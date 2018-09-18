Как власти распределят 2,79 триллиона на «Цифровую экономику». План расходов

CNews выяснил, каким образом в 2018-2024 гг. власти планируют потратить 2,79 трлн руб. на реализацию мероприятий национального проекта «Цифровая экономика». Из этой суммы 2,133 трлн руб. уйдет на «Информационную инфраструктуру», 352 млрд руб. – на «Цифровое госуправление», 143 млрд руб. – на «Кадры для цифровой экономики» и 130 млрд руб. – на «Цифровые технологии».

Готов новый паспорт национального проекта «Цифровая экономика»

Президиум Совета при Президенте России по модернизации и инновационному развитию экономику рассмотрел проект паспорта национального проекта «Цифровая экономика». Как заявил по итогам заседания совета министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, документ «в целом» был одобрен, но остаются еще ряд «технических» разногласий.

Согласно новому паспорту, в 2018-2024 гг. власти планируют потратить на реализацию мероприятий национального проекта «Цифровая экономика» 2,79 трлн руб. CNews выяснил, каким образом эта сумма будет распределена.

Напомним, программа «Цифровая экономика» была принята правительством в августе 2017 г. Документ предусматривал развитие отраслей, связанных с обработкой данных, в период до 2024 г. включительно.

Программа содержала пять разделов: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Нормативное регулирование» и «Кадры и образование». В начале 2018 г. по каждому этих направлений были утверждены планы мероприятий на срок 2018-2020 гг. Все из утвержденных планов, кроме «Кадры и образование», содержали объем затрат на реализацию заложенных в них мероприятий.

Фото: Depositphotos.com В 2018-2024 гг. на «Цифровую экономику» власти потратят 2,79 трлн рублей

Общие затраты составляли 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должны были быть выделены федеральным бюджетом, а 350 млрд руб. взяты из внебюджетных источников. Наиболее затратным мероприятием было заложенное в раздел «Информационная инфраструктура» создание глобальной системы мобильной спутниковой связи, на которую из внебюджетных источников (средств ВЭБ) должны были выделить 299 млрд руб.

Какие разделы будут в новой программе

Весной Президент России Владимир Путин подписал «майские указы», согласно которым программа «Цифровая экономика» должна быть трансформирована в национальную программу. Разделы программы, соответственно, трансформируется в федеральные проекты.

Согласно проекту паспорта программы «Национальная инфраструктура» (имеется в распоряжении CNews), в программе будет шесть разделов (федеральных проектов). Новый раздел только один – это «Цифровое госуправление».

Раздел «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» будет переименован в федеральный проект «Цифровые технологии и проекты». Раздел «Кадры и образование» получит название «Кадры для цифровой экономики», а раздел «Нормативное регулирование» - «Нормативное регулирование цифровой экономики».

Самым дорогим направлением остается «Информационная инфраструктура»

Все федеральные проекты содержат размер затрат на период 2018-2024 гг. Общий размер затрат составит 2,79 трлн руб., из которых 1,267 трлн руб. будет выделено из федерального бюджета, 1,524 трлн руб. – из внебюджетных источников.

То есть общие расходы на «Цифровую экономику» вырастут более чем в пять раз, в том числе расходы федерального бюджета вырастут более чем в семь раз, а расходы внебюджетных источников более чем в четыре раза.

Целевые показатели национального проекта «Цифровая экономика»

№ Цель, целевой показатель, дополнительный показатель Уровень контроля Базовое значение Базовое значение Период, год Период, год Период, год Период, год Период, год Период, год Период, год Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1,0 Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом Совет 1,1. Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников по доле в валовом внутреннем продукте страны, проценты президиум Совета 1,7 31.12.2017 1,9 2,2 2,5 3,0 3,6 4,3 5,1 2,0 Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций н домохозяйств Совет 2,1. Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», проценты президиум Совета 72,6 31.12.2017 75 79 84 89 92 95 97 2,2. Доля социально-значимых объектов инфраструктуры, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет», проценты президиум Совета 30,34 31.12.2017 34,09 54,98 72,61 88,62 93,5 96,75 100 2,3. Наличие опорных центров обработки данных в федеральных округах, количество президиум Совета - 2 3 4 5 6 7 8 2,4. Доля Российской Федерации в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных, проценты президиум Совета 0,9 - - 1,5 2 3 4 5 3,0 Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями Совет 3,1. Стоимостная доля закупаемого н (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти иностранного программного обеспечения, проценты президиум Совета 60 31.12.2016 <50 <40 <30 <20 <15 <10 <10 3,2. Стоимостная доля закупаемого н (или) арендуемого государственными корпорациями. компаниями с государственным участием иностранного программного обеспечения, проценты президиум Совета б54 31.12.2016 <60 <55 <50 <45 <40 <35 <30

Источник: CNews Analytics

Наибольшие затраты по-прежнему будут по федеральному проекту «Информационная инфраструктура». Они составят 2,11 трлн руб., из которых федеральный бюджет выделит 628 млрд руб., а 1,505 трлн руб. будут взяты из внебюджетных источников. Ранее расходы по соответствующему разделу составляли 436 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был выделить 100 млрд руб., а 336 млрд руб. предполагалось взять из внебюджетных источников.

