Владелец «Билайна» не может вырваться из Египта

Группа Veon столкнулась с новыми трудностями при попытке «избавиться» от контролируемой ей буферной структуры - египетского холдинга Global Telecom. Миноритарии холдинга не поддержали предложение Veon по выкупу принадлежащих ему сотовых операторов в Бангладеше и Пакистане.

Veon получил «неутешительные» вести из Египта

Группа Veon может отозвать свое предложение по покупке активов подконтрольного ей египетского холдинга Global Telecom (GTH). Об этом говорится в сообщениях Veon и GTH. Российская «дочка» Veon «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн».

В июле 2018 г. Veon предложил GTH продать принадлежащих ей сотовых операторов в Бангладеше и Пакистане - Banglalink и Jazz соответственно. Сумма сделки должна была составить $2,25 млрд. Из этой суммы $1,6 млрд предполагалось выплатить путем принятия Veon задолженности GTH.

Оставшиеся $950 млн Veon должен был выплатить наличными отложенными платежами. Veon принадлежит 57,7% акций GTH, оставшиеся акции котируются на Египетской фондовой бирже. С учетом всего вышеперечисленного чистые затраты Veon на данную сделку составили бы $400 млн.

Для рассмотрения предложения Veon совет директоров GTH нанял независимого финансового консультанта Fincorp Investment Holding. Однако обратная связь, полученная от миноритарных акционеров GTH, показала, что они не спешат одобрять предложение Veon.

В результате появился риск, что необходимые для одобрения сделки две трети голосов миноритариев GTH могут быть не получены. В связи с этим Veon предупредил, что его предложение остается в силе, но оно не будет бесконечным. Veon считает себя в праве отозвать свое предложение в любой момент после 1 сентября 2018 г.

Египетскому холдингу не хватает денег

Одновременно совет директоров GTH оценил прогноз холдинга по денежному потоку. Во II квартале 2018 г. и в 2019 г. холдинг должен будет потратить как минимум $500 млн на погашение задолженности, выплаты процентов по кредитам и выполнению требований по достаточности капитала.

Группа Veon столкнулась с трудностями при попытке

«избавиться» от своей буферной структуры - египетского холдинга Global Telecom

В связи с этим совет директоров GTH продолжает рассматривать предложение Veon и другие варианты выхода из ситуации. В том числе не исключается проведение допэмиссии акций холдинга, которую пропорционально выкупят существующие акционеры. Для оценки ситуации совет директоров нанял еще одного независимого оценщика - Lazard Freres SAS.

Как Veon приходил в Египет и уходил из Египта

Напомним, GTH изначально назывался Orascom Telecom Holdings (OTH) и был подконтролен египетскому миллиардеру Нагибу Савирису (Naguib Sawiris). В 2011 г. Савирис обменял контрольный пакет акций OTH и 100% акций итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni на пакет акций группы Vimpelcom (прежнее название Veon).

Впоследствии OTH продал принадлежащие ему доли в сотовых операторах Бурунди, Зимбабве, Канады, Намибии и Центрально-Африканской республики. У холдинга остаются крупные пакеты акций сотовых операторов в Алжире, Бангладеш и Пакистане.

В самом Египте холдинг операционной деятельности не ведет. В связи с этим Veon давно рассматривает варианты «избавления» от своей египетской буферной структуры. В начале 2017 г. GTH провел делистинг своих акций с Лондонской фондовой биржи. Тогда же GTH выкупил 10% собственных акций с последующим погашением за 4,1 млрд египетских фунтов ($259 млн).

Проблемы с египетскими властями

В конце прошлого года Veon объявил оферту на выкуп принадлежащих миноритариям GTH 42,3% акций холдинга. Veon готов был потратить на данную оферту до 15,776 млрд египетских фунтов ($987 млн).

Однако Финансовый регулятор Египта не предоставил Veon в положенный срок разрешения на осуществление оферты. Ситуация была связана с неурегулированными претензиями властей Египта по поводу налоговых претензий на общую сумму 740 млн египетских фунтов ($42,3 млн).

В результате Veon был вынужден отозвать свою оферту. После этого Veon выработал новый план избавления от GTH: Veon попытался выкупить у египетского холдинга два из трех принадлежащих ему сотовых операторов, но и этот план может сорваться.