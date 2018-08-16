Объединенные «Связной» и «Евросеть» оценили в 62 миллиарда

«Мегафон» привел в финансовой отчетности независимую оценку своей доли в объединенной компании «Связного» и «Евросети». Судя по этой цифре, все совместное предприятие должно стоить около 62 млрд руб.

Признание «Мегафона»

Сотовый оператор «Мегафон» сообщил в финансовой отчетности за первое полугодие 2018 г., что справедливая стоимость его доли в «Связном» составляет 15,44 млрд руб. Напомним, «Мегафону» принадлежит 25% + 1 акция объединенной компании «Связного» и «Евросети». Таким образом, все совместное предприятие должно стоить около 62 млрд руб.

Как сообщил «Мегафон» информационному агентству «Интерфакс», оценка доли проводилась независимым оценщиком по международным стандартам учета.

«Мегафон» также отмечает, что примерно такая сумма и была им уплачена за долю в совместном предприятии. Оператор передал объединенной компании 100% акций «Евросети» плюс средства в размере 1,73 млрд руб. Эти средства представляют собой заем, полученный от компании Strafor, которая впоследствии перевела его на компанию Lonestar Enterprises. Обе компании аффилированы с группой SLV.

Раздел «Евросети»

«Евросеть» была основана предпринимателями Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. После кризиса 2008 г. компания была продана Александру Мамуту, который сразу перепродал 49,9% акций компании «Вымпелкому». Через некоторое время компанию возглавил Александр Малис.

У сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн», входит в группу Veon) был опцион на выкуп контрольного пакета акций «Евросети», но он этим не воспользовался. Вместо этого в 2012 г. компания была на паритетных началах разделена между, с одной стороны «Вымпелкомом», с другой стороны «Мегафоном» и его крупнейшим акционером, холдингом USM (впоследствии «Мегафон» выкупил долю USM).

«Мегафон» сообщил, сколько стоит его доля в совместном предприятии «Связной» плюс «Евросеть»

В 2017 г. было принято решение о разделе «Евросети». «Мегафон» сохранил за собой юридическое лицо сети и примерно половину из 4 тыс. салонов. «Вымпелком» забрал себе 1,8 тыс. салонов и выплатил «Мегафону» 1,25 млрд руб.

Объединение со «Связным»

«Связной» создавался предпринимателем Максимом Ноготковым. После кризиса 2014 г. Ноготков столкнулся с невозможностью обслуживать долги перед различными кредиторами. Долги группы Trellas, объединявшей активы Ноготкова, выкупила группа Solvers Олега Малиса, брата Александра Малиса.

Через некоторое время Олег Малис установил контроль над «Связным», решив проблемы с остальными кредиторами. В 2017 г. сразу после появления информации о разделе «Евросети» между «Вымпелкомом» и «Мегафоном» начались переговоры о будущем объединении «Евросети» и «Связного».

Соответствующая сделка была заключена в апреле 2018 г. По ней «Мегафон» получил 25% + 1 акция объединенной компании. Оставшаяся доля принадлежит структурам Олега Малиса. Контролирующим акционером совместного предприятия является SLV.

В июне 2018 г. глава объединенной компании Александр Малис сообщил, что салоны «Евросети» будут переведены под бренд «Связной» либо под некий новый бренд. В объединенной сети будет 5,5 тыс. салонов в 1,3 тыс. российских городов. В них работает 30 тыс. человек. Ежедневно в данные магазины заходит 2 млн покупателей. Малис также сообщал «Интерфаксу», что в 2018 г. выручка объединенной компании должна составить 150-160 млрд руб.