Intel выпустил россыпь крошечных ПК

Intel представил пять миниатюрных комплектов NUC без памяти и ОС, а также два полноценных мини-ПК этого же семейства. Графика мини-ПК позволяет играть в League of Legends, Team Fortress 2 и Counter-Strike: Global Offensive в разрешении Full HD.

Новые NUC

Intel официально представил сразу несколько компактных компьютеров семейства NUC. В их число вошли пять комплектов Bean Canyon без оперативной и постоянной памяти и ОС, а также два полноценных мини-ПК Crimson Canyon. Новинки поступят в продажу по всему миру в начале сентября 2018 г.

Новые Bean Canyon получили названия NUC8i7BEH, NUC8i5BEH, NUC8i5BEK, NUC8i3BEH и NUC8i3BEK. Аппаратной основой для них послужили процессоры восьмого поколения Intel Core i7, i5 и i3, известные под кодовым именем Coffee Lake-U. За графику отвечает решение Intel Iris с eDRAM. Компания предлагает использовать Bean Canyon в домашних кинотеатрах, а также для создания контента или работы с голосовым помощником.

В комплекты можно поставить до 32 ГБ оперативной памяти. Из портов присутствуют три USB 3.1 и по одному USB 2.0 и USB-C с поддержкой Thunderbolt 3. Есть также выходы HDMI 2.0a, RJ45 и кардридер. Цена новинок составит от $300 до $500.

Crimson Canyon

Мини-ПК Crimson Canyon получили названия NUC8i3CYSM и NUC8i3CYSN. Это первые потоковые NUC, которые комплектуются дискретной графикой. Они выполнены на основе восьмого поколения процессоров Intel Core i3-8121U и отличаются друг от друга количеством оперативной памяти — 4 ГБ и 8 ГБ.

Внешний вид комплектов Bean Canyon без оперативной и постоянной памяти и ОС

Дискретные графические процессоры AMD Radeon 540 оснащены 2 ГБ графической памяти. Intel обещает, что они дадут возможность играть с разрешением 1920×1080 (Full HD) в такие популярные игры как League of Legends, Team Fortress 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Мини-ПК также укомплектованы постоянной памятью объемом 1 ТБ, есть возможность подключения по Intel Wireless-AC 9560 CNVi 802.11ac Wi-Fi плюс Bluetooth 5, имеется два выхода HDMI 2.0a и четыре порта USB 3.0. В качестве ОС используется Windows 10 Home. Размеры корпуса составляют 117 мм х 112 мм х 52 мм.

Что такое NUC

NUC (Next Unit of Computing) — это настольные ПК производства Intel, выполненные в миниатюрном форм-факторе. NUC были представлены потребителю в 2013 г. В настоящий момент выпущено уже несколько поколений этих компьютеров. Первое поколение работало на процессорах Sandy Bridge Celeron, второе — на Ivy Bridge Core i3 и Core i5. В третьем была использована архитектура Haswell. Изначально Intel не планировал делать NUC особенно мощными, но от поколения к поколению количество моделей с высокими характеристиками все возрастало.

Размер материнской платы NUC составляет 10,16 х 10,16 см. Примечательно, что Intel продает эти платы и отдельно, причем для них существуют кейсы с дополнительной аппаратурой других производителей. Базовый NUC состоит из платы, пластикового корпуса с кулером, внешнего блока питания и монтажной пластины VESA.

Внешний вид мини-ПК Crimson Canyon

В начале 2017 г. Intel представила потребителю седьмое семейство NUC под названием Baby Canyon. Устройства базируются на процессорах Intel Core i3, i5 и i7 поколения Kaby Lake-U. TDP варьируется от 15 Вт до 28 Вт. По сравнению с предыдущими NUC в Baby Canyon был добавлен интерфейс HDMI 2.0 и порты USB 3.1 Type-C, а также Thunderbolt 3 для моделей с i5 и i7.

В марте 2018 г. Intel сообщил о выходе NUC под кодовым названием Hades Canyon. Обе модификации Intel NUC8i HVK и HNK работают на базе четырехъядерных процессоров Intel Core 8-го поколения Kaby Lake со встроенным графическим чипом Radeon RX Vega M GH. Старшая модель оснащена Core i7-8809G с базовой частотой 3.1 ГГц с возможностью ускорения до 4.2 ГГц в «турбо-режиме» и разблокированным множителем для «разгона». Младшая модель может похвастаться наличием Core i7-8705G — несколько менее производительного чипа без официальной функции «разгона». В остальном модификации HVK и HNK идентичны.