Российские хозяева Ждуна отсудили у «Мегафона» миллионы

По решению суда «Мегафон» должен будет выплатить 8,6 млн руб. компании, которая лицензировала на территории России популярную голландскую скульптуру, известную под прозвищем «Ждун». Причина — незаконное использование Ждуна в рекламе оператора, которое «Мегафон» объясняет ошибкой подрядчика. Оператор с решением не согласен и намерен судиться дальше.

Решение суда

Арбитражный суд Москвы обязал «Мегафон» выплатить компенсацию в размере 8,6 млн руб. в пользу российской компании CD Land за незаконное использование персонажа Ждун в рекламной кампании оператора. В октябре 2017 г. CD Land, которой принадлежат права на использование образа Ждуна в России, подала против «Мегафона» соответствующий иск. Резолютивная часть решения суда первой инстанции была опубликована на портале электронного правосудия kad.arbitr.ru.

В иске CD Land требовала взыскать с сотового оператора 10 млн руб., однако суд не удовлетворил притязания истца в полном объеме. «Мегафон» сообщил журналистам, что собирается обжаловать решение суда. В резолюции указано, что оно может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия.

В ходе разбирательства «Мегафон» настаивал, что использование персонажа в рекламе оператора было допущено по ошибке подрядчика. Со своей стороны CD Land акцентировала внимание на том, что рекламная кампания проводилась на официальном сайте оператора.

По данным РАПСИ, одновременно CD Land судится по поводу использования того же персонажа с интернет-магазином Ozon.ru и хоккейным клубом «Спартак», с которых требует по 7 млн руб., однако по этим делам решения пока приняты не были.

История Ждуна

Говорящим прозвищем «Ждун» пользователи российского сегмента интернета называют скульптуру Homunculus loxodontus голландской художницы Маргрит ван Бреворт (Margriet van Breevoort). Скульптура была создана весной 2016 г. в рамках конкурса скульптуры в Лейдене, на грант больницы при Лейденском университете.

Поза Ждуна напоминает позу тучного человека в комнате ожидания

Как поясняла впоследствии художница, при создании Ждуна она вдохновлялась образом пациента, который ждет приема у врача в очереди в больнице. Фигура Ждуна была составлена из трех частей: головы северного морского слона, тела огромной личинки и рук пожилого человека. Ноги у фигуры отсутствуют, поза похожа на положение тучного человека, сидящего в комнате ожидания. Ждуна установили сначала возле детской больницы в Лейдене, потом перенесли в медицинский центр Лейденского университета.

Ждун в России

В начале 2017 г. фотография Ждуна — на тот момент уже самой фотографируемой достопримечательности Лейдена — появилась на российском ресурсе Пикабу. Среди российских, а также украинских и белорусских пользователей интернета он быстро стал популярным мемом. СМИ объясняли это бюрократизацией общества, где очереди являются нормой, и памятью о временах дефицита в СССР, когда потребители были вынуждены выстраиваться в огромные очереди за покупками. Ждун также получил политическую интерпретацию — как малоактивный представитель социума, ожидающий перемен к лучшему.

Благодаря популярности мема в продажу поступили игрушки и фигурки с его изображением. В итоге он стал популярным сувениром ко Дню Святого Валентина и 8 марта. CD Land выкупила у Маргрит ван Бреворт право на использование Ждуна в России летом 2017 г. Компания сообщает, что о персонаже могут снять мультипликационный фильм.