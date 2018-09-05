Новый сотовый оператор Южной Осетии потерпел крах. Tele2 распродает оборудование

Идея создания второго сотового оператора в Южной Осетии, который составил бы конкуренцию местной «дочки» «Мегафона», потерпела неудачу. Tele2 распродает оборудование сети CDMA, которое до этого в республику завез «Скай Линк».

Tele2 не придет в Южную Осетию

Компания Tele2 выставила на продажу оборудование сети стандарта CDMA-450, которое до этого в Южную Осетию завез «Скай Линк». Об этом CNews рассказал глава Комитета по связи и массовым коммуникациям республики Хасан Гиголаев.

Оборудование было завезено в республику в 2009 г. Тогда планировалось создать совместное предприятие «ИнтерОс», которое оказывало бы услуги под торговой маркой «Иртел».

Как «Скай Линка» пытался построить сеть в Южной Осетии

«Скай Линк» получил в «ИнтерОс» долю в 25%, власти республики – 49%, а оставшиеся 26% отошли местному предпринимателю Мириану Джиоеву. Однако власти республики не оплатили свой взнос в капитал совместного предприятие в размере 30 млн руб., и «ИнтерОс» так и не заработал.

Сам «Скай Линк» за это время пережил несколько перепродаж. Сначала он перешел к «Ростелекому», затем к Tele2.

Tele2 распродает оборудование несостоявшегося CDMA-оператора в Южной Осетии

В 2016 г. Tele2 закрыл CDMA-сети «Скай Линка» как неперспективные, а абонентов перевел на сети GSM и 3G. В ряде регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, на частотах «Скай Линка» были построены сети LTE-450. В отличие от сетей стандарта LTE в других диапазонах, LTE-450 обеспечивает большую зону обслуживания.

Как попытка создания второго сотового оператора закончилась арестом бывшего министра связи

В Южной Осетии, тем не менее, пытались реанимировать проект создания второго сотового оператора на базе «ИнтерОС». Это проект продвигал бывший министр связи республики Георгий Кабисов. Упомянутый бизнесмен Мириан Джиоев является давним знакомым Кабисова.

В 2016 г. Кабисов рассказывал CNews, что запуск сети CDMA-450 для Южной Осетии все еще актуален, так как после произошедшей в 2008 г. войны с Грузией в республике осталась разрушена фиксированная связь. Сеть же стандарта CDMA может работать как беспроводная альтернатива проводной связи.

Кроме того, Кабисов тогда утверждал, что Tele2 намерена закупить для республики оборудование стандартов GSM и UMTS (3G). В самом Tele2 на тот момент ситуацию не комментировали. Но «Мегафон», чья «дочка» «Остелеком» является единственным сотовым оператором в Южной Осетии, предупреждал своих инвесторов о возможности появления конкурента.

Однако в конце 2017 г. Кабисов и Джиоев оказались под стражей по ряду обвинений, в том числе по обвинению в выводе денежных средств из «Остелекома» (Кабисов входил в его совет директоров) и краже земельных участков, на которых до 2004 г. находились сотовые вышки грузинского сотового оператора Magticom. Впоследствии Джиоев был отпущен на свободу, а Кабисов остался под стражей.

На нынешний день работы по созданию в Южной Осетии второго сотового оператора не проводятся, резюмирует Хасан Гиголаев. В Tele2 от комментариев по поводу Южной Осетии отказались. «Остелеком», оставаясь единственным сотовым оператором в республике, обслуживает 67 тыс. абонентов, из которых 60 тыс. пользуются мобильным интернетом.