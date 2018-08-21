В старое кресло главы Минкомсвязи сел его экс-заместитель

Аналитический центр при правительстве РФ возглавил Владислав Онищенко, который до этого являлся первым заместителем руководителя центра. Прежний руководитель АЦ Константин Носков в мае был назначен главой Минкомсвязи и забрал с собой в новое ведомство нескольких замов из центра.

Новый глава АЦ

Главой автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» (АЦ) стал Владислав Онищенко. Распоряжение правительства от 18 августа 2018 г. о его назначении на должность было размещено сегодня на сайте официального опубликования правовых актов.

До этого АЦ возглавлял Константин Носков, который в мае 2018 г. занял должность министра цифрового развития, связи и коммуникаций. В течение последних пяти лет Онищенко был первым заместителем Носкова, в сферу его ответственности входила экспертная работа центра. Онищенко присоединился к команде АЦ в 2012 г.

В официальном сообщении о назначении нового главы центр отмечает, что организация продолжит работать в прежнем формате, основной задачей останется оперативная поддержка работы правительства и системы принятия решений. Исследования будут проводиться в первую очередь в области поддержки и ускорения экономического роста, развития социальной сферы, выполнения целей и задач правительства на ближайшее время.

На своем сайте АЦ приводит свидетельства успешной деятельности Онищенко на посту первого заместителя. Например, количество материалов, которые центр ежегодно отправляет в правительство, выросло в период с 2012 по 2017 гг. с 33 до 980. В этот же период увеличилось с 11 до 274 количество экспертных мероприятий, проводимых в АЦ, число упоминаний центра в СМИ возросло со 130 до 8278, а ежегодное количество посещений сайта выросло с 12 до 363 тыс.

Напомним, АЦ занимается информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой работы правительства в вопросах социально-экономического развития страны. Является преемником Вычислительного центра при Госплане СССР, созданного в 1959 г. В АЦ работает около 200 экспертов при общем количество сотрудников порядка 250 человек.

Кто такой Владислав Онищенко

До того, как присоединиться к АЦ, Онищенко с 2001 г. руководил проектами по заказам аппарата правительства России, Минфина, Минэкономразвития, МБРР в России и странах СНГ. В 1997-2000 гг. трудился на должности старшего эксперта экономической экспертной группы Минфина.

Новый глава Аналитического центра при правительстве Владислав Онищенко

До этого в 1995-1998 гг. занимал должность руководителя аналитического отдела агентства ПРАЙМ-ТАСС. Является выпускником экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Отток кадров из АЦ в Минкомсвязи

Напомним, в мае министерство связи и массовых коммуникаций было преобразовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Пост министра вместо Николая Никифорова занял Константин Носков, который до этого руководил АЦ. Постепенно люди Никифорова стали покидать министерство.

Доподлинно известно об уходе замминистра Алексея Козырева, который курировал вопросы электронного правительства — распоряжение о его увольнении было подписано по его просьбе в начале июля. В середине июля ушли еще два замминистра: Рашид Исмаилов и Дмитрий Алхазов покинули свои посты по собственной просьбе. Тогда же заместителями главы Минкомсвязи были назначены Евгений Кисляков и Олег Войтенко, до тех пор работавшие заместителями гендиректора АЦ. На днях заместителем главы Минкомсвязи стал Максим Паршин, одновременно свой пост покинул замминистра Сергей Калугин.