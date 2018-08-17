«Ростех» инвестирует 3 миллиарда в 3D-печать

«Ростех» открывает Центр аддитивных технологий, который будет изготавливать для высокотехнологичной промышленности детали методом 3D-печати. Первую партию деталей планируется напечатать в 2019 г. В создание центра «Ростех» вложит 3 млрд руб.

Центр аддитивных технологий

«Ростех» находится в процессе создания Центра аддитивных технологий (ЦАТ), который будет заниматься внедрением 3D-печати в высокотехнологичных отраслях промышленности. На своем сайте «Ростех» сообщает, что намерен инвестировать порядка 3 млрд руб. в создание ЦАТ и оборудовать его «передовыми станками».

Центр будет открыт на базе Московского машиностроительного предприятия (ММП) имени В. В. Чернышева, которое входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) «Ростеха». Непосредственно созданием ЦАТ занимаются такие холдинги «Ростеха» как ОДК, «Вертолеты России», «Технодинамика» и КРЭТ, все они входят в авиакластер госкорпорации.

Чем будет заниматься центр

«Ростех» сообщает, что в ЦАТ клиенты смогут получить полный спектр услуг в сфере 3D-печати, начиная с разработки продукта и заканчивая его серийным производством и сертификацией. Основная задача центра — сделать более быстрым процесс вывода на рынок высокотехнологичных изделий. В будущем ЦАТ должен начать оказывать услуги по интеграции комплексных решений в сфере аддитивных технологий. Внедрение новых технологий в этой области будет проходить с участием международных экспертов, обещают авторы проекта.

Первая опытная партия деталей будет напечатана в ЦАТ уже в 2019 г., надеются создатели центра. По данным «Ростеха», такие изделия по весу могут быть на 25% легче изготовленных традиционным способом, срок производства должен при этом сократиться в два раза, одновременно достижимо снижение затрат на 44%.

«Ростех» создает центр 3D-печати, в которой инвестирует 3 млрд рублей

По словам индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова, в настоящий момент ОДК печатает на 3D-принтерах около трех тонн деталей ежегодно. В частности, такие детали планируется широко использовать в серийном производстве отечественных газотурбинных двигателей, которые должны пройти сертификацию в 2025-2030 гг. В ЦАТ детали будут изготавливаться для предприятий из отраслей авиастроения, космоса, наукоемкой медицины и автомобилестроения.

ЦАТ будет принимать заказы не только от структур «Ростеха», но и от сторонних компаний — как российских, так и зарубежных. В период 2018-2027 гг. выручка ЦАТ должна составить 13,2 млрд руб., а прибыль от продаж — превысить 3,6 млрд руб., планируют в «Ростехе». Напомним, выручка всей госкорпорации по итогам 2017 г. составила 1589 млрд. руб., а чистая прибыль — 121 млрд. руб.

Что такое ММП имени В. В. Чернышева

ММП имени В. В. Чернышева, известное также под старым названием «Красный Октябрь» — одно из крупнейших авиадвигателестроительных предприятий в России, которое входит в состав ОДК. Ведет свою историю с 1932 г., когда предприятие было сформировано на базе авиаремонтных мастерских Гражданского воздушного флота. В настоящий момент носит имя Владимира Чернышева, который возглавлял предприятие с 1947 г. по 1983 г. В 1960-70 гг. выпускало двигатели практически для всех истребителей СССР.

ММП имени В. В. Чернышева производит двигатели для легких фронтовых истребителей, учебно-тренировочных самолетов, вертолетов, самолетов местных воздушных линий, легких транспортных самолетов, беспилотных летательных аппаратов, ранее также выпускало лодочные моторы для гражданского сектора. Предприятие изготавливает двигатели РД-33 для самолетов МиГ-35, МиГ-29, МиГ-29CМТ, МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2, которые находятся на вооружении в России и других государствах.