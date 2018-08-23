Портал госуслуг лихорадит. Админы предупредили о недоступности его сервисов

Портал госуслуг работает со сбоями. Его служба техподдержки этот факт не скрывает и планирует «скоро» все исправить. Куратор проекта — «Ростелеком» — констатирует только проблемы доступа пользователей через учетную запись ЕСИА.

Госуслуги зависли

Единый портал госуслуг (ЕПГУ), размещенный по адресу gosuslugi.ru, примерно с 11:30 23 августа 2018 г. работает с перебоями. Большая часть его разделов периодически перестает функционировать. В частности, сбоям подвержена работа личных кабинетов, а также работа популярных сервисов «автоштрафы», «налоговая задолженность», «судебная задолженность» и др.

На главной странице сайта появилось объявление: «Сервисы портала и госуслуги могут быть недоступны. Приносим извинения и просим подождать, скоро мы все исправим». При этом иконки главных популярных сервисов на сайте не подгружались (Скриншот 1).

На момент выхода материала, стартовая страница ресурса на компьютерах редакции CNews перестала загружаться вовсе (Скриншот 2). На некоторых сторонних компьютерах загрузка происходила, хотя и с задержками.

Скриншот 1: объявление о возможных неполадках на портале и сбой загрузки популярных сервисов

В пресс-службе «Ростелекома», отвечающего за работу портала, сообщили CNews, что в данный момент специалисты компании констатировали ограничение доступа пользователей к ряду ресурсов через учетную запись ЕСИА. «Изучаем ситуацию. Как только будут подробности, сообщим», — добавили собеседники редакции.

«Ростелеком» как ответственный за развитие ЕПГУ

Единый портал госуслуг был запущен 15 декабря 2009 г. Его созданием и развитием в течение всех последующих лет по факту занимался «Ростелеком», с которым Минкомсвязи регулярно перезаключает контракты на развитие инфраструктуры так называемого электронного правительства, в которой портал госулуг занимает одно из центральных мест.

Скриншот 2: бесконечная загрузка

На период 2017-2018 г. эксклюзивные полномочия оператора были определены распоряжением Правительства России, подписанным премьер-министром Дмитрием Медведевым 28 апреля 2017 г.

В июле 2016 г. Счетная палата по результатам проверки использования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по созданию, развитию и эксплуатации электронного правительства в 2014 - 2015 гг., заключила, что 90% указанных работ в исследованный период вместо «Ростелекома» делали субподрядчики. Этим во многом были подтверждены выводы CNews, проанализировавшем тематические госзакупки еще в октябре 2015 г.

В ноябре 2016 г. свои замечания о взаимодействии Минкомсвязи и «Ростелекомом» по линии электронного правительства высказала Генпрокуратура. Проверяющие ведомства пришли к выводу, что цена государственных контрактов, заключенных министерством с оператором в 2014-2015 гг., завышена от 2% до 25%.

Дополнение

В 17:05 23 августа 2018 г. в CNews пришло сообщение из Ростелекома о том, что работоспособность ЕСИА и портала госуслуг полностью восстановлена.