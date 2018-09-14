МТС купил крупнейший российский ЦОД за 9 миллиардов

МТС купил ЦОД «Авантаж», один из крупнейших в России, за 8,9 млрд руб. включая чистый долг. Это десятый по счету дата-центр МТС. Его площадь составляет 6,4 тыс. кв. м., в 16 залах есть возможность разместить 2240 стоек.

Покупка «Авантажа»

Сотовый оператор МТС приобрел за 8,9 млрд руб. ЦОД «Авантаж», один из крупнейших в России по количеству стойко-мест. Дата-центр принадлежит ООО «Авантаж» — 100% этой структуры МТС выкупил у группы частных инвесторов. В стоимость сделки вошла сумма чистого долга.

ЦОД «Авантаж» расположен в городе Лыткарино в Московской области. Полная мощность дата-центра достигает 20 МВт, площадь составляет 6,4 тыс. кв. м. В 16 залах ЦОДа есть возможность разместить 2240 стоек с оборудованием. Отказоустойчивость центра сертифицирована по стандарту Uptime Institute Tier III Design. МТС планирует задействовать «Авантаж» в проекте #CloudМТС, а также для оказания услуг по схеме colocation.

По словам вице-президента МТС по технике и ИТ Андрея Ушацкого, приобретение должно существенно увеличить вычислительные мощности оператора и расширить технологическую базу для оказания услуг бизнесу. Ушацкий отмечает общую тенденцию российского бизнеса переходить от строительства собственных серверных к использованию облачных мощностей. На фоне этого МТС стремится наращивать свое присутствие на облачном рынке путем покупки и строительства ЦОДов.

«Авантаж» стал десятым дата-центром МТС. Помимо этого у оператора есть три центра в Москве, два в Нижнем Новгороде, по одному в Самаре, Новосибирске, Владивостоке и Краснодаре. Собственные ЦОДы появились у оператора в 2007 г., сейчас их уровень надежности определяется маркировкой Tier-III. Те ЦОДы МТС, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, были переоборудованы с использованием современных СХД и серверов мировых производителей. Ранее МТС предлагала услуги коммерческих ЦОДов в основном по схеме colocation, при которой компании размещали собственное оборудование в ЦОДах оператора.

Облачные услуги МТС

Проект МТС, в рамках которого оператор предоставляет бизнесу облачные услуги, получил название #CloudМТС. Коммерческая облачная платформа была создана на основе решения VMWare. В результате получилась распределенная облачная система, которая использует сеть собственных магистральных и городских каналов связи. МТС утверждает, что такая организация позволяет системе работать без перебоев и обеспечивает повышенную устойчивость к внешним воздействиям.

МТС купил ЦОД «Авантаж»

С августа 2016 г. оператор начал предоставлять клиентам услуги облачного хранения данных. Место в облачном хранилище выделяется бесплатно, компания получает выгоду от увеличения интернет-трафика. Услуга облачных вычислений изначально была доступна только малому и среднему бизнесу, но в марте 2017 г. открылась и для крупного бизнеса. В сентябре 2017 г. МТС запустил сервис обработки больших данных в облаке Big-Data-as-a-Service (BdaaS).

В августе 2018 г. МТС развернул в своих ЦОДах гибридную систему Microsoft Azure Stack, что позволило оператору впервые в России начать предоставлять сервисы Azure из собственных ЦОДов. Клиенты могут воспользоваться сервисами «инфраструктура как услуга» (Iaas), «платформа как услуга» (PaaS), а также средствам разработки приложений. Напомним, Microsoft Azure Stack — это гибридное облачное решение, с помощью которого заказчик может запустить сервисы Azure в собственном ЦОДе, при этом средства разработки, управление и безопасность будут такими же, как в глобальном Azure.