Власти: «SAP, Microsoft, Facebook и другие ИТ-гиганты не хотят уходить из России под санкциями»

Несмотря на санкционную риторику и прессинг западных властей, крупные мировые ИТ-компании не горят желанием уходить из России. В свою очередь, у России есть множество новых интересных проектов для крупного ИТ-бизнеса, которые можно осваивать на взаимовыгодной основе с заинтересованными компаниями.

Бизнес любит и умеет считать

Санкции, введенные в отношении России, мешают переговорам с крупными иностранными ИТ-компаниями; тем не менее, никто не хочет терять долю на российском рынке, все понимают стратегическую важность нашей страны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова спецпредставителя президента России по цифровому развитию Дмитрия Пескова в рамках интервью в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2018).

По мнению спецпредставителя президента, в настоящее время санкционная риторика оказывает влияние на все этапы работы бизнеса, при этом пересматривается оценка рисков и снижается горизонт планирования.

Тем не менее, терять российский рынок никто не намерен, поскольку все понимают стратегическую важность ситуации, поскольку в случае смягчения геополитических ограничений, все хотят стать первыми на рынке, для чего важно сохранять плацдармы в нашей стране – как и России сохранять свои плацдармы на Западе, отметил он.

Спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков

«Ситуация у всех разная. Им важно держать долю рынка. Россия не самый крупный рынок в мире, но и не самый маленький. Даже когда он для компании составляет 2-3-4%, эти проценты могут быть критично важными, — сказал Песков. — Наша ситуация такова, что мы почти нигде не обладаем мажоритарной долей, контрольным пакетом, но всегда наша миноритарная доля очень важна, она не позволяет другому получить контрольный пакет. Поэтому здесь есть перспектива».

Проекты в России в обмен на продвижение

По словам Дмитрия Пескова, за время работы в должности спецпредставителя президента России по цифровому развитию он уже успел встретиться с представителями Facebook, SAP и Microsoft. Он отметил, что каждый день проводит встречи с представителями бизнеса.

«Половина рабочего дня состоит из подобного рода встреч. Большое количество обращений идет от глобальных технологических компаний, которые пытаются понять свое место на российском рынке. И мы, конечно, активно его ищем», — сказал спецпредставитель президента.

По его словам, сейчас, в частности, идут переговоры с представителями Facebook и Instagram, с компанией SNP, с компанией Microsoft.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, сегодня Россия готова предложить крупным мировым ИТ-корпорациям проекты на своей территории в обмен на помощь отечественным технологическим компаниям в выходе на зарубежные рынки.

Даты проведения ВЭФ-2018

«У нас есть ряд направлений совместной деятельности. Важно определить, куда мы пустим иностранные компании, а куда нет. Понятно, что критическая инфраструктура должна работать на отечественных решениях или на решениях, в основе которых лежит открытый код. Мне кажется, в какой-то момент нам придется вернуться к инициативе Минкомсвязи 2014-2015 годов об инвестициях в разработку открытых платформенных решений вместе с коллегами из стран БРИКС. Два-три года назад это казалось не очень перспективной темой. Сейчас мир изменился, геополитические риски выросли, и это вполне себе возможная тема совместных больших инфраструктурных разработок такого типа», — отметил Песков.

По словам Пескова, Россия может предложить глобальным компаниям решения в пакетном виде, в которые со стороны нашей страны входит открытие для них части внутреннего рынка, с их стороны – сотрудничество с нашими технологическими компаниями, готовыми выходить на мировые рынки.

Спецпредставитель президента отметил сложный, комплексный характер этой темы, и подчеркнул, что ее развитие и решение потребует совместной работы регуляторов, производителей и инноваторов.

«Если мы можем пользоваться их глобальными платформами по выводу отечественных решений на мировые рынки, то это прекрасная история, в которой возможно сотрудничество. У нас никогда не хватит денег на то, чтобы поставить российский товар на каждую полку во всем мире, а это легко удается SAP, Microsoft или Lego», — сказал Дмитрий Песков.

О спецпредставителе президента России по цифровому развитию

Дмитрий Песков был назначен спецпредставителем президента по цифровому и технологическому развитию специальным указом Владимира Путина от 10 июля 2018 г. До этого Дмитрий Песков был топ-менеджером Агентства стратегических инициатив (АСИ), где занимал должность директора направления «Молодые профессионалы» с момента основания агентства в 2011 г.

Должность спецпредставителя не подразумевает вхождение в штат администрации президента. На новой должности Дмитрий Песков курирует проекты Национальной технологической инициативы и реализации программы «Цифровая экономика».

Дмитрий Песков также является членом Экспертного совета при Правительстве РФ, главой совета союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия"» и членом совета директоров «Аэрофлота» и РВК.

Также он выступает координатором и соразработчиком комплексной программы по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках «Национальная технологическая инициатива», соавтором модели «Цифровая экономика», соруководитель группы «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика», автором программы «Глобальное образование».

Имеет благодарность Президента России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.



О «ВЭФ-2018»

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11–13 сентября 2018 г. ВЭФ учрежден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2015 г. В список задач «ВЭФ» входит укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти; экспертная оценка экономического потенциала российского Дальнего Востока, презентация новых условий инвестирования и ведения бизнеса.

Логотип ВЭФ-2018

В 2018 г. в рамках Форума состоится встреча Российско-Корейского и Корейско-Российского делового и инвестиционного советов, будут рассмотрены вопросы трансграничной электронной торговли между Россией и Китаем в цифровом измерении, развитие энергетического сотрудничества в Северо-Восточной Азии, запуск Международного медицинского кластера во Владивостоке, развитие информационной инфраструктуры Дальнего Востока и другие вопросы государственного, научного, производственного и торгового взаимодействия стран региона.