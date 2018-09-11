Создана первая российская микросхема для чипизации живых существ

Зеленоградский «Ангстрем» создал первую электронную метку для чипирования животных. В первую очередь она пригодится владельцам домашних собак и кошек, которых без средств электронной идентификации не пустят в страны Евросоюза и ряд других государств. Реализованная технология позволяет вживлять эти метки также и людям.

Чипы для подкожных инъекций

Отечественная зеленоградская компания «Ангстрем» выпустила первые российские радиочастотные идентификационные метки (RFID) в стеклянных микроколбах для имплантации под кожу живым организмам — в первую очередь скоту и домашним животным.

Изделие будет поставляться в комплекте со специальным шприцем. С его помощью чипировать животное меткой сможет как ветеринар, так и обычный человек без специальной подготовки.

Стоимость одного комплекта «Ангстрема» для чипирования (колба с меткой и шприц) составит около 100 руб. Общий объем российского рынка по чипированию домашних животных и крупного рогатого скота оценивается компанией в 1–1,5 млрд руб. в год. При этом в «Ангстреме» полагают, что поголовье упомянутых особей составляет примерно 1 млрд, из них на кошек и собак приходится порядка 150 млн.

Электронный паспорт чипированного животного (Фото: animal-id.ru)

Как рассказали CNews в «Ангстреме», до сих пор все чипирование домашних животных в России осуществлялось исключительно иностранными метками. Главным их поставщиком и, следовательно, конкурентом «Ангстрема» в организации назвали зеленоградскую компанию ISBC.

Изделия «Ангстрема» выполнено в полном соответствии с международными стандартами, потому в компании не исключают возможность экспорта своей продукции.

Для чего нужны метки

Код с вживленной метки можно считать RFID-сканером с близкого расстояния, после чего соотнести его с заранее созданным цифровым паспортом животного, хранящемся в той или иной электронной базе. В случае с дикими и полудикими животными метки, например, могут помочь фермерам и зоологам отслеживать миграцию зверей. В случае с домашними питомцами метки призваны упростить поиск потерявшихся особей, затруднить их кражу, подмену на выставках или при транспортировке и пр.

Как рассказали CNews в «Ангстреме», в России уже несколько лет властями рассматривается вопрос об обязательной маркировке домашних животных, однако пока она остается добровольной. В то же время хозяевам немеченых кошек, собак, хорьков и пр. невозможно будет провезти их во многие страны мира. В частности ограничения на провоз зверей без чипов в Евросоюзе действуют с 2004 г.

В нашей стране проект формирования и развития Всероссийской единой базы данных чипированных животных Animal-ID с 2004 г. осуществляется под эгидой международной организации Globalvet Group. Надень выхода публикации в базе содержалась информация о 314 220 зарегистрированных животных.

Технические подробности о чипах «Ангстрема»

Вес стеклянной колбы (болюса) для вживления под кожу составляет 0,1 грамма, длина — 12 мм, диаметр — 2,1 мм. Заключенная в него микросхема представляет собой модуль c полупроводниковым кристаллом на базе двухсторонней печатной платы и антенну в виде ферритового стержня с намотанной на него медной микропроволокой.

«В болюсе используется отработанный кристалл, который модифицируется под задачи — меняются частоты, уменьшается-увеличивается антенна и т. п., — пояснили CNews в “Ангстреме” — В данном изделии используется микросхема с частотой 134,2 кГц. Это безопасная частота для любого живого организма».

Перспективы чипирования людей

В «Ангстреме» не отрицают, что, хотя в первую очередь метка предназначена для чипирования животных, ее можно имплантировать и человеку.

«Технически можно чипировать людей, в частности для использования в системе контроля удаленного доступа (СКУД), — рассуждают разработчики. — Для использования в системе идентификации личности (бесконтактные платежи, проездные и т. п.) требуется микрочип с криптозащитой».