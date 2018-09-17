«Яндекс» попросил заступничества Mail.ru и Rutube в тяжбе о пиратских ссылках

«Яндекс» подал в Мосгорсуд ходатайство о привлечении Mail.ru Group, Rutube и других потенциально заинтересованных сайтов к делу об удалении ссылок на пиратские копии сериалов из сервиса «Яндекс.Видео». Ссылки были удалены «Яндексом» в конце августа под угрозой блокировки.

Третьи лица в деле «Яндекса»

«Яндекс» намерен привлечь Mail.ru Group и Rutube в качестве третьих лиц к своему судебному разбирательству с телеканалами «Газпром-Медиа». Компания уже подала соответствующее ходатайство в Мосгорсуд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы «Яндекса».

Третьи лица в суде не предъявляют каких-то собственных требований насчет предмета спора, но могут выступать при рассмотрении дела на стороне истца или ответчика, пока суд первой инстанции не вынесет постановление по делу. Вмешательство третьих лиц возможно в том случае, если это постановление может отразиться на их правах и обязанностях по отношению к какой-либо из сторон. После того, как в процесс вступает третье лицо, все дело рассматривается заново.

Поданные ходатайства

27 сентября должно состояться рассмотрение по существу исков телеканалов «Супер» и ТВ3 к «Яндексу». Закрытая досудебная подготовка по искам была проведена Мосгорсудом 17 сентября. «Яндекс» сообщил ТАСС, что подал во время подготовки несколько ходатайств, которые должны были дополнить доказательственную базу и определить круг участников дела, привлечение которых необходимо для принятия решения. К настоящему моменту ходатайства пока что не рассмотрены судом.

В том числе были поданы ходатайства о привлечении к делу в качестве третьих лиц Mail.ru Group, Rutube и «других сайтов, чьи интересы затронуты судебными актами по рассматриваемому делу», цитирует представителя «Яндекса» ТАСС. Кроме того, было подано ходатайство о проведении технической экспертизы по этим делам. «Яндекс» выражает надежду, что эксперты разъяснят суду технические особенности работы поиска по видео, что подтвердит невозможность исполнения компанией предъявленных требований.

«Яндекс» подал ходатайство о привлечении третьих лиц к своему разбирательству с телеканалами

Кроме того, «Яндекс» сообщил, что вырабатывает эффективное решение по борьбе с пиратством в интернете, которое вскоре намеревается представить. Компания акцентирует внимание на том, что такое решение должно быть прозрачным и равно применимым ко всем игрокам рынка. Выдвинутые ранее требования Мосгорсуда по жалобам телеканалов «Газпром-Медиа» компания по-прежнему считает невыполнимыми, неэффективными с точки зрения борьбы с пиратством и вредными для правообладателей и пользователей.

Конфликт «Яндекса» с «Газпром-медиа»

24 августа 2018 г. Мосгорсуд обязал «Яндекс» удалить из поисковой выдачи ссылки на нелегально распространяемые копии телевизионных программ и сериалов, права на которые принадлежат холдингу. Речь идет о сериалах «Домашний арест» и «Вне игры», телешоу «Мистические истории» и мультсериале «Осторожно, земляне!».

В Мосгорсуд на «Яндекс» пожаловались телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер». Суд удовлетворил их просьбу принять в этом деле обеспечительные меры против «Яндекса», утвердив соответствующие определение — постановление, которое не решает дела по существу. 28 августа Роскомнадзор сообщил о намерении заблокировать сервис «Яндекс.Видео», если компания не выполнит требование суда к вечеру 30 августа, то есть через трое суток с того момента, как ей было направлено уведомление регулятора по этому вопросу.

В результате «Яндекс» принял решение об удалении из поисковой выдачи ссылок на спорный контент. Компания пояснила, что это сделано из-за угрозы блокировки. Если бы Роскомнадзор стал блокировать сервис «Яндекс.Видео», размещенный по адресу yandex.ru/video, то у многих провайдеров оказался бы заблокирован весь домен yandex.ru.

4 сентября компания обжаловала требования суда об удалении ссылок на спорный контент. 5 сентября стало известно, что телеканалы ТНТ, ТВ3, Парнас Медиа и 2х2 подали в суд иски против «Яндекса», содержащие требование о выплате компенсации на сумму 40 тыс. руб., а также требование перестать размещать на ресурсах «Яндекса» пиратский контент.

Антипиратский закон в России

Напомним, «антипиратский» закон (поправки в 149-ФЗ) был принят в России в 2013 г. Он позволил владельцам прав на кино- и видеопродукцию добиваться блокировки доступа к ресурсам, нарушающим их права. Для этого правообладатель должен обратиться в Мосгорсуд с заявлением о введении предварительных обеспечительных мер в отношении соответствующих ресурсов.

В случае удовлетворения данного заявления Роскомнадзор предоставляет ресурсу-нарушителю три дня на удаление спорного контента. Иначе доступ к сайту будет заблокирован. Со своей стороны, правообладатель должен в течении двух недель подать к ресурсу-нарушителю полноценный иск в Мосгорсуд.

В 2015 г. вступила в силу расширенная редакция «антипиратского» закона. Она предоставила аналогичные возможности по борьбе с пиратами владельцам прав на все виды контента, кроме фото. Тогда же было введено понятие «пожизненной» блокировки: это происходит с ресурсами, в отношении которых Мосгорсуд удовлетворил два иска одного и того же правообладателя.

При чем здесь поисковики

В 2017 г. в законе появились нормы о блокировки «зеркал» навечно заблокированных сайтов. Решения о признании сайтов зеркалами принимает Минкомсвзязи. Тогда же поисковые системы обязали удалять из своей выдачи ссылки на «пожизненно» заблокированные ресурсы.

Прецедент нынешней ситуации с «Яндексом» состоит в том, что до сих пор правообладатели не обращались с жалобами в Мосгорсуд на поисковые системы. Поисковики не хранят у себя музыку и видео с сайтов, на которые они ссылаются. Правда, на сервисе «Яндекс.Видео» можно осуществить просмотр видеороликов, проиндексированных «Яндексом». Это обстоятельство и вызвало недовольство правообладателей.