Таким образом, общие расходы на «Информационную инфраструктуру» вырастут почти в пять раз, в том числе расходы федерального бюджета в шесть раз. При этом основное бремя расходов по данному разделу по-прежнему ложят на внебюджетные источники. Рост расходов внебюджетных источников также пятикратный.

Во сколько обойдутся «Цифровое госуправление» и «Кадры для цифровой экономики»

По новому федеральному проекту «Цифровое госуправление» расходы составят 352 млрд руб. Вся сумма будет взята из федерального бюджета. Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» обойдется в 143 млрд руб., из которых 139 млрд руб. будут выделены из федерального бюджета, а оставшиеся 4 млрд руб. взяты из внебюджетных источников. Ранее раздел про образование не содержал сметы расходов.

План расходов национального проекта «Цифровая экономика»

№ Наименование федерального проекта и источники финансирования Объем финансового обеспечения (млн. рублей), год Объем финансового обеспечения (млн. рублей), год Объем финансового обеспечения (млн. рублей), год Объем финансового обеспечения (млн. рублей), год Объем финансового обеспечения (млн. рублей), год Объем финансового обеспечения (млн. рублей), год Объем финансового обеспечения (млн. рублей), год Всего (млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1.0 Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды», в том числе: 220 290 290 300 250 250 250 1 850 1.1. федеральный бюджет 220 265 265 265 265 265 265 1 810 1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - - - - - - - - 1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - - - - - - - - 1.4. внебюджетные источники - 40 40 50 - - - 130 2 Федеральный проект «Информационная инфраструктура», в том числе: 1 013 173 289 526 948 381 504 354 872 353 529 342 394 2 133 549 2.1. федеральный бюджет 1 013 78 073 117 824 131 204 104 872 103 529 92 394 628 910 2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - - - - - - - - 2.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - - - - - - - - 2.4. внебюджетные источники - 95 216 409 124 250 300 250 000 250 000 250 000 1 504 640 3 Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», в том числе: 439 10 533 22 056 32 434 23 251 24 377 30 511 143 601 3.1. федеральный бюджет 439 10 163 20 481 29 899 23 251 24 377 30 511 139 121 3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - - - - - - - - 3.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - - - - - - - - 3.4. внебюджетные источники - 370 1 575 2 535 - - - 4 480 4 Федеральный проект «Информационная безопасность», в том числе: 364 7 404 9 534 9 435 1 050 979 773 29 539 4.1. федеральный бюджет 364 4 816 5 570 4 901 1 050 979 773 18 453 4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - - - - - - - - 4.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - - - - - - - - 4.4. внебюджетные источники - 2 588 3 964 4 534 - - - 11 086 5.0 Федеральный проект «Цифровые технологии и проекты», в том числе: 1 496 17 501 18 156 22 870 25 950 29 800 14 700 130 473 5.1. федеральный бюджет 1 137 16 695 17 602 22 195 25 235 29 235 14 235 126 334 5.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - - - - - - - - 5.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - - - - - - - - 5.4. внебюджетные источники 359 791 539 660 700 550 450 4 049 6.0 Федеральный проект «Цифровое государство», в том числе: 4 762 31 512 61 717 68 181 64 954 59 529 61 732 352 387 6.1. федеральный бюджет 4 762 31 512 61 717 68 181 64 954 59 529 61 732 352 387 6.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - - - - - - - - 6.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - - - - - - - - 6.4. внебюджетные источники - - - - - - - - Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе: 8 293 240 529 638 701 514 724 470 327 468 464 450 360 2 791 398 федеральный бюджет 7 934 141 524 223 459 256 645 219 627 217 914 199 910 1 267 0149 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - - - - - - - - консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - - - - - - - - внебюджетные источники 359 99 005 415 242 258 079 250 700 250 550 250 450 1 524 385

Источник: CNews Analytics

По федеральному проекту «Цифровые технологии и проекты» расходы составят 130 млрд руб., из которых 126 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета, 4 млрд руб. из внебюджетных источников. Ранее по аналогичному разделу затраты предполагались на уровне 50 млрд руб. (в два с половиной раза меньше нынешнего плана), из которых 48 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а оставшиеся 2 млрд руб. взяты из внебюджетных источников.

Шестикратный рост расходов на подготовку нормативной базы

Расходы на федеральный проект «Информационная безопасность» несколько сократятся по сравнению с аналогичным разделом. Сейчас размер расходов запланирован на уровне 29,5 млрд руб., из которых 18 млрд руб. будет выделено федеральным бюджетом, а 11 млрд руб. должны быть взяты из внебюджетных источников. Ранее планировалось, что размер расходов по данному направлению составит 34 млрд руб., из которых 22,3 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 11,7 млрд руб. будет взято из внебюджетных источников.

Наконец, расходы по федеральному проекту «Нормативное регулирование для цифровой экономики» составят 1,85 млрд руб., из которых 1,81 млрд руб. будет взято из федерального бюджета, а оставшиеся 130 млн руб. из внебюджетных источников. В предыдущей версии программы расходы составляли 284 млн руб. (более чем в шесть раз меньше нынешнего плана), большая часть которых, 269 млн руб., должны были быть взяты из федерального бюджета.