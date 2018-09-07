Из Tesla ушел главный бухгалтер, отказавшись от бонуса в $10 млн

Из Tesla одновременно ушли главный бухгалтер и HR-директор, в связи с чем акции компании упали на 10%. Главный бухгалтер сообщил, что причиной ухода стало слишком большое внимание общественности к делам компании. Он пришел в Tesla за день до того, как Илон Маск сообщил в Twitter о продаже Tesla в частные руки, спровоцировав этим скандал.

Из Tesla ушли два топ-менеджера

Компания Tesla одновременно лишилась двух руководителей высшего звена. Ресурс CNBC сообщает об уходе главного бухгалтера Дэйва Мортона (Dave Morton), который проработал в компании всего месяц. Одновременно HR-директор Tesla Гэби Толедано (Gaby Toledano) сообщила изданию Bloomberg, что не выйдет на работу по окончании отпуска.

Акции компании по мере распространения новостей упали на 10% до $252,25. Bloomberg пишет, что это самое резкое падение курса бумаг Tesla за один день с июня 2016 г.

Причины ухода

В извещении для инвесторов Tesla приводит объяснения Мортона по поводу его увольнения. По словам главного бухгалтера, ему не нравилось, что компания привлекает слишком много внимания со стороны общественности.

«С тех пор, как я присоединился к Tesla 6 августа, уровень внимания общественности, сосредоточенного на компании, как и темпы внутри компании, превзошли мои ожидания. В итоге это побудило меня пересмотреть свое будущее. Я хочу ясно выразиться — я твердо верю в Tesla, в ее миссию и будущие перспективы, и у меня нет несогласий с ее управлением или финансовой отчетностью», — приводит компания слова Мортона.

Бывший главный бухгалтер Tesla Дэйв Мортон

Мортон приступил к своим обязанностям за день до того, как вокруг Tesla разгорелся скандал, связанный с твитом Илона Маска (Elon Musk) о продаже компании в частные руки. Через две недели выяснилось, что Tesla останется публичной. Твит Маска привлек к компании внимание Комиссии по ценным бумагам (SEC) США и стал поводом для нескольких исков против Tesla, которую обвинили в манипулировании рынком.

HR-директор Гэби Толедано присоединилась к Tesla в мае 2017 г. В прошлом месяце она ушла в отпуск, а на днях сообщила изданию Bloomberg, что не собирается из него возвращаться. Причины увольнения издание не уточняет.

Условия работы Мортона

30 июля Tesla сообщила, что 46-летний Дэйв Мортон займет должность главного бухгалтера, вакантную с марта месяца. До этого он с 2015 г. занимал пост финдиректора в Seagate Technology, к которой присоединился в 1995 г. В Tesla главному бухгалтеру предложили базовый годовой оклад в размере $350 тыс. и дополнительно $10 млн в акциях за четыре года работы.

Бывший HR-директор Tesla Гэби Толедано

В Seagate Мортон получал базовый оклад в размере $525 тыс. в год. За последний год работы ему выплатили суммарное вознаграждение в размере $5,7 млн, в том числе $3,68 млн в акциях. Seagate специализируется на производстве жестких и гибридных дисков, SSD и систем хранения данных.

В Tesla Мортон пришел на место бывшего главного бухгалтера Эрика Брандерица (Eric Branderiz), который в марте ушел на должность финансового директора в Enphase. Компания специализируется на производстве солнечных батарей и других энергетических решений для дома.