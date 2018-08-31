Экс-замглавы Минкомсвязи возглавил Nokia в России

Nokia назначила своим гендиректором в России одного из бывших заместителей главы Минкомсвязи Рашида Исмаилова. В 2005-2010 гг. Исмаилов работал в Nokia Siemens Networks — он руководил сервисным бизнес-подразделением компании в России.

Новая работа Рашида Исмаилова

Nokia назначила Рашида Исмаилова, до недавнего времени занимавшего пост замглавы Минкомсвязи, гендиректором своего российского бизнеса. Одновременно он является главой сервисного бизнес-подразделения Nokia в Восточной Европе.

Компания сообщает, что новый гендиректор будет управлять деятельностью Nokia в России и реализовать стратегию, которая позволит укрепить позиции компании на этом рынке. Позиции будут укрепляться путем развития сотрудничества со старыми и новыми заказчиками, в том числе сервис-провайдерами, госструктурами и крупным бизнесом. Исмаилов будет вести от лица Nokia диалог с представителями отрасли, госорганами и регуляторами в России.

«Я рад возглавить Nokia в России. Я буду использовать свои знания отрасли и рынка, опыт работы в области продаж и управления людьми, чтобы вместе с командой продолжить развитие бизнеса компании в России», — так оценивает свое новое назначение Исмаилов.

Компания напоминает, что в 2005-2010 гг. Исмаилов работал в Nokia Siemens Networks — он руководил сервисным бизнес-подразделением компании в России — и отмечает его более чем 20-летний опыт работы на ответственных постах в телекоме, как в бизнесе, так и в госведомствах, с уклоном в такие направления, как развитие бизнеса, формирование стратегии, управление продажами и регулирование отрасли.

Деметрио Руссо, вице-президент компании Nokia в Восточной Европе, считает, что новое назначение Исмаилова усилит команду менеджмента Nokia в России. Он отмечает «обширный опыт» нового гендиректора, его «глубокое знание рынка и профессиональные навыки», которые должны будут способствовать укреплению контактов с заказчиками.

Кто такой Рашид Исмаилов

Напомним, в июле 2018 г. Рашид Исмаилов по собственной просьбе покинул пост заместителя главы Минкомсвязи. Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано 19 июля 2018 г. В Минкомсвязи Исмаилов занимался вопросами международного сотрудничества. Он был назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций в августе 2014 г. До этого с января 2013 г. занимал должность директора Департамента международного сотрудничества.

Новый гендиректор Nokia в России Рашид Исмаилов

До прихода в Минкомсвязи занимал пост вице-президента Huawei Technologies, отвечал за сервис, закупки и поставки компании в России, Украине, Белоруссии и Армении. В 2005-2010 гг. был главой сервисного управления по России в Nokia Siemens Network Russia, входил в состав правления российского подразделения компании. Возглавлял интеграционную команду по Скандинавии, странам Балтии, СНГ, Турции при слиянии Nokia Networks с компанией Siemens Com.

В 1998-2005 гг. работал в Ericsson Россия — на различных должностях, включая посты директора по строительству и развитию сетей связи и директора службы технической поддержки по России и СНГ. Имеет высшее образование — окончил исторический факультет МГУ им М.В. Ломоносова и МГТУ МАМИ по специальности «Экономика и управление на предприятии». Является председателем Совета Международного союза электросвязи (МСЭ).

Перестановки в Минкомсвязи

Напомним, в мае министерство связи и массовых коммуникаций было преобразовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Пост министра вместо Николая Никифорова занял Константин Носков, который до этого руководил автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» (АЦ), где на его место пришел его зам. Постепенно люди Никифорова стали покидать министерство.

Доподлинно известно об уходе замминистра Алексея Козырева, который курировал вопросы электронного правительства — распоряжение о его увольнении было подписано по его просьбе в начале июля. В середине июля ушли еще два замминистра: Рашид Исмаилов и Дмитрий Алхазов покинули свои посты по собственной просьбе. Алхазов нашел новую работу в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Тогда же заместителями главы Минкомсвязи были назначены Евгений Кисляков и Олег Войтенко, до тех пор работавшие заместителями гендиректора АЦ. Позднее заместителем главы Минкомсвязи стал Максим Паршин, одновременно свой пост покинул замминистра Сергей Калугин.