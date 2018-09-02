Huawei спас «Мегафон» от «политической блокады» со стороны Nokia

Как стало известно CNews, «Мегафон» перевел свои сети в Абхазии и Южной Осетии на оборудование Huawei. Прежний поставщик оборудования для данных сетей - Nokia Networks - отказался от продолжения сотрудничества по политическим причинам.

«Мегафон» выбрал оборудование Huawei для Абхазии и Южной Осетии

Единственный сотовый оператор Южной Осетии «Остелеком» перевел свою сеть с оборудования финской Nokia Networks на оборудование китайской Huawei. Об этом CNews рассказал глава Комитета по связи и массовым коммуникациям республики Хасан Гиголаев. «Остелеком» подконтролен российскому «Мегафону».

По данным источника CNews на телекоммуникационным рынке, аналогичную «рокировку» оборудования «Мегафон» осуществил и в другой отколовшейся от Грузии республики - Абхазии. Там «Мегафон» работает через местную компанию «Аквафон». В «Мегафоне» и Huawei от комментариев по данному вопросу отказались.

Как Nokia «бросила» «Мегафон»

Проблемы «Мегафона» в Абхазии и Южной Осетии начались несколько лет назад. Как ранее писал CNews, Nokia Networks отказалась от поддержки оборудования «Мегафона» в этих республиках. В результате сети «дочек» «Мегафона» работали в режиме «до первого сбоя».

Собеседники CNews на телекоммуникационном рынке считали, что причины отказа Nokia Networks от продолжения сотрудничества лежат в политической плоскости. Если Россия считает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, то страны Запада считают обе республики частями Грузии.

После отказа Nokia от продолжения сотрудничества «Мегафон» перевел

свои сети в Абхазии и Южной Осетии на оборудование Huawei

Тогда же «Мегафон» проводил тендер по выбору нового поставщика оборудования для соответствующих сетей. В нем участвовали две китайские компании - ZTE и Huawei. В итоге выбор «Мегафона» пал на Huawei.

Как «Мегафон» осторожно заходил в Абхазию и Южную Осетию

Напомним, Абхазия и Южная Осетия образовались в качестве независимых государств в начале 1990-х годов в результате вооруженных конфликтов с Грузией. Порядок в обеих республиках сохраняли российские миротворцы.

Собственный сотовый оператор в Абхазии «Аквафон» появился в 2003 г. В Южной Осетии первое время работали грузинские сотовые операторы. В 2004 г. после прихода к власти в Грузии Михаила Саакашвили и ухудшения грузино-осетинских отношений, операторы из Грузии покинули республику.

После этого в Южной Осетии появился собственный сотовый оператор «Остелеком». Власти Грузии обвиняли «Мегафон» в связях и с «Аквафон», и с «Остелекомом», но «Мегафон» эти утверждения отрицал.

Де-юре «Аквафон» и «Остелеком» принадлежали офшорам «питерской группы связистов», считавшейся связанной с занимавшим в тот период пост министра связи Леонидом Рейманом и контролировавшей «Мегафон». В 2008 г. Грузия попыталась нарушить перемирие и атаковала Южную Осетию.

Россия вынуждена была вмешаться и отбросила грузинские войска из всех контролируемых ими районов Абхазии и Южной Осетии. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Страны Запада этот шаг осудили. В 2009 г., «Мегафон» официально приобрел контрольные пакеты акций «Остелекома» и «Аквафона».

Сколько зарабатывают «Аквафон» и «Остелеком»

«Аквафон» контролирует сейчас 60% сотового рынка Абхазии. Компания обслуживает 100 тыс. абонентов. Ее выручка за 2017 г. составила 1 млрд руб., капитальыне затраты - 350 млн руб. Единственный конкурент «Аквафона» - компания «А-Мобайл», считающаяся связанной с российским бизнесменом Евгением Палантом.

«Остелеком» обслуживает 100 тыс. абонентов. Выручка компании за прошлый год составила 370 млн руб., капитальные затраты - 70 млн руб.