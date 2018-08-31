США ввели санкции против российских разработчиков микроэлектроники

США расширили санкционный список в отношении российских микроэлектронных компаний. Вслед за заводами «Микрон» и «Ангстрем» санкции распространены на НИИМЭ — институт, осуществляющий разработку в интересах «Микрона».

Новые санкции США

Агентство промышленности и безопасности (BIS), входящее в состав Министерства торговли США, расширило санкционный список компаний, в отношении которых вводятся ограничения на экспорт. В него были добавлены 15 организаций из России, Китая, Гонконга, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ и Великобритании.

В сообщении BIS указывается, что деятельность данных компаний наносит ущерб интересам и национальной безопасности США. С еще одной компании — из Греции —санкции наоборот, сняты. Соответствующие изменения будут включены в список компаний, подпадающих под ограничения, связанные с правилами регулирования экспорта (Export Administration Regulations, EAR).

На кого санкции наложены в России

В числе российских структур в список попал зеленоградский «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» (НИИМЭ). В компании заявили CNews, что будут направлять властям США запрос для выяснения ситуации.

Здания в Зеленограде, где размещаются завод «Микрон» и НИИМЭ

НИИМЭ был создан в 1964 г. для разработок в области полупроводников интегральных схем. Институт работал совместно с запущенным вскоре в Зеленограде заводом «Микрон».

В 1990-х годах НИИМЭ и «Микрон» был акционированы и преобразованы в предприятие «НИИМЭ и Микрон». Предприятие было подконтрольно «Концерну научный центр» (КНЦ), который, в свою очередь, был подконтролен АФК «Система».

В середине 2000-х КНЦ был переименован в «Ситроникс», после чего организация провела IPO на Лондонской фондовой бирже. В 2011 г. «Ситроникс» перешел под контроль холдинга «Радиотехнические и информационные системы» (РТИ), который принадлежит АФК «Система». Позднее «Ситроникс» был расформирован, а «Микрон» стал частью РТИ.

В 2011 г. было принято решение о воссоздании НИИМЭ в виде отдельного акционерного общества. Его возглавил Геннадий Красников, который в тот момент возглавлял и завод «Микрон».

НИИМЭ подконтролен РТИ, В 2016 г. между заводом «Микрон» и НИИМЭ было проведено разделение сфер: завод занимается производством, институт — разработкой. Красников покинул завод «Микрон», оставшись главой НИИМЭ.

Американские власти против российских микроэлектронщиков

В 2016 г. власти США уже ввели санкции в отношении завода «Микрон», а также двух его конкурентов из Зеленограда — «Ангстрема» и «Ангстрема-Т». Таким образом, сейчас санкционный список, в котором уже есть завод «Микрон», расширяется за счет связанного с ним НИИМЭ.

В отношении компаний, входящих в санкционный список, требуется получение разрешений от BIS на экспорт технологий из США. Причем в отношении данных компаний действует «презумпция отказа» в выдаче лицензий. Исключения, которые позволили бы поставлять этим компаниям технологии без лицензий, отменяются.

Напомним, что в 2012 г. BIS уже вводила санкции в отношении 199 российских физических и юридических лиц и 46 их зарубежных партнеров, занимающихся продажей электронных компонентов.