение пяти лет

Чиновник пояснил, что цифровая повестка имеет сквозной характер — цифровые компоненты есть и в других госпрограммах, в частности в сфере образования и здравоохранения, также есть цифровые компоненты. В этой связи обсуждаемые суммы не являются всеми расходами на развитие цифровой экономики России, подчеркнул он.

Первые деньги уже выделены

Напомним, что в начале апреля 2018 г. на реализацию «Цифровой экономики» были выделены первые средства в размере 3,04 млрд руб. Соответствующее распоряжение тогда подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Деньги в 2018 г. будут направлены из ежегодно формирующегося для специфических нужд резервного фонда Правительства. Этот фонд не стоит путать с Резервным фондом России, который был упразднен, а остатки его средств присоединены к Фонду национального благосостояния 1 января 2018 г.

Указанные средства были ориентированы на мероприятия, которые в Правительстве посчитали первоочередными. Среди них определение принципов построения сетей 5G, изучение возможностей замыкания интернет-трафика внутри Рунета и модернизация системы критериев для определения ПО и ИТ-оборудования российского происхождения.

Большая часть денег досталась Минкомсвязи — порядка 1,95 млрд руб. Другими получателями стали Росатом, Минтранс, ФСБ, Минэк, Минпромторг, Росреестр, Управделами Президента России.

Что такое «Цифровая экономика»

О переходе нашей страны на цифровую экономику в конце 2016 г. объявил Президент России Владимир Путин. В послании к Федеральному Собранию глава государства предположил, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны. Вскоре была создана рабочая группа Экономического совета при президенте России по направлению «Цифровая экономика».

Уже в апреле 2017 г. Минкомсвязи представило предварительную версию программы. В ней говорилось о создании системы цифровой демократии и покрытии всех магистралей страны сотовой связью с возможностью беспроводной передачи данных. Проект предусматривал дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, создание цифровой медицины, а также покупку иностранных компаний для проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ.

О цифровой экономике Владимир Путин говорил и на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он заявил, что государству удастся сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян. Программа была представлена российскому лидеру в начале июля 2017 г. Утверждение программы произошло в конце июля 2017 г.

В ноябре 2017 г. стало известно, что для создания в России условий построения цифровой экономики планируется осуществить корректировку нормативной базы. Будут введены электронные судебные договора, электронные исковые заявления в суд, а нормативная база будет переведена в машиночитаемый вид для исполнения искусственными интеллектом административных процедур и смарт-контрактов.