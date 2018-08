Где ИТ-шникам больше платят? Зарплаты в разных отраслях

Зарплаты руководителей

Различные специалисты в сфере ИТ получают в России разную зарплату в зависимости от того, в компании какой направленности они работают. Так, гарантированное месячное вознаграждение руководителя команды по созданию ИТ-продукта с опытом работы от 4-5 лет в банке составляет 270-500 тыс. руб., в телеком-компании — 150-300 тыс. руб., в интернет-холдинге — 350-550 тыс. руб., в системном интеграторе — 200-300 тыс. руб., а в сфере электронной коммерции — 200-400 тыс. руб.

К таким выводам пришли специалисты консалтинговой компании Ward Howell, проанализировавшие ситуацию с зарплатами в ИТ-отрасли. Зарплаты даны по Москве до вычета налогов. Общее денежное вознаграждение получается выше, поскольку в его состав входят бонусы.

Руководитель ИТ-проекта с опытом работы от 3 лет получает в банке 200-300 тыс. руб., в интернет-холдинге или системном интеграторе — 150-350 тыс. руб., а в сфере e-commerce — 160-200 тыс. руб. без учета бонусов. В телеком-компаниях и некоторых банках эту роль исполняют руководители продукта.

Архитектор с опытом работы от 3 лет в банке может рассчитывать на гарантированное вознаграждение в размере 220-400 тыс. руб., для телеком-отрасли эта сумма составляет 150-400 тыс. руб., для интернет-холдинга — 170-300 тыс. руб., для системного интегратора — 180-300 тыс. руб., для сферы e-commerce — 200-250 тыс. руб. без учета бонусов. В некоторых интернет-холдингах роль архитектора выполняют старшие разработчики или тимлиды.

Зарплаты аналитиков

Системный аналитик с опытом работы от 2 лет в банке получает в месяц 140-250 тыс. руб., в телеком-компании — 130-180 тыс. руб., в интернет-холдинге — 140-200 тыс. руб., в системном интеграторе — 120-250 тыс. руб., в e-commerce — 130-200 тыс. руб. без учета бонусов.

Бизнес-аналитик с аналогичным опытом работы в банке получает 120-350 тыс. руб., в телекоме — 130-250 тыс. руб., в интернет-холдинге — 100-160 тыс. руб., в системном интеграторе — 150-230 тыс. руб., в e-commerce — 120-200 тыс. руб.

Сколько стоит команда разработки приложения в телекоме

Аналитик Big Data с опытом работы от 3 лет в банке получает 170-300 тыс. руб., в телекоме — 150-300 тыс. руб., в интернет-холдинге — 130-270 тыс. руб., в системном интеграторе — 150-300 тыс. руб., в e-commerce — 150-250 тыс. руб. без учета бонусов.

Зарплаты разработчиков

Разработчик Java с опытом работы от 3 лет в банке получает 120-300 тыс. руб., в телекоме — 150-250 тыс. руб., в интернет-холдинге — 150-300 тыс. руб., в системном интеграторе — 150-250 тыс. руб., в e-commerce — 160-200 тыс. руб. без учета бонусов.

Разработчик Scala с аналогичным опытом работы в банке получает 150-300 тыс. руб. Разработчик Java Script в банке получает 110-350 тыс. руб., а в интернет-холдинге — 150-300 тыс. руб. Разработчик .NET получает в банке 180-210 тыс. руб., а в интернет-холдинге 135-240 тыс. руб. без учета бонусов.

Разработчик Python в банке может рассчитывать на 180-300 тыс. руб., в телекоме — на 150-250 тыс. руб., в интернет-холдинге — на 150-350 тыс. руб., а в системном интеграторе — на 160-300 тыс. руб. Разработчик Android или iOS в банке получает 150-230 тыс. руб., в телекоме — 160-200 тыс. руб., в интернет-холдинге — 150-350 тыс. руб., в e-commerce — 160-250 тыс. руб. Разработчики C, C++ и C# в интернет-холдингах получают 180-260 тыс. руб., а в системных интеграторах — 180-300 тыс. руб.

Другие должности

Тестировщики autoQA с опытом работы 2-3 года получают в банках 150-200 тыс. руб. в месяц, в телекоме — 100-250 тыс. руб., в интернет-холдингах — 130-200 тыс. руб., а в компаниях-интеграторах — 150-180 тыс. руб.

Тестировщик manual с аналогичным опытом работы в банке может рассчитывать на 90-130 тыс. руб., в телекоме — на 50-100 тыс. руб., в интернет-холдинге — на 90-130 тыс. руб., в системном интеграторе — на 70-120 тыс. руб., в e-commerce — на 100-120 тыс. руб.

Сколько стоит команда разработки мобильного приложения в банке

UX/UI дизайнеру в банке платят порядка 130-350 тыс. руб., в телекоме — 110-250 тыс. руб., в интернет-холдинге — 100-120 тыс. руб., в системном интеграторе — 150-200 тыс. руб., в e-commerce — 100-140 тыс. руб.

Сколько стоит собрать команду

Таким образом, например, если телеком-компания хочет собрать команду разработки веб-сайта, чтобы создать обновленную версию сайта с новым форматом идентификации пользователя, личным кабинетом, управлением услугами, таргетированными виджетами и прочим, то это обойдется в 2,5-3 млн руб. в месяц, из которых 2 млн руб. будут составлять гарантированную оплату, остальное — бонусы. Команда будет состоять из владельца продукта, двух front-end разработчиков, двух back-end разработчиков, двух devops-инженеров, трех тестировщиков, архитектора, бизнес-аналитика и администратора.

Команда разработки приложения и веб-версии личного кабинета обойдется телеком-компании в 6 млн руб. ежемесячно, из которых 4,2 млн руб. представляют собой гарантированную оплату. Группа будет состоять из руководителя продукта, двух владельцев продукта, двух UX-дизайнеров, 12 front-end и back-end разработчиков, двух проектировщиков интерфейса, четырех тестировщиков autoQA, трех маркетологов, архитектора и специалиста по данным.

Банку, который разрабатывает мобильное приложение, понадобится 15 продуктовых команд по 6-7 человек. Стоимость одной команды составит около 2,6 млн руб. в месяц, из которых 1,6 млн руб. — это гарантированное вознаграждение. В состав команды войдет scrum-мастер, Android-разработчик, iOS-разработчик, владелец продукта, разработчик Java middle, UX-дизайнер, системный аналитик и тестировщик.

Если банк экспериментирует с инновационными технологиями, ему понадобится команда из 14-15 человек стоимостью 2,8 млн руб. без бонусов. В состав команды войдут пять владельцев продуктов, три back-end разработчика, два front-end разработчика, два архитектора, два тестировщика и лидер по развитию.

Промышленному холдингу, который занимается цифровизацией сервисов — например, создает связку мобильного приложения и веб-сайта с датчиками на производственных мощностях для мониторинга состояния оборудования и коммуникации рабочих — понадобится 5 продуктовых команд стоимостью 3,4 млн руб. в месяц каждая, из которых 1 млн руб. придется на бонусы. В состав каждой команды войдет владелец продукта, scrum-мастер, архитектор, четыре разработчика, UX-дизайнер и руководитель по внедрению на производстве.