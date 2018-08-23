У российских силовиков появятся шпионские «Форды», напичканные спецтехникой

«Ростех» создает для российских силовиков мобильные центры связи и слежения на базе автомобилей Ford Transit. Эти авто были выбраны потому, что они не привлекают внимания в городе, делая слежку незаметной. Внутри машины оборудован центр связи с тремя рабочими местами. Снаружи расположены камеры, есть также наблюдательный квадрокоптер.

Мобильные центры связи

Уже в 2019 г. у Росгвардии и других силовых структур могут появиться мобильные центры связи и слежения, которые будут представлять собой автомобили Ford Transit, оборудованные соответствующей техникой. Об этом сообщил на международном форуме «Армия-2018» холдинг «Росэлектроника», который входит в состав «Ростеха».

Холдинг занимается разработкой средств аппаратной связи, которыми будут оснащены автомобили. Конкретно разработку ведет «Рязанский радиозавод», который является частью концерна «Созвездие», входящего в состав «Росэлектроники».

Авторы проекта сообщают, что им впервые удалось реализовать на подвижной платформе технические решения, которые до этого работали только в стационарных условиях. Порядка 90% техники, которая установлена на Ford Transit, производится в России. Поставки должны начаться в 2019 г.

Использованные в проекте Ford Transit отличаются удачным соотношением широкой функциональности и средней стоимости, поясняют разработчики. Этот автомобиль не привлекает к себе внимание на городских улицах, и в тоже время его проходимость позволяет использовать авто в полевых условиях и на пересеченной местности. Автомобиль имеет грузоподъемность до 3,5 тонн, его электрогенератор обладает усиленной мощностью, а кузов машины достаточно просторный при внешний компактности — все это было учтено авторами проекта при выборе подвижной базы.

Для российского рынка сборка моделей Ford Transit налажена на заводе Ford Sollers в Елабуге в Татарстане.

Какая техника используется

Чтобы превратить Ford Transit в подвижный центр связи и слежения, на нем были установлены две цифровые радиостанции «Радон». Координацию с авиацией обеспечивает радиостанция «Айком», а связь с военными — радиостанция серии Р-168-25У-2. Автомобиль также оснащен сканирующим приемником, с помощью которого можно прослушивать радиоэфир на всех диапазонах частот.

Ford Transit не бросается в глаза на городских улицах

В кузове авто оборудованы три рабочих места. На каждом месте есть ноутбук, многофункциональное печатающее устройство, абонентский телефон и видеотелефон. У сотрудников на рабочих местах будет возможность проводить видеоконференции со скоростью передачи данных до 1 Гбит/сек.

Кроме того, в автомобиле имеется шлюз — шестиканальная АТС, превращающая обычные телефоны в IP-сеть, к которой можно подключить до 16 абонентов. Данные можно передавать по проводным каналам, по оптоволокну и по сотовой связи. Благодаря LTE-модему есть возможность работать сразу в нескольких сетях. Вся передаваемая информация шифруется с помощью специальной аппаратуры.

Снаружи Ford Transit оснащен четырьмя камерами, которые дают возможность обозревать круговую панораму без слепых зон. Также есть вращающаяся камера с 30-кратным увеличением, которая выдвигается из крыши. Ее предполагается использовать для более детальной слежки за отдельными подозрительными объектами. К камерам подключены два монитора и видеорегистратор, на которые выводится изображение. Видеосистема управляется через сеть. Есть еще одно средство наблюдения — квадрокоптер, который управляется оператором.

Чем занимается «Росэлектроника»

ОА «Российская электроника» («Росэлектроника») — это холдинговая компания, созданная правительством с целью консолидации предприятий в области радиоэлектроники в 1997 г. В 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». В 2017 г. «Ростех» присоединил к ней Объединенную приборостроительную корпорацию.

В образованный таким образом холдинг входит более 120 предприятий и научных организаций. Количество их сотрудников в общей сложности превышает 70 тыс. Основные продукты — радиоэлектронные компоненты, средства и систем связи, автоматизированные системы управления, робототехнические комплексы, СВЧ и др. Продукция «Росэлектроники» экспортируется в 30 странах. Годовая выручка предприятий холдинга в сумме составляет более 150 млрд руб.