«Яндекс» ищет 4 тысячи школьников, чтобы бесплатно научить их программировать

В третьем по счету учебном году, который начнется в октябре, «Яндекс.Лицей» планирует набрать около 4 тыс. слушателей в 58 городах России и Казахстана. В лицей принимаются школьники 8-9 классов, занятия для них бесплатны.

Набор в «Яндекс.Лицее»

Проект «Яндекс.Лицей» в три раза расширил свою географию по сравнению с предыдущим годом — теперь он работает на 131 площадке 58 городах России и Казахстана. Сегодня проект открывает очередной набор старшеклассников, которые хотят обучаться программированию. Учебный год стартует в начале октября, занятия проводятся бесплатно.

Проект, запущенный в 2016 г., изначально был рассчитан на обучение 140 школьников в четырех городах, но в нынешнем году планирует набрать до 4 тыс. слушателей. Партнерами лицея являются региональные министерства образования и связи.

Как поясняет директор «Яндекс.Лицея» Марина Суслова, лицей нацелен на обучение промышленному программированию. На начальном этапе в курс входят простые программы, на завершающих стадиях учащиеся реализует сложные групповые проекты.

Чтобы поступить в «Яндекс.Лицей», школьнику нужно подать заявку на сайте проекта до 9 сентября и пройти онлайн-тестирование. По результатам тестирования часть кандидатов будет приглашена на очное собеседование. Участниками проекта могут стать учащиеся 8-9 класса — учиться они будут вместе, без разделения по возрасту. Занятия в лицее длятся два года, их ведут местные преподаватели, прошедшие подготовку в «Яндексе».

Форматы обучения

В «Яндекс.Лицее» предусмотрено несколько форматов обучения. В основном занятия проводятся в детских технопарках, центрах дополнительного образования, в вузах и других учебных заведениях — по такой модели лицей работает в большинстве городов своего присутствия. Занятия в лицее не мешают учащимся посещать общеобразовательную школу — они проходят два раза в неделю после 15:00.

«Яндекс» набирает школьников на третий учебный год в своем лицее

Есть и другой формат — обучение по программе «Яндекс.Лицея» прямо на школьных уроках информатики. Этот вариант реализован в ряде школ Москвы, Владивостока, Красногорска, Пензы, Сочи, Тамбова и Уфы.

Есть также возможность дистанционного обучения, которое делает «Яндекс.Лицей» доступным для школьников из небольших населенных пунктов. В этом году такой формат будет доступен для старшеклассников из Татарстана, а также Калужской, Пензенской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей.

Первые результаты

Грядущий учебный год будет для «Яндекс.Лицея» третьим, а весной 2018 г. обучение в лицее завершили первые выпускники. Наиболее успешным из них компания дала возможность посетить ее московский офис, пообщаться друг с другом и со специалистами «Яндекса» и поучаствовать в двух мини-хакатонах. Хакатоны были посвящены созданию новых навыков для голосового помощника Алисы и разработке программ распознавания дорожных знаков для беспилотного транспорта.

У Яндекса есть еще один образовательный проект — Школа анализа данных (ШАД), которая принимала непосредственное участие в создании лицея. Основанная в 2007 г., школа проводит занятия по машинному обучению, компьютерному зрению и другим направлениям компьютерных наук для выпускников вузов и студентов. За время существования ШАД там было подготовлено более 600 ИТ-специалистов, впоследствии нашедших работу в российских и иностранных компаниях. Школу привлекли к разработке учебного плана факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, открытого в 2014 г.