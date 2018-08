Умер основатель CommuniGate Владимир Бутенко

29 августа 2018 г. в Москве на 57 году жизни скоропостижно скончался Владимир Анатольевич Бутенко.

Владимир Анатольевич был ярким человеком, оставившим заметный след в истории развития информационных технологий в России и в мире.

Еще в середине 1980-х годов, будучи студентом-аспирантом физического факультета МГУ, Владимир разработал операционную систему MISS (Multipurpose Interactive timeSharing System) для ЕС ЭВМ, которые были представлена в многих вузах и НИИ СССР.

В 1988 г. с группой коллег-единомышленников организовал кооператив «Гамма», который поставлял ОС MISS с мощным набором прикладного программного обеспечения для нужд нефтегазовой и химической промышленности.

В 1991 г. Владимиром Анатольевичем была основана компания Stalker Software, в последствие переименованная в CommuniGate Systems. На старте своей деятельности, компания, возглавляемая Владимиром Бутенко, занималась разработкой программного обеспечения для Apple Macintosh. А затем, в 1997 г., Владимир Анатольевич приступил к созданию платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro.

В течение более чем 27 лет разработки ПО, Владимир объединил вокруг себя много миллионов людей, разработчиков и бизнесменов, пользователей и последователей.

Владимир Бутенко

Помимо деятельности по разработке ПО, Владимир Анатольевич был профессиональным спортсменом и видным деятелем в мире яхтенного спорта. Владимир начал заниматься парусным спортом еще в детстве, в яхт-клубе «Аврора», получил звание мастера спорта СССР.

Владимир Бутенко также выступал как меценат - поддерживал парусную секцию в Строгино, оказывал всестороннюю поддержку сборной команде России по парусному спорту во время проведения Чемпиона мира в классе 470 в Сан-Франциско, спонсировал регату Who is Who.

Новый проект, которым Владимир занимался со всем азартом и страстью, - создание автоматической системы Regatta.link для проведения соревнований с использованием самых современных технологий. Главным сердцем системы являются GPS - трекеры высокой точности и система передачи гоночной информации от судейского судна яхтам, собранные в формат обычного тактика. Эта система была обкатана на регате Open Russian в 2017 г., а в 2018 г. уже была полноценно развернута на ряде международных соревнований, включая чемпионаты мира.

Сегодня во всем мире звучат слова соболезнований и поддержки близким, родным, друзьям и коллегам Владимира Бутенко.

Прощание с Владимиром Бутенко состоится 1 сентября 2018 г.