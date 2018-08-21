В России заработала крупнейшая площадка для майнинга биткоинов. Опрос

В Ленинградской области на территории бывшей биохимической фабрики запущен криптоотель для майнинга биткоинов или лайткоинов. Запустившая проект компания «Криптоюниверс» вложила в него 500 млн руб.

В Ленинградской области открыли криптоотель

Компания «Криптоюниверс» открыла в Ленинградской области криптоотель - центр для майнинга криптовалют. Утверждается, что это крупнейшая такого рода площадка в России.

Криптоотель открыт на территории индустриального парка «Левобережный» в городе Кириши. Для строительства криптоотеля компания «Криптоюниверс» выкупила заброшенное промышленное здание.

Здание бывшей биохимической фабрики приспособили для майнинга криптовалют

В советское время на территории нынешнего индустриального парка находилась ныне заброшенная биохимическая фабрика, производившая добавки для корма скота. На предприятии работало 3 тыс. человек. В 1989 г. на волне экологических протестов населения фабрику закрыли.

Затем на территории фабрики появился ликеро-водочный завод, который занял лишь часть ранее использовавшихся объектов. Здание лаборатории оказалось заброшенным, и именно его выкупила теперь компания «Криптоюниверс».

Посетительницы криптоотеля в день открытия

По словам сооснователя «Криптоюниверса» Алексея Королева, инвестиции компании в здание составили 70 млн руб. Еще порядка 200 млн руб. было вложено в приобретение оборудования. Всего инвестиции компании в проект составили 500 млн руб.

Площадь криптоотеля составляет 4 тыс. кв. м. На его территории установлено более 3 тыс. машин для майнинга. Энергомощность объекта составляет 20 тыс. МВт с перспективой увеличения до 40 тыс. МВт.

Для связи с интернетом криптоотель оборудован тремя волоконно-оптическими каналами связи. В криптоотеле работает 30 человек, половина из которых - ИТ-специалисты.

Майнинг на профессиональном оборудовании

В криптоотеле установлено специализированное оборудование для добычи криптовалют - Asic производства компании Bitmain. В отличие от традиционного способа майнинга с помощью видеокарт Asic обеспечивает более эффективную добычу криптовалют с помощью процессороа.

Правда, в отличие от видеокарт, Asic позволяет добывать только два типа криптовалют: биткоин и лайткоин. Клиенты «Криптоюниверс» дистанционно покупают у компании оборудование для майнинга, оплачивают ежемесячно расходы на электроэнергию и обслуживание и через личный кабинет управляют процессом добычи криптовалют.

Клиент может принести в криптоотель и собственный Asic, но он должен быть только производства Bitmain. Как объясняет Королев, это связано с эксклюзивными условиями, которые компании предложил данный вендор.

Вице-губернатор Ленинградской области увидел новые горизонты криптоотеля

По словам присутствовашего на открытии криптоотеля вице-губернатора Ленинградской области Дмитрия Ялова, регион хорошо подходит для майнинга криптовалют: область обладает достаточной энергоэффективностью и инфраструктурной подготовленностью площадок, а цены на электроэнергию в регионе средние по России и ниже, чем в Европе.

Также Ялов сообщил, что построенный криптоотель сможет использоваться и для других применений технологии блокчейн, на базе которой работают криптовалюты: смарт-контракты, совместный эксперимент ВЭБ и Росреестра по регистрации прав на долевое участие на блокчейне и др.

Правда, из слов руководителей самого «Криптоюниверса» следует, что имеющееся у них оборудование пригодно только для майнинга двух вышеупомянутых криптовалют.

Первое впечатление от посещения криптоотеля - это сильный шум вентиляторов. Корреспондент CNews также получил интересное наблюдение от прохода по «теплому корридору», расположенному позади майнинговых установок. Воздух от модулей, добывающих биткоин, значительно теплее воздуха от модулей, добывающих лайткоин.

Рентабельно ли сейчас майнить криптовалюты?

По словам Алексея Саломатова, основателя схожего проекта в Иркутской области Siberian Mining, сейчас стоимость Asic значительно снизилась. В декабре 2017 г. на пике котировок биткоина (курс криптовалюты приближался к $19 тыс.), одна установка для майнинга стоила около 340 тыс. руб. Сейчас ее цена 40 тыс. - 50 тыс. руб.

Падение курса биткоина (сейчас курс криптовалюты находится в районе $6,4 тыс.) привело к снижению рентабельности его добычи и соответствующему снижению стоимости оборудования.

Но даже при нынешних котировках биткоина его добыча остается рентабельной, считает Саломатов. По его словам, сейчас одна такая установка в год производит порядка 0,2 биткоина. С учетом ежемесячных расходов на обслуживание в размере примерно 4 тыс. руб. срок окупаемости оборудования составляет 11 месяцев.