В России вводят водительские удостоверения с электронными чипами. Как они будут выглядеть

МВД подготовило проект приказа, в котором описало требования к водительским удостоверениям и свидетельствам о регистрации транспортного средства нового образца с электронными чипами. Документы будут пластиковыми, с дополнительной защитой. Названия будут продублированы на английском и французском языках, будет присутствовать поле для QR-кода.

Проект приказа МВД

МВД сформулировало требования к водительскому удостоверению и свидетельству о регистрации транспортного средства нового образца, которые будут оснащены электронными чипами. Требования содержатся в проекте приказа «О водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства с электронными носителями информации», который министерство выложило на портале regulation.gov.ru. В настоящий момент документ проходит процедуру общественного обсуждения, которая продлится до 5 сентября.

Введение в обиход водительских документов с чипами предусмотрено Планом гарантированных закупок гражданской микроэлектронной продукции на среднесрочную перспективу от 24 мая 2016 г., гласит пояснительная записка к проекту. Выдавать такие документы будут те отделения Госавтоинспекции, у которых есть технические возможности для их изготовления. Документы без чипов, выданные ранее, останутся действительными.

Как будут выглядеть права

Водительское удостоверение будет изготавливаться на пластиковой основе. Речь идет о многослойной структуре из поликарбоната, верхний и нижний слои которой будут лазероактивны. Также предполагаются дополнительные степени защиты. Степень защищенности от подделок бланка удостоверения в проекте приказа определена как «Б». На лицевой стороне удостоверения будет расположена защитная фоновая сетка с переходом голубого цвета в розовый. Еще две защитные сетки — розово-голубая и красно-фиолетовая — будут расположены на обратной стороне. На лицевой стороне также предусмотрены защитные изображения руля и дороги.

Лицевая сторона свидетельства о регистрации транспортного средства

Также на лицевую сторону предполагается поместить метку RUS, а в левом верхнем углу разместить знак наличия электронного носителя информации сиреневого цвета. Какая информация будет записана на чип, в проекте не поясняется. Сам чип будет представлять собой «микросхему с бесконтактным интерфейсом», сообщается в проекте приказа. В левом верхнем углу на обратной стороне удостоверения будет поле размером 14 x 14 мм для QR-кода.

Название документа «Водительское удостоверение» будет продублировано на двух языках — французском (permis de conduire) и английском (driving licence). Также на лицевой части будет присутствовать черно-белая фотография владельца прав размером ‎21 х 30 мм и сведения о нем, включая фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, дату выдачи и окончания срока действия удостоверения, адрес и подпись.

Как будет выглядеть свидетельство о регистрации

Свидетельство о регистрации транспортного средства будет изготавливаться из того же материала и с тем же уровнем защищенности, что и права. На лицевой стороне будет узор из трех защитных контурных сеток, защитное изображение колеса, метка RUS и красно-коричневый знак наличия электронного носителя информации в левом верхнем углу. Еще две защитные сетки будут располагаться на обратной стороне, там же будет размещено такое же поле для QR-кода, как на правах.

Обратная сторона свидетельства о регистрации транспортного средства

Надпись «Свидетельство о регистрации» будет продублирована на французском (certificat d’immatriculation) и английском (registration certificate) языках.

На лицевой стороне будут размещены такие данные как государственный регистрационный знак транспортного средства, год его выпуска, дата выдачи и срок действия документа, а также сведения о собственнике, в том числе фамилия, имя, отчество, организация и адрес. На обратной стороне будут размещены данные о типе, категории, марке, модели, идентификационном номере, кузове, шасси, цвете, мощности двигателя, экологическом классе, технически допустимой максимальной массе и массе в снаряженном состоянии транспортного средства.