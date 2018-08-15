Российский телемедицинский сервис получил $9 млн от «Яндекса» и иностранных фондов

Телемедицинский сервис Doc+ привлек инвестиций на $9 млн. Средства внесли существующие акционеры сервиса: «Яндекс» и фонд Baring Vostok, а также новый акционер - фонд Vostok New Ventures.

Doc+ получил $9 млн

Телемедицинский сервис Doc+ привлек инвестиции на сумму $9 млн, сообщило агентство «Интерфакс». В сервис вложились существующие акционеры: «Яндекс» и фонд Baring Vostok, а также новый инвестор - шведский фонд Vostok New Ventures.

Пресс-служба «Яндекса» подтвердила факт своего участия в новом раунде инвестиций. «Мы верим в перспективы медицинского рынка России и считаем, что Doc+ является ключевым игроком рынка вызова врача на дом, - заявили в «Яндексе». - Doc+ продолжает показывать динамичные результаты по всем ключевым метрикам».

Пресс-служба сервиса Doc+ сообщили, что полученные инвестиции будут использоваться компанией для дальнейшего развития технологической платформы, тестирования новых направлений в области цифровой медицины и развития собственных решений на базе искусственного интеллекта.

Как Doc+ привлекал инвестиции

Сервис Doc+ появился в 2015 г. Компания владеет лицензией на оказание медицинских услуг и обеспечивает возможность вызова врача на дом. Основателями компании являются Дмитрий Хандогин, Виктор Белогуб и Руслан Зайдуллин.

В 2015 г. Doc+ привлек инвестиции в размере 35 млн руб. от группы частных инвесторов, в которые вошли управляющий директор интернет-ритейлера Lamoda Флориан Янсен, гендиректор сервиса путешествий OneTwoTrip Михаил Соколов и исполнительный директор фонда Winter Capital Михаил Цыферов.

Телемедицинский сервис Doc+ привлек $9 млн инвестиций

В 2016 г. «Яндекс» и Barring Vostok вложили в компанию $5,5 млн. В 2017 г. «Яндекс» и Barring Vostok вложили в Doc+ еще $9 млн.

В 2017 г. «Яндекс» запустил собственное телемедицинское приложение для получения консультаций от врачей - «Яндекс.Здоровье». Оно работает в партнерстве с сервисом Doc+.

Как развивается телемедицина в России

Интерес к телемедицинской тематике проявляет и Сбербанк. В 2017 г. банк купил контрольный пакет сервиса docdoc.ru, работающего по модели агргетора.

В 2017 г. в России был принят закон о телемедецине. Он легализовал проведение дистанционных медицинских консультаций и консилиумов, а также предоставил врачам возможность выписывать электронные рецепты на лекарственные препараты, включая накросодержащие препараты. Однако возможность ставить удаленно диагноз была вычеркнута из закона - для этого по-прежнему необходим будет первый очный визит к врачу.