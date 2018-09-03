ФСБ арестовала завуча школы за взлом серверов Управления образования

Обидевшийся на руководство школы мужчина взломал серверы городского управления образования. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Педагог наносит ответный удар

Сотрудники ульяновского УФСБ задержали заместителя директора одной из местных школ по подозрению в неправомерном доступе к информационным ресурсам Управления образования администрации Ульяновска. Об этом сообщил местный новостной портал 1ul.ru.

По данным силовиков, мужчина взломал сервер ведомства, удалил документы, связанные с деятельностью образовательных учреждений города, модифицировал состав программного обеспечения, а также уничтожил письма в почтовом ящике организации. По словам задержанного, мотивом его поступка стала обида на якобы несправедливые действия руководства по отношению к нему.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Если вина педагога будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Другие киберинциденты в Ульяновске

Ульяновск неоднократно попадал в криминальные новости в связи с разнообразными киберпреступлениями.

Так, в феврале 2018 г. отдел «К» задержал двадцатилетнего жителя города, подозреваемого в вымогательстве и нарушении неприкосновенности частной жизни.

Как пояснил сам задержанный, на совершение данного поступка его сподвигло несправедливое отношение к нему со стороны руководства школы.

Ульяновский завуч отомстил начальству, взломав сервер местного Управления образования

Юный ульяновец «взламывал» учетные записи пользователей в популярных социальных сетях и скачивал личную переписку своих жертв. Затем он угрожал ее распространением и требовал денег за молчание. Против молодого человека возбудили уголовное дело. Ему вменялись нарушение неприкосновенности частной жизни и вымогательство.

В марте 2018 г. другой молодой человек, возжелав повеселиться, организовал трансляцию видео порнографического содержания на экране одной из ульяновских «умных» остановок, предварительно ее взломав. На устранение инцидента у городских служб потребовалось два часа, а лицо юноши запечатлела камера видеонаблюдения, установленная неподалеку.

В мае 2016 г. сайт Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН, ныне расформирована) по Ульяновской области подвергся хакерской атаке из-за рубежа. Предположительно турецкие хакеры из некой группировки TurkHackTeam подменили главную страницу сайта на черную заставку с развевающимся флагом Турции. Также посетители ресурса могли узреть надпись на турецком языке, содержание которой было связано с захватом Константинополя Османской империей в 1453 г. Видимо, таким образом злоумышленники решили отметить памятную дату.

Месяц спустя неугомонные турецкие взломщики нанесли новый удар по ИТ-инфраструктуре администрации Ульяновска. На этот раз точкой приложения силы стал сайт контакт-центра при главе города. Содержимое сайта злоумышленники заменили логотипом своей организации и политическими лозунгами